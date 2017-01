Top 11 der guten Vorsätze 2017 – Jeder Fünfte will weniger online sein

Studie: Verzicht auf Handy oder Inter­net neuer Trend bei jungen Leuten

Neuer Trend bei den guten Vorsät­zen für 2017: Immer mehr Menschen wollen offline sein. Für das kommende Jahr nimmt sich jeder fünfte Deutsche vor, das Handy, den Compu­ter oder das Inter­net weniger zu nutzen. Bei jungen Erwach­se­nen plant sogar mehr als jeder Dritte (38 Prozent) einen Rückzug aus der Online-Welt. Auf Platz eins der guten Vorsätze steht nach wie vor Stress­ab­bau: Sechs von zehn Deutschen wünschen sich für 2017 mehr Entspan­nung. Auf Platz zwei folgt mehr Zeit für Familie und Freunde (57 Prozent). Das zeigt eine aktuelle Forsa-Studie mit mehr als 3.000 Befrag­ten im Auftrag der DAK-Gesundheit [1].

Bei der jährli­chen Umfrage zu den guten Vorsät­zen der Deutschen fragte die Kranken­kasse die Nutzung von digita­len Medien zum dritten Mal ab. Im Jahres­ver­gleich zeigt sich: Seit 2014 ist die Zahl der Menschen, die öfter mal abschal­ten wollen, von 15 auf 20 Prozent gestie­gen. Bei den jungen Erwach­se­nen zwischen 14 bis 29 Jahren wird der Trend beson­ders deutlich: 38 Prozent planen, ihren Medien­kon­sum 2017 einzu­schrän­ken – vor zwei Jahren waren es noch 29 Prozent. In der Gruppe der über 60-Jährigen geben dies aktuell nur zehn Prozent der Befrag­ten an. Hella Thomas, Präven­ti­ons­ex­per­tin der DAK-Gesundheit, bewer­tet den Trend positiv: »Wer Smart­phone und Compu­ter öfter mal ausschal­tet, bleibt entspannt und fördert seine Konzen­tra­ti­ons­fä­hig­keit.«

Weniger Stress in der Rushhour des Lebens

Der Wunsch nach weniger Stress führt auch in diesem Jahr die Liste der guten Vorsätze an. 62 Prozent der Deutschen nehmen sich vor, Stress abzubauen oder zu vermei­den. Vor allem für die Rushhour-Generation zwischen 30 und 59 Jahren ist dieser Wunsch zentral. Fast 70 Prozent von ihnen wollen sich 2017 mehr entspan­nen. Auf Platz zwei folgt der Vorsatz, mehr Zeit mit der Familie und Freun­den zu verbrin­gen (60 Prozent). Dies nehmen sich vor allem die Männer vor (63 Prozent, Frauen: 57 Prozent).

Sport und Ernäh­rung bleiben Klassi­ker

Zu den Klassi­kern der guten Vorsätze gehören gesün­dere Ernäh­rung (50 Prozent) und mehr Bewegung (57 Prozent). Vor allem die 14- bis 29-Jährigen nehmen sich vor, mehr Sport zu treiben: Zwei Drittel haben diesen Vorsatz gefasst. Abneh­men möchte jeder Dritte. Zwölf Prozent wollen weniger Alkohol trinken, neun Prozent das Rauchen aufge­ben.

Durch­hal­te­ver­mö­gen steigt

Laut DAK-Umfrage hat es 2016 mehr als jeder zweite Deutsche geschafft, seine guten Vorsätze für das neue Jahr vier Monate und länger durch­zu­hal­ten (56 Prozent). Das ist der beste Wert seit Beginn der Befra­gun­gen zu den guten Vorsät­zen im Jahr 2011. Vor allem Menschen im Norden und in den ostdeut­schen Bundes­län­dern halten ihre Vorsätze lange durch, am kürzes­ten die Nordrhein-Westfalen (50 Prozent).

Hitliste der guten Vorsätze

Gute Vorsätze für 2017 Gute Vorsätze für 2016 Gute Vorsätze für 2015 Platz 1: Stress vermei­den oder abbauen (62 Prozent) Platz 1: Stress vermei­den oder abbauen (62 Prozent) Platz 1: Stress vermei­den oder abbauen (60 Prozent) Platz 2: Mehr Zeit für Familie/Freunde (60 Prozent) Platz 2: Mehr Zeit für Familie/Freunde (61 Prozent) Platz 2: Mehr Zeit für Familie/Freunde (55 Prozent) Platz 3: Mehr bewegen/Sport (57 Prozent) Platz 3: Mehr bewegen/Sport (59 Prozent) Platz 3: Mehr bewegen/Sport (55 Prozent) Platz 4: Mehr Zeit für sich selbst (52 Prozent) Platz 4: Mehr Zeit für sich selbst (51 Prozent) Platz 4: Mehr Zeit für sich selbst (48 Prozent) Platz 5: Gesün­der ernäh­ren (50 Prozent) Platz 5: Gesün­der ernäh­ren (51 Prozent) Platz 5: Gesün­der ernäh­ren (48 Prozent) Platz 6: Abneh­men (33 Prozent) Platz 6: Abneh­men (35 Prozent) Platz 6: Abneh­men (34 Prozent) Platz 7: Sparsa­mer sein (31 Prozent) Platz 7: Sparsa­mer sein (31 Prozent) Platz 7: Sparsa­mer sein (28 Prozent) Platz 8: Weniger Handy, Compu­ter, Inter­net (20 Prozent) Platz 8: Weniger fernse­hen (18 Prozent) Platz 8: Weniger fernse­hen (15 Prozent) Platz 9: Weniger fernse­hen (19 Prozent) Platz 9: Weniger Handy, Compu­ter, Inter­net (16 Prozent) Platz 9: Weniger Handy, Compu­ter, Inter­net (15 Prozent) Platz 10: Weniger Alkohol (12 Prozent) Platz 10: Weniger Alkohol (14 Prozent) Platz 10: Weniger Alkohol (12 Prozent) Platz 11: Rauchen aufge­ben (9 Prozent) Platz 11: Rauchen aufge­ben (10 Prozent) Platz 11: Rauchen aufge­ben (9 Prozent)

[1] Bundes­weite reprä­sen­ta­tive Bevöl­ke­rungs­um­frage durch Forsa, 3.468 Befragte, November/Dezember 2016.

Jeder Zweite will 2017 mehr Sport treiben

Für viele Menschen ist der Anfang Januar immer ein willkom­me­ner Anlass, gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. Laut einer aktuel­len Umfrage von YouGov und Statista haben 37 Prozent der Deutschen Neujahrs­vor­sätze für 2017.

Gleich nach den kalori­en­rei­chen Weihnachts­fei­er­ta­gen die Laufschuhe anzie­hen, um die Speck­röll­chen wieder abzutrai­nie­ren? Für viele ist das zumin­dest der Plan. Die Hälfte der Befrag­ten gibt an, im neuen Jahr mehr Sport treiben zu wollen – damit steht dieser Vorsatz an erster Stelle. Auch der Wunsch, schlan­ker zu werden, treibt viele Deutsche an; 46 Prozent der Befrag­ten aus der YouGov-Studie wollen in 2017 Gewicht abneh­men.

Weniger verbrei­tet sind dagegen zwei andere Vorsätze: Nur 13 Prozent der Deutschen wollen im neuen Jahr das Rauchen aufge­ben. Weniger Alkohol trinken zu wollen, geben sogar nur 11 Prozent an. Dafür haben sich rund ein Viertel der Befrag­ten für 2017 vorge­nom­men, weniger Geld ausge­ben und 22 Prozent wollen mehr Zeit mit ihrer Familie verbrin­gen.

