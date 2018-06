Europäer vertrauen Öffentlich-Rechtlichen überwiegend

Auch wenn die öffentlich-rechtlichen Sender in den letzten Jahren immer wieder in Kritik geraten sind, vertrauen rund 80 Prozent der Deutschen dem Nachrichtenangebot. Im Rest von Europa sieht es laut einer Befragung des Pew Research Center ähnlich aus. In Schweden sprechen 90 Prozent der Befragten der öffentlich-rechtlichen Fernsehgesellschaft SVT ihr Vertrauen aus. Die niederländische Rundfunkanstalt NOS wird in ähnlichem Maße geschätzt. Etwas anders sieht es in Spanien aus: beinahe 40 Prozent der Spanier Misstrauen dem TVE, dem Betreiber des größten öffentlich-rechtlichen Rundfunknetzes in Spanien. Patrick Wagner

https://de.statista.com/infografik/14231/vertrauen-der-europaeer-in-oeffentlich-rechtliche-rundfunkanstalten/