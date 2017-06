Wir nehmen nur Bitcoins! – Fünf Bereiche, die Blockchain verändern wird

Sie gilt als überaus sicher und transparent: die Blockchain. Versucht ein Unbefugter, sie zu hacken, agiert sie wie eine Hydra, der ein Kopf genommen wird – bei einem partiellen Angriff auf die Blockchain werden umgehend neue Verschlüsselungen erstellt, die ihren Inhalt schützen. Mit dieser Eigenschaft sind Blockchains besonders attraktiv für die Verarbeitung von sensiblen Daten sowie als transparentes Transaktionsprotokoll. Ralf Reich, Head of Continental Europe bei Mindtree, gibt einen Überblick über die zukunftsfähigsten Bereiche der Blockchain-Nutzung:

Finanzsektor

Das System der Blockchain ist eng mit der Entwicklung von Bitcoin verbunden, die sich als bekannteste rein virtuelle Währung etabliert hat. So kann die Blockchain beispielsweise Transaktionskosten bei Auslandsüberweisungen reduzieren. Individuelle Geldgeschäfte sind für alle Beteiligten transparent, wobei die besondere Sicherheitsstufe der Blockchain durch ihre umfassende Verschlüsselung eine essenzielle Rolle spielt. Damit wird, wie es schon Bitcoin vormacht, die Privatsphäre der Teilnehmer gewahrt – die Transaktionen sind offen sichtbar, die Verantwortlichen dafür jedoch nicht. Die dezentrale Struktur der Blockchain macht also eine Zentralbank überflüssig, wenn alle Kontrolle über die Währung haben.

Vertragswesen

Bei einer auf Blockchain basierenden Plattform können zudem Verträge sicher hinterlegt werden. Weil eine erstmal angelegte Blockchain unveränderlich ist, sind auch die Vertragsinhalte für alle Parteien geschützt. Damit ist der Grundstein für die Einrichtung von Smart Contracts gelegt. Blockchain-Entwickler träumen bereits von den wunderbaren Möglichkeiten für Vertragsschlüsse. Autoverkäufe lassen sich per Smart Contract absichern: hält der Käufer eines Fahrzeugs seine vertraglichen Verpflichtungen nicht ein, wird das Fahrzeug darüber informiert und verriegelt sich automatisch dauerhaft. Durch einen dann generierten Code oder eine folgende Multifaktorauthentifizierung kann der Verkäufer es wieder entsperren. Mit der Einbindung von physischen Objekten in das Internet, sprich der Existenz von Smart Objects, entstehen auch neue rechtliche Gegebenheiten. Vertragsbedingungen werden also umgehend computergesteuert verwirklicht und damit garantiert.

Immobilienmarkt

Einen Grundbucheintrag abzuändern ist mit einigem Aufwand verbunden – und besonderen Kosten. Mit der Nutzung von Blockchain als einem transparenten und sicheren Medium wird der Notar in Zukunft überflüssig und Kosten reduzieren sich drastisch. Auch zur direkten Nachverfolgung bei Mietverträgen eignet sich eine Plattform, die über Blockchain läuft. Wird gleichzeitig ein Bezahlsystem genutzt, können alle Zahlungen wie Miete, Kaution und sonstige Ausgaben detailliert protokolliert und direkt dem Vertrag zugeordnet werden. Damit liegen alle wichtigen Informationen nachvollziehbar sicher vor und laufen trotzdem anonym ab.

Healthtech

Mit der Verlegung eines Patienten in ein anderes Krankenhaus gehen leider oftmals essenzielle Informationen über die Krankengeschichte verloren. Doch längst haben Krankenhäuser ihre Patientenakten online organisiert, um sie ständig bei sich zu haben. Werden diese nun in einer Plattform mit einer Blockchain gespeichert, sind alle Informationen für jeden Arzt, der Zugriff erhält, verfügbar. Details gehen nicht mehr verloren und sogar die dazugehörigen Arztrechnungen kann der Patient einsehen, um damit seinen Anspruch bei der Versicherung geltend zu machen. Auch Patientenverfügungen können dort abgelegt werden, um für den Ernstfall überall abrufbar zu sein.

Staatswesen

Sogar für die Organisation innerhalb eines Staates kann Blockchain wertvolle Beiträge leisten. Sie kommt beispielsweise bei der Absicherung von Wahlvorgängen durch Kryptographie zum Einsatz, um potenzielle Cyberangriffe zu minimieren. Geburts- und Heiratsurkunden können offiziell eingereicht werden – ohne die Beglaubigung eines Notars zu benötigen. Prognosen zufolge sollen überdies in weniger als zehn Jahren gar Lohnsteuern durch Blockchain eingesammelt werden. Estland hat seit 2015 mit einem einzigartigen E-Residency-Programm begonnen, das auf Blockchain basiert, und damit eine Vorreiterrolle eingenommen. Jeder Mensch auf der Welt kann dadurch einen virtuellen Wohnsitz mit einer digitalen ID in Estland anmelden, womit ihm diverse Services der Regierung zur Verfügung stehen: Firmengründung, Einreichung von Steuererklärungen und die Anmeldung von Patenten sind nur einige der Möglichkeiten.

Fazit

Diese fünf großen Bereiche zeigen nur einen kleinen Teil der Chancen, die Blockchain-basierte Plattformen bieten. Mit der voranschreitenden Digitalisierung der Welt geht auch die Notwendigkeit für sichere, digitale Prozesse einher. Doch bis Blockchain für eine zentrale Währung oder die Organisation eines Staates eingesetzt werden kann, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Die Entwicklung von Systemen läuft auf Hochtouren, etliche Start-ups sprießen aus dem Boden und erforschen die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten, die sich durch den Gebrauch von Blockchain eröffnet.