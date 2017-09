Fitness: Die Deutschen lieben die Muckibude

Hanteln stemmen, Bauch-Beine-Po-Kurse besuchen oder doch einfach mal wieder in die Sauna? Die Deutschen sind Fitnessstudio-Enthusiasten. Laut Zahlen des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) stieg die Zahl der Mitglieder von 4,4 Millionen im Jahr 2003 auf 10,1 Millionen im Jahr 2016 an.

Am sportbegeistertsten sind übrigens die Hamburger: Während deutschlandweit 12,3 Prozent Mitglieder im Fitnessstudio sind, sind es in der Hansestadt 18,5 Prozent. Am seltensten in die Muckibude gehen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/10902/entwicklung-der-mitgliederzahl-von-fitnessstudios-in-deutschland/

Smarte Fitness

Früher sind die Deutschen einfach so laufen oder ins Fitnessstudio gegangen. Heute nutzen Millionen Bundesbürger die »Segnungen« des digitalen Zeitalters, um ihre sportlichen Leistungen zu dokumentieren. Allein im vergangenen Jahr wurden hierzulande geschätzte 1,7 Millionen Smartwatches und Fitness-Tracker verkauft; weltweit sollen es laut IDC über 70 Millionen Geräte gewesen sein. 28 Prozent, so hat es die GfK in einer Befragung herausgefunden, überwachen Gesundheit und Fitness mithilfe von Apps oder Wearables. Um herauszufinden welche Fitness-Anwendungen besonders populär sind haben die Analysten von Statista rund 1.000 sportlich Aktive aus Deutschland befragt. Demnach werden Schrittzähler, Lauf- und Fitness-Apps am häufigsten genutzt. Fitness-Tracker sind die bislang erfolgreichste Geräteklasse im Bereich der smarten Kleidung und Accessoires. Im laufenden Jahr werden über 50 Prozent aller von den Herstellern abgesetzten Wearables dazu dienen, den eigenen Körper vom Handgelenk aus im Blick zu behalten. Weitere 41 Prozent entfallen auf Smartwatches, die technisch betrachtet auch die Rolle von Fitness-Armbändern übernehmen können. Mathias Brandt https://de.statista.com/infografik/6222/smarte-fitness-tracker-und-apps/