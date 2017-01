Zehn Jahre iPhone: 4 von 5 Personen nutzen Smartphones

■ Vier von zehn Deutschen ab 65 nutzen ein Smart­phone.

■ Alters­über­grei­fend steigt Verbrei­tung um 4 Punkte auf 78 Prozent.

■ Jubiläum: Am 9. Januar 2007 präsen­tierte Apple das erste iPhone.

Zehn Jahre nach der Präsen­ta­tion des ersten iPhones nutzen acht von zehn Deutschen (78 Prozent) ein Smart­phone. Das ergab eine reprä­sen­ta­tive Umfrage im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom, für die im Januar 1.005 Bundes­bür­ger ab 14 Jahren befragt wurden [1]. Demnach stieg die Verbrei­tung inter­net­fä­hi­ger Mobil­te­le­fone im vergan­ge­nen Jahr um 4 Prozent­punkte. Im Januar 2016 nutzten noch 74 Prozent ein Smart­phone.

»Der Sieges­zug des Smart­pho­nes setzt sich unauf­halt­sam fort. Der Nutzer­an­teil wird in Zukunft weiter steigen, wenn auch langsa­mer«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohle­der. Den Start­schuss gab Steve Jobs, der am 9. Januar 2007 das erste iPhone vorstellte. Schon wenig später stiegen weitere Anbie­ter in diesen Markt ein. »Inter­net­fä­hige Mobil­te­le­fone gab es zwar schon vorher, aber sie waren vergleichs­weise umständ­lich zu bedie­nen«, sagt Rohle­der. »Das iPhone der ersten Genera­tion kombi­nierte hinge­gen einen intui­tiv zu bedie­nen­den Touch­screen mit einer einfa­chen Benut­zer­ober­flä­che. Mindes­tens ebenso wichtig war aber die Entwick­lung von Apps, die Geräte wie Digital­ka­me­ras, Naviga­ti­ons­sys­teme und MP3-Player für viele Nutzer inzwi­schen überflüs­sig gemacht haben.«

Mehr Smart­pho­nes, weniger Umsatz

Die stärkste Wachs­tums­rate zeigt sich derzeit in der Gruppe der Senio­ren: Nutzten vor einem Jahr noch 28 Prozent der Ab-65-Jährigen ein Smart­phone, sind es im Januar 2017 schon 39 Prozent. In dieser Gruppe liegt auch in Zukunft das größte Wachs­tums­po­ten­zial. Kaum noch Steige­rungs­mög­lich­kei­ten gibt es hinge­gen in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen (93 Prozent) sowie 30- bis 49-Jährigen (94 Prozent). 2016 boomte der Verkauf von Smart­pho­nes. Nach vorläu­fi­ger Prognose stieg der Absatz auf 27,9 Millio­nen Geräte. Das wären sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich ging der Umsatz um zwei Prozent auf 10,4 Milli­ar­den Euro zurück.

Immer wichti­gere Rolle

In der zuneh­mend vernetz­ten Lebens- und Arbeits­welt spielen inter­net­fä­hige Mobil­te­le­fone eine immer wichti­gere Rolle. »Smart­pho­nes sind die Steue­rungs­zen­trale unserer digital vernetz­ten Welt«, sagt Rohle­der. Die Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten würden zuneh­mend vielfäl­ti­ger – etwa um Bankge­schäfte zu erledi­gen, die Lieblings­play­list zusam­men­zu­stel­len oder das Smart Home zu steuern. Rohle­der: »In der Unter­hal­tungs­elek­tro­nik beobach­ten wir den Trend zum Smart­phone plus x.« Darun­ter versteht Bitkom die Möglich­keit, leistungs­starke Smart­pho­nes mit klassi­scher Unter­hal­tungs­elek­tro­nik zu vernet­zen.

Viele Virtual-Reality-Brillen sind sogar vollstän­dig von der Rechen­leis­tung und Displa­y­auf­lö­sung des Smart­pho­nes abhän­gig. Das Gerät dient hierbei als vollwer­ti­ger Bildschirm für virtu­elle Welten. Smartphone-Hersteller arbei­ten weiter an der Optimie­rung ihrer Produkte. Der Trend geht zu brillan­te­ren Displays, besse­ren Kameras, mehr Speicher­platz und länge­ren Akkulauf­zei­ten.