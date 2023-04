Zukunft der Datenanalyse in der Industrie: Prozesse mit präskriptiven Analysen vorausschauend planen, steuern und automatisieren

Die Voraussetzungen und mögliche Anwendungsfälle der Technologie.

Aus Daten aussagekräftige Erkenntnisse für die Planung und Steuerung von Prozessen zu gewinnen, bleibt für Unternehmen der Industrie eine zentrale Herausforderung. Wobei in der Regel die Frage nach dem Handlungsalternativen offen bleibt. Mit präskriptiven Analysen steht dafür nun ein neuer, eleganter Ansatz bereit. Für die Prozesssteuerung greift das System dahinter auf vorliegende Daten zu, wertet diese automatisch aus und gibt dann konkrete Handlungsempfehlungen – mit aller Transparenz über die Kosten und anderen Auswirkungen der einzelnen Alternativen. Außerdem können Unternehmen viele Prozesse digital abbilden und automatisieren. Die Voraussetzungen und mögliche Anwendungsfälle für präskriptive Analysen erläutert InterSystems.

Eine aktuelle Studie der International Data Corporation (IDC) verdeutlicht die zunehmende Relevanz des Themas in der Industrie. Von den befragten Unternehmen nutzen 18 Prozent bereits präskriptive Analysen und weitere 69 Prozent setzen sich mit der Einführung auseinander. Der neue Ansatz basiert auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Aktuelle und akkurate Daten bilden die Basis für Berechnungen und Simulationen. Eine moderne Datenplattform hilft Unternehmen, für umfassende Analysen alle Daten aus diversen Quellen zu verknüpfen, zu harmonisieren und zu normalisieren. Dabei spielt das Format der Daten keine Rolle.

Konkrete Anwendungsfälle mit Mehrwert für produzierende Unternehmen

Der Nutzen von präskriptiven Analysen liegt auf der Hand: Unternehmen können ihre bestehenden Prozesse optimieren und weitgehend automatisieren – auch standortübergreifend. Die Zahl der konkreten Anwendungsfälle wächst kontinuierlich und in allen Bereichen. Sie reichen von der Produktentwicklung über die Produktion und Supply Chain bis hin zum Vertrieb:

Produktentwicklung: Im Fokus stehen das Feedback von Kunden und wiederkehrende Servicefälle. Basierend auf den Daten geben präskriptive Analysen unmittelbar Handlungsempfehlungen, um die Qualität der eigenen Produkte zu steigern.

Ein- und Verkauf: Unternehmen gewinnen einen 360-Grad-Blick auf alle internen und externen Prozesse ihrer Logistik. Das System macht zudem Vorschläge für die Optimierung der Supply Chain. Diese beruhen auch auf Prognosen zur Kundennachfrage für bestimmte Produkte. In der Folge können Unternehmen ihren Bedarf an Rohstoffen und anderen Materialien genau planen, kontinuierlich für Nachschub sorgen, Termine stets einhalten und alle Aufträge erfüllen.

Produktion: Präskriptive Analysen überwachen die Produktion in Echtzeit und raten zu Maßnahmen für ihre Optimierung. Dadurch steigen die Qualität und Effizienz in den Werkhallen von Unternehmen. Optional können sie die Entscheidungsfindung und Prozesssteuerung auch komplett automatisieren.

Management von Maschinen: Die Vorhersage von Maschinendefekten ist im Rahmen einer prädiktiven Wartung mittlerweile weit verbreitet. Präskriptive Analysen erlauben hier, eine sinnvolle Erweiterung vorzunehmen. Das System kann ideale Wartungsfenster etwa in Abhängigkeit von verfügbaren Technikern vorschlagen und zugleich die kostengünstigste Alternative für den Bezug der Ersatzteile ermitteln. In Summe werden dadurch Kosten gesenkt und Ressourcen optimal genutzt.

Zur Planung und Steuerung von Prozessen in der Industrie gehört immer auch die umfassende Analyse der eigenen Daten. In Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten sorgen präskriptive Analysen dabei in Unternehmen für mehr Flexibilität, Agilität und Resilienz. Außerdem werden die Handlungsempfehlungen durch den fortschreitenden Einsatz der Technologie in Zukunft noch präziser – ein weiterer Vorteil für Unternehmen.

»Präskriptive Analysen sind die Zukunft der Datenanalyse. Unsere Datenplattform InterSystems IRIS bietet dafür alle Voraussetzungen – ein modernes Datenmanagement und eine Vielzahl integrierter Funktionen. Dadurch treffen Unternehmen schneller bessere Entscheidungen und sichern damit langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit«, erklärt Werner Reuß, Manufacturing Solutions Executive bei InterSystems.