Smartphone-Betriebssystem: Kein Anschluss für Windows

Windows Phone ist laut Kantar World Panel mittlerweile praktisch bedeutungslos. In Deutschland kommt das Betriebssystem nur noch auf 2,9 Prozent Marktanteil. Ähnlich düster sieht es in allen großen europäischen Ländern aus. Noch schwerer dürfte indes das schlechte Abschneiden auf dem US-Markt (1,3 Prozent) und in China (0,1 Prozent) sein. Bei Microsoft haben sie aus der Entwicklung wohl bereits finale Schlüsse gezogen. So war den Medien bereits Ende 2016 zu entnehmen, dass Microsoft künftig darauf verzichten will, Smartphones für den Verbrauchermarkt zu entwickeln. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/1512/anteil-von-windows-phone-am-smartphone-absatz/

Smartphone-Betriebssysteme: Android und iOS - da waren´s nur noch zwei

99,2 Prozent aller im vergangenen Jahr weltweit verkauften Smartphones laufen laut Gartner mit Android (84,4 Prozent) und iOS (14,4 Prozent). 2010 lag der Marktanteil beider Smartphone-Betriebssysteme zusammengenommen unter 40 Prozent. Symbian und BlackBerry waren damals noch ernsthafte Konkurrenten. Während das Nokia-Betriebssystem lange »ausgestorben« ist und BlackBerry mit dem Umstieg auf Android begonnen hat, hält Microsoft noch an Windows 10 Mobile fest. Angesichts anhaltender Erfolglosigkeit wäre es aber nicht verwunderlich, wenn sie in Redmond bald den Stecker ziehen würden. Der Plattform-Krieg – wie die Medien den Konkurrenzkampf der Smartphone-Betriebssysteme gerne genannt haben – scheint jedenfalls entschieden. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/8311/marktanteil-der-smartphone-betriebssysteme/