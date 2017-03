Backup & Recovery: Große Unterschiede bei Nachhaltigkeitsimage der Hersteller

Anwender bewerten Lösungen für das Backup und Recovery und deren Hersteller in einer aktuellen Studie. Auffällig sind die großen Unterschiede in der Bewertung des Aspekts Nachhaltigkeit.

Höchstwertungen wurden beim Thema Innovation erreicht. Mit Spitzenbewertungen von rund 85 Punkten haben die befragten Anwenderunternehmen in dieser Bewertungskategorie fast das Prädikat »sehr gut« vergeben. Dies ist ein herausragendes Ergebnis, weil es sich dabei um den Durchschnitt aus vielen individuellen und hohen Bewertungen handelt. Die Innovationshöhe der Produkte, die systematische Verbesserung von Produktfeatures und die Integration externer Technologien von Partnern oder über Zukäufe konnten die befragten Anwenderunternehmen demnach überzeugen.

Nachhaltigkeit in den Augen der Anwender sehr unterschiedlich

Die Bewertungskategorie Nachhaltigkeit erfasst, wie Kunden die Image-Aspekte soziales Engagement und Unternehmenskultur (von der Mitarbeiterführung bis zum ganzheitlichen ökologischen Auftritt) bei den Herstellern wahrnehmen. Darunter sind unter anderem Themen wie konfliktfreie Rohstoffbeschaffung zu sehen – sofern diese transparent ist und in der Außendarstellung eines Unternehmens eine Rolle spielt –, der ausschließliche Betrieb der IT-Infrastruktur mit Ökostrom oder die Unterstützung von Hilfsorganisation.

»Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit von Kunden hinsichtlich der Umweltauswirkungen von Produktions- und Konsumgütern hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Für einige Kunden kann es daher ein ausschlaggebendes Kaufargument sein, wenn ein Hersteller seine Produkte zum Beispiel auch unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Gesichtspunkte entwickelt und produziert. Insofern ist es je nach Produkt durchaus ein Wettbewerbsvorteil für Anbieter, wenn dieser sich in diesem Kontext über die Lösung hinaus positionieren kann«, erläutert Marco Becker, Analyst bei techconsult und Studienautor.

Anwender sollten im Auswahlprozess insbesondere auf Herstellerleistung achten

Bei den Studienergebnissen fällt insgesamt zum einen das niedrigere Durchschnittsniveau der Herstellerbewertung gegenüber der Lösungsbewertung auf und zum anderen auch die relativ große Spanne der Bewertungen. Die eingesetzten Lösungen erhalten durchgängig mindestens die Bewertung »befriedigend« (mehr als 50 Punkte). Bei den Herstellerbewertungen hingegen wird in einzelnen Bewertungskategorien nur noch ein ausreichendes Ergebnis erzielt (unter 50 Punkte). Insbesondere fällt eine große Spanne zwischen den besten und schlechtesten Ergebnissen der Themen Nachhaltigkeit (Spanne von 42 Punkten), Innovation (36 Punkte) und Online-Auftritt (34 Punkte) ins Auge. »Die größere Spanne der Ergebnisse bei der Herstellerbewertung deutet darauf hin, dass es bereits einige Unternehmen gibt, die diese Themen konkret adressieren und sich als Hersteller beziehungsweise Unternehmen positionieren, während gleichzeitig andere Unternehmen diese Möglichkeit bisher vernachlässigen«, kommentiert Marco Becker die Ergebnisse.

Die geringeren Unterschiede der Lösungsbewertungen deuten auf einen gewissen technologischen Standard hin, den alle Hersteller mehr oder weniger gut in ihren Lösungen bedienen. Anwender sollten daher das größere Augenmerk auf die Herstelleraspekte legen, da diese stärker variieren. Unternehmen, die die Anschaffung einer Lösung für Backup und Recovery planen, sollten daher auf Basis der eigenen Anforderungen insbesondere auch die vom Hersteller gebotenen Leistungen unter die Lupe nehmen.

Ergebnisvorstellung und Award-Verleihung auf der CeBIT – ACHTUNG NEUER TERMIN!

Auf der CeBIT in Hannover wird techconsult am Mittwoch, den 22. März ab 17 Uhr auf der Heise Security Plaza Ergebnisse des Professional User Ratings für interessierte Anwender, Anbieter und Presse vorstellen. Dabei wird aufzeigt, was aus Sicht der Anwender eine IT-Security-Lösung und ein Hersteller leisten müssen, um einen der Spitzenplätze zu erreichen. Anwender erhalten somit Informationen für ihren Auswahlprozess und erfahren, worauf bei der Lösungswahl zu achten ist.

[1] Die Studie ist Teil des Professional User Ratings: Security Solutions (PUR-S) der techconsult, das Orientierung auf dem Markt der IT-Sicherheitslösungen bietet: Für die groß angelegte Anwenderstudie wurden über 2.400 Anwenderunternehmen zu den von ihnen eingesetzten Lösungen und deren Herstellern befragt. Die Bewertung erfolgte anhand von 70 Einzelkriterien in 14 Kategorien, über die beiden Dimensionen »Company Rating« (Herstellerbewertung) und »Technology/Solution Rating« (Lösungsbewertung).

Die Studie richtet sich sowohl an Anwenderunternehmen als auch an Anbieter und kann bei techconsult bezogen werden. Weitere Informationen sind erhältlich bei Oliver Germershausen, Tel. 0561-8109134, E-Mail oliver.germershausen@techconsult.de.

Abbildung: Bei der Herstellerbewertung wird die höchste Wertung in der Kategorie Innovation vergeben. Das relativ schlechteste Ergebnis wird in der Bewertungskategorie Nachhaltigkeit erzielt, die darüber hinaus auch eine große Spannweite aufweist.

Abbildung: Die Bewertung der Lösungen fällt insgesamt etwas besser aus als die Bewertung der Hersteller. Die Zufriedenheit mit Lösung und Hersteller erreicht sehr viele Punkte. Die Bestplatzierten erhalten darüber hinaus von den Anwendern Bestnoten für die Leistungsfähigkeit.