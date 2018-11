Prävention gegen Cyberangriffe ist auch für mobile Systeme unverzichtbar

Prävention gegen Cyberangriffe oder Datenmissbrauch ist auf Smartphones und Tablets die Ausnahme. Die Geräte stellen damit ein gefährliches Einfallstor in die Unternehmens-IT dar. Eine wirksame Präventionsmaßnahme ist die konsequente Abschottung privater und beruflicher Anwendungen und Daten auf mobilen Systemen.

»Mein Smartphone wurde angegriffen – was kann ich tun?« Auch wenn Sicherheitsexperten in Unternehmen diese Frage häufig zu hören bekommen – es ist immer eine falsche Frage. Denn sie kommt viel zu spät. Die Nutzer von Smartphones und Tablets sollten sich bevor etwas passiert darüber Gedanken machen, was sie tun können, um ihre Geräte sicher zu machen.

Tatsächlich wird Prävention bei der Sicherung von Smartphones und Tablets sowohl im privaten wie auch im dienstlichen Umfeld aber stiefmütterlich behandelt. Während sich bei herkömmlichen IT-Systemen mittlerweile allmählich eine Sicherheitsphilosophie durchgesetzt hat, so dass beispielsweise Firewalls, Intrusion Detection oder Verschlüsselung selbstverständlich sind, werden mobile Geräte vielfach noch ohne oder mit unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen genutzt.

Die Nutzer laden Apps herunter, deren Sicherheitsverhalten sie nicht kennen; diese Apps verschwinden in den Tiefen des Geräts und werden dort oft genug vergessen. Schnelle Nutzbarkeit und bequemes Handling sind ausschlaggebende Kriterien für den Einsatz von Apps. Deren AGBs oder Datenschutzerklärungen, mit ihren mitunter überraschenden Klauseln, liest erst recht niemand. Die App-Entwickler wiederum kümmern sich vor allem um Funktionalität, kurze Produktzyklen und schnelle Bereitstellung. Sicherheitsaspekte der Apps spielen auch für sie meist eine untergeordnete Rolle.

Das Resultat: Auf den Smartphones und Tablets befinden sich wahre Zeitbomben. Da private mobile Geräte sehr häufig auch für berufliche Aufgaben verwendet werden, finden diese Zeitbomben auch indirekten Zugang zur Unternehmens-IT – zu einer Unternehmens-IT, die sich dank Präventionsmaßnamen in ihrer eigenen Sphäre sicher wähnt.

»Die Konsequenz liegt auf der Hand«, erklärt Günter Junk, CEO der Virtual Solution AG in München. »Auch die mobilen Systeme müssen in ein umfassendes Präventionskonzept einbezogen werden, gerade wenn es sich um Geräte handelt, die den Mitarbeitern gehören. Ansonsten entsteht eine gefährliche Lücke im Sicherheitskonzept.«

Virtual Solution bietet mit seiner Container-Lösung eine Möglichkeit, private Daten und Apps strikt von beruflichen zu trennen und die dienstlichen Daten auf dem Gerät sowie bei der Kommunikation wirkungsvoll zu verschlüsseln. Da es keinen Austausch zwischen den Bereichen gibt, kann die Unternehmens-IT von unsicheren Apps oder korrumpierten Daten nicht tangiert werden. Die Container-Lösung ist daher eine sehr wirksame Präventionsmaßnahme zur Sicherung mobiler Systeme. Sie hebt Smartphones und Tablets auf das Sicherheitsniveau der Unternehmens-IT.

Bei dem Smartphone handelt es sich um ein modernes und komplexes Gerät, dass anders als ein gewöhnliches Telefon ein eigenes Betriebssystem nutzt, das vergleichbar mit dem eines Computers ist. Das führt dazu, dass ein Smartphone oder Tablet ebenso wie ein Computer anfällig für Angriffe durch Hacker oder Viren ist. Tatsächlich vergeht kein Tag, an dem nicht neue Schadenssoftware für das Smartphone erscheinen, die eine Bedrohung für die Daten und die Sicherheit des Gerätes darstellen.

Mögliche Sicherheitslücken in der Nutzung



Bei der Nutzung des Smartphones bestehen viele Sicherheitsrisiken, vor denen Sie auf der Hut sein sollten. So können zum Beispiel Applikationen, die nicht aus dem offiziellen App Store heruntergeladen werden, Viren oder Spyware enthalten, die Ihr Smartphone, Ihre Daten oder Ihre Kommunikation abfangen und für andere zugänglich machen. Darüber hinaus kann inzwischen auch das Smartphone oder Tablet beim Surfen im Internet oder beim unbedachten Öffnen von Links mit Viren und Malware infiziert werden.

Aktuelle Angriffe und Gefahren für Ihr Smartphone oder Tablet



Viele der Gefahren, die für den PC gelten, gelten auch für das Mobilgerät. So können Pishing Mails, die Sie vom Smartphone aus öffnen, genauso Schaden anrichten, wie wenn Sie das von einem Computer tun. Auch viele Adware, wie Browser Hijacker, etc. funktionieren vom Smartphone und können sehr störend und lästig sein. Besonders groß ist aber auch die Gefahr von infizierten Apps. Vor allem wenn Sie diese von fremden Webseiten oder Piratenseiten herunterladen, ist die Gefahr groß, dass die Applikation infiziert ist. So können Fremde unter Umständen auf Ihre Daten zugreifen, oder Ihr Handy für Dinge wie den unerlaubten E-Mail Versand, etc. verwenden.

Schutz vor Viren, Malware und Hacking



Wie bereits erwähnt, sind Smartphones sehr ähnlich zu Computern und können genauso von Viren und Malware befallen oder durch einen Angriff gehackt werden. Viele der bekannten Sicherheitsfirmen auf dem Markt, wie etwa Avast, bieten daher inzwischen Schutz- und Sicherheitsprogramme für das Smartphone und Tablet an. Bei diesen Apps, die zumeist kostenlos sind, handelt es sich um Software, die speziell für die mobilen Geräte optimiert wurden. Sie können nicht nur schädliche Software erkennen, sondern können auch unbefugten Zugriff, hohen Speicherverbrauch oder andere Probleme auf dem Smartphone oder Tablet erkennen und beheben. Wichtig ist dabei besonders auch die Möglichkeit, die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Apps zu analysieren und hier ggf. den Nutzer, also Sie zu warnen.

Prävention und Abwehr



Den besten Schutz vor Hackerangriffen und Malware können Sie selbst bieten, in dem Sie aufmerksam und mit Bedacht im Internet unterwegs sind, Apps nur von zuverlässigen Quellen herunterladen und keine unbekannten Links anklicken. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass die Software sowie alle Applikationen auf dem Smartphone oder Tablet stets auf dem aktuellen Stand sind. Mit jedem Update werden Sicherheitslücken und Probleme behoben und so wird es für den Hacker schwerer, unbefugt auf Ihr mobiles Gerät zuzugreifen. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass Sie eine entsprechende Sicherheitssoftware verwenden. Viele gängige Smartphones kommen inzwischen mit einem vorinstallierten Anti-Virenprogramm. Dieses sollten Sie nicht nur aktuell halten, sondern auch nutzen. Vor allem wenn Sie viele vertrauliche Daten auf dem Handy haben, lohnt sich darüber hinaus auch ein Abonnement. Dieses kosten in der Regel nicht mehr als 1,99 bis 3,99 Euro im Monat und erhöht den Schutz für Ihr Smartphone oder Tablet erheblich.