Drei unterschätzte Sicherheitsrisiken

Sicherheitsteams werden immer mehr zu einem integralen Bestandteil von Unternehmen und sind für den Erfolg wichtiger als je zuvor. Sie haben sich weiterentwickelt und werden zunehmend als legitimer Geschäftspartner und treibende Kraft für das Wachstum angesehen.

In ihrer Rolle als Geschäftspartner gehört das Ermitteln von Unternehmensrisiken zu einer der wichtigsten Kompetenzen, die Sicherheitsteams bieten. Hierbei handelt es sich jedoch keinesfalls um eine exakte Wissenschaft. Viele Sicherheitsteams kennen zwar die Nuancen der Risiken, die mit verschiedenen Technologien verbunden sind. Es kann jedoch schwierig sein, das potenzielle Risiko und dessen Auswirkungen auf das Unternehmen zu identifizieren. Und diese Aufgabe wird noch komplizierter, wenn Unternehmen und Sicherheitsteams mit neuen Gefahren konfrontiert werden, mit denen sie sich noch nicht auskennen. Alle drei Abschnitte dieser Ausgabe des »State of the Internet«-Sicherheitsberichts von Akamai behandeln Themen, denen Unternehmen mehr Aufmerksamkeit widmen sollten [1].

API-Traffic auf dem Vormarsch

Die im Oktober 2018 durchgeführte Umfrage zum API-Traffic ergab, dass 83 % aller Aufrufe auf APIs zurückzuführen sind. Für Sicherheitsfachkräfte ist das steigende API-Volumen ein wichtiger Faktor beim Abwägen von Risiken, da einige Tools damit nicht umgehen können. Wenn die verwendeten Tools diesen Traffic nicht verarbeiten können, riskieren Unternehmen, eine wichtige Quelle für schädlichen Traffic zu übersehen. Mit der zunehmenden Verbreitung von IoT-Geräten werden sich alle Unternehmen mit API-Traffic auseinandersetzen müssen, um ihr Geschäft und ihre Kunden zu schützen.

Schädliche Tools im Einzelhandel

In diesem Bericht haben wir uns genauer mit Credential Stuffing in der Einzelhandelsbranche befasst. Akamai hat zwischen Mai und Dezember 2018 fast 28 Milliarden Credential-Stuffing-Versuche erkannt. Das sind jeden Tag mehr als 115 Millionen Vorfälle, bei denen versucht wird, Benutzerkonten zu kompromittieren oder sich bei ihnen anzumelden.

Sie fragen sich, welche Branche am stärksten betroffen ist? Mit 10 Milliarden gezielten Credential-Stuffing-Versuchen führt der Einzelhandel die Liste an. Allein im Bereich Bekleidung wurden 3,7 Milliarden Versuche festgestellt, womit dies innerhalb des besagten Zeitraums der am stärksten betroffene Bereich der Einzelhandelsbranche war. Akamai beobachtete auch Credential-Stuffing-Versuche im Direkthandel (1,427 Milliarden), bei Kaufhäusern (1,426 Milliarden), Bürobedarfsgeschäften (1,3 Milliarden) und Modegeschäften (129.725.233), darunter Schmuck und Uhren.

Cyberkriminelle verwenden Tools, die als AIOs oder All-in-One-Bots bezeichnet werden, um auf Konten zuzugreifen und den Einkauf zu automatisieren. Einige AIOs treiben den Wiederverkaufsmarkt an, während andere AIOs zur Kontrolle bestehender Konten oder zur Erfassung wertvoller persönlicher und finanzieller Informationen verwendet werden.

Wird IPv6 unterschätzt?

Forscher untersuchten auch den DNS-Traffic und haben dabei eine interessante Tatsache aufgedeckt: IPv6-Traffic findet möglicherweise nicht genug Erwähnung, da viele Systeme, die IPv6 unterstützen, noch immer IPv4 bevorzugen. Da IPv6 immer noch einen geringen Teil des Traffics ausmacht, gilt es bei vielen Sicherheitstools nicht als wichtiges Verkaufsargument.

Ausblick

Die Welt der Sicherheit umfasst heute praktisch alles, und Sicherheit steht bei Geschäftsplanung und Wachstum im Mittelpunkt. Die Zeiten, in denen Unternehmen Sicherheit als triviale Angelegenheit betrachten konnten, sind vorbei. In jedem Abschnitt dieser Ausgabe des »State of the Internet«-Sicherheitsberichts werden Sicherheitsaspekte behandelt, die möglicherweise übersehen werden, aber dennoch entscheidend für den täglichen Betrieb sind. Diese Untersuchungen liefern Hintergrundinformationen für das, was wir für die kommenden Quartale und Jahre erwarten.Wenn Sie mehr über die Methoden erfahren möchten, mit denen die Daten in diesem Bericht aufbereitet wurden, lesen Sie den eigens dafür eingefügten Abschnitt, in dem genauer darauf eingegangen wird. Falls Sie sich ausführlicher mit dieser Thematik beschäftigen möchten, laden Sie sich bitte den »State of the Internet«-Sicherheitsbericht mit den Themen Angriffe im Einzelhandel und API-Traffic herunter.

https://www.akamai.com/de/de/multimedia/documents/state-of-the-internet/state-of-the-internet-security-retail-attacks-and-api-traffic-report-2019.pdf

[1] https://www.akamai.com/de/de/resources/our-thinking/state-of-the-internet-report/

371 search results for „Sicherheitsrisiken“

NEWS | TRENDS SECURITY | TRENDS 2016 | IT-SECURITY Sicherheitsrisiken für DAX-100-Unternehmen durch Cyberangriffe Sicherheitsreport deckt signifikante Gefahrenpotenziale bei den 100 größten deutschen Unternehmen auf. Proaktive Sicherheitskonzepte sind ein wichtiger Baustein zur Wahrung der Marktreputation und fördern die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Zu den verbreitetsten Bedrohungen gehören verdächtige Webdomain-Registrierungen und ähnlich-klingende Domainnamen bekannter Marken, die zum Abgreifen von Verbraucherdaten eingesetzt werden können. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie. Bei 75 DAX-100-Unternehmen… Weiterlesen →