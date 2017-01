2017: Das Jahr der Angriffe auf die Datenintegrität

Angriffe auf die Integri­tät von Unter­neh­mens­da­ten nehmen zu. Längst geht es Cyber­kri­mi­nel­len nicht mehr nur um Daten­dieb­stahl. Vielmehr gilt es künftig, eine Manipu­la­tion der Infor­ma­tio­nen zu verhin­dern: Die Daten­in­te­gri­tät spielt im Jahr 2017 eine entschei­dende Rolle in der IT-Sicherheit von Organi­sa­tio­nen.

2013: Eine Hacker-Gruppe hatte sich in den Twitter-Account von Associa­ted Press einge­loggt und die News verbrei­tet, Barack Obama sei bei Explo­sio­nen im Weißen Haus verletzt worden. Die Folge dieses Tweets? Der Dow-Jones fiel um 147 Punkte. 2015 war Anony­mous mit Finanz­be­rich­ten von chine­si­schen und ameri­ka­ni­schen Firmen an die Öffent­lich­keit gegan­gen, die versucht hatten, krumme Geschäfte am Aktien­markt zu machen. Noch im selben Jahr erfolgte ein Angriff auf JP Morgan Chase. Ein Jahr später wurde die Inter­na­tio­nale Anti-Doping-Agentur Opfer eines Cyber­an­griffs. In allen Fällen übten Hacker Angriffe auf die Daten­in­te­gri­tät aus, um Unter­neh­men in Verle­gen­heit zu bringen. Damit wird klar: Gestoh­lene Daten werden immer häufi­ger verän­dert und stellen damit eine noch größere Gefahr dar.

Das können Unter­neh­men tun, um sich zu schüt­zen:

Daten verste­hen

Unter­neh­men sollten zunächst ihre Daten analy­sie­ren und feststel­len, wo die sensi­bels­ten Infor­ma­tio­nen gespei­chert sind. Zunächst muss also klar sein, was genau geschützt werden soll, bevor es um das »Wie« geht.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Im nächs­ten Schritt sollten Unter­neh­men auf starke Zwei-Faktor-Authentifizierungen setzen. Diese zusätz­li­che Sicher­heits­ebene greift, wenn Nutzer­na­men oder Passwör­ter kompro­mit­tiert wurden.

Verschlüs­se­lung

Durch Verschlüs­se­lung sind Daten im Fall eines unberech­tig­ten Zugriffs nutzlos. Aber auch die Denkweise von Unter­neh­men muss sich ändern: Cyber­an­griffe sind mehr oder weniger unver­meid­lich. Eine Verschlüs­se­lung sorgt dafür, dass Angrei­fer nichts damit anfan­gen können.

Key-Management

Nach der Verschlüs­se­lungs­stra­te­gie müssen sich Unter­neh­men um ein starkes Manage­ment der Verschlüsselungs-Keys bemühen. Eine Verschlüs­se­lung ist schließ­lich nur so gut wie die Key-Management-Strategie. Für den Schutz der Schlüs­sel eignen sich Hardware­mo­dule.

Weiter­bil­dung

Unter­neh­men sollten Mitar­bei­tern und Kunden veran­schau­li­chen, wie sich Daten am besten schüt­zen lassen. Das beginnt bereits mit dem Schutz der priva­ten Daten. So lernen Angestellte, wie sie auch die Daten des Unter­neh­mens schüt­zen können.

