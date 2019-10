60 Sekunden Digital Commerce Schweiz 2019

In 60 Sekunden erwerben Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten Online und mobile Waren im Wert von CHF 18265, dies bei durchschnittlichen 152 Bestellungen pro Minute bei welchen 335 Artikel gekauft werden.

Zusammen mit dem Verband Schweizer Versandhandel VSV bereiteten wir auf, was jede Minute im Digital Commerce in der Schweiz passiert und haben dies in einem Poster zusammengefasst. Alle Zahlen basieren auf Durchschnittswerten des Handels mit Waren mit Endverbrauchern (B2C). Es sind keine Services wie Tickets, Flüge, Downloads etc. enthalten.

Jede Minute 285 Pakete, 44 Kleinwarensendungen aus Asien

285 Pakete sind pro Minute unterwegs, 34 dieser Pakete befinden sich auf dem Rückweg zum Händler als Retoure.

Mehr Pakete als retourniert werden, kommen jedoch als Kleinwarensendungen aus Asien und der übrigen Welt in die Schweiz: Minütlich 63 Stück, davon 44 aus Asien.

International mehr Zahlungen mit Kreditkarte als in der Schweiz

Wird bei Händlern im Ausland gekauft, wird die Kreditkarte (inkl. Paypal) häufiger gezückt als in der Schweiz. Werden im Ausland pro Minute 31 Bestellungen mit der Kreditkarte bezahlt, sind es in der Schweiz knapp ein Drittel weniger, nämlich 22 Bestellungen.

Am beliebtesten ist bei Käufen bei Schweizer Händlern nach wie vor die Rechnung mit 117 Nutzungen pro Minute.

