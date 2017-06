Der Billionen-​Markt: Der ökonomische Effekt von künstlicher Intelligenz

Integration von KI in CRM-Lösungen sorgt laut IDC bis zum Jahr 2021 weltweit für 1,1 Billionen US-Dollar Umsatzwachstum und 800.000 neue Jobs.

Deutschland ist KI-Vorreiter in Europa.

Eine neue Studie setzt sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Integration von KI-Lösungen im Bereich Customer Relationship Management (CRM) auseinander [1]. Laut IDC werden KI-basierte CRM-Aktivitäten zu mehr Effizienz in Unternehmen führen sowie die Art und Weise verändern, wie diese am Markt agieren.

Die IDC-Analysten gehen davon aus, dass durch den Einsatz von KI im Bereich CRM in den nächsten fünf Jahren in Deutschland gesamtwirtschaftlich ein Umsatzwachstum von 62 Milliarden US-Dollar generiert wird. Basis hierfür sind unter anderem eine höhere Produktivität (7 Milliarden US-Dollar) sowie sinkende Kosten durch Automatisierung (15 Milliarden US-Dollar). Zudem ist zu erwarten, dass hierzulande in diesem Kontext bis 2021 mehr als 130.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich an der Spitze (Frankreich: Umsatzwachstum von 50 Milliarden US-Dollar und 94.000 neue Jobs / Großbritannien: Umsatzwachstum 55 Milliarden US-Dollar und etwa 107.000 neue Arbeitsplätze). Weltweit erwartet IDC eine Umsatzsteigerung von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar und 850.000 neue Jobs.

»Die Zahlen belegen eindrucksvoll, welche enormen Chancen der Einsatz von künstlicher Intelligenz für die deutsche Wirtschaft bietet. Wir haben innerhalb Europas sogar das Potenzial zum KI-Spitzenreiter«, erläutert Joachim Schreiner, Senior Vice President Central Europe bei Salesforce. »Daher sollten Unternehmen jetzt aktiv werden und erste Erfahrungen sammeln, um die Vorteile von KI nicht dem Wettbewerb zu überlassen.«

Mehr als ein Hype: KI steht vor dem Durchbruch

Gemäß der IDC-Studie, die von Salesforce beauftragt wurde, markiert das Jahr 2018 einen Meilenstein beim Einsatz von KI-Technologien. So wollen mehr als 40 Prozent der befragten Unternehmen in den nächsten beiden Jahren KI-Lösungen implementieren. IDC sagt sogar voraus, dass bis Ende 2018 etwa 75 Prozent aller Unternehmen AI- oder Machine-Learning-Funktionalitäten in mindestens einer Anwendung nutzen werden. AI-basierte CRM-Aktivitäten werden dabei ein breites Spektrum von Anwendungsfällen abdecken und nahezu alle Facetten eines Unternehmens berühren, einschließlich der Beschleunigung von Verkaufszyklen, der Verbesserung der Lead-Generierung und der Lead-Qualifizierung sowie der Personalisierung von Marketing-Kampagnen und der Senkung von Kosten für Support-Anrufe.

Weitere Prognosen im Überblick:

Unternehmen planen den Einsatz von KI-Technologien in den Bereichen Machine Learning (25 Prozent), Spracherkennung (30 Prozent), Textanalyse (27 Prozent) und fortgeschrittene nummerische Analyse (31 Prozent).

Die Zahl von 800.000 neuen Arbeitsplätzen, die bis 2021 mit dem Aufschwung der weltweiten Unternehmenseinnahmen durch den Einsatz von KI einhergehen, werden die Anzahl der Arbeitsplätze übertreffen, die durch die KI-basierte Automatisierung verloren gehen.

[1] Quelle: IDC, »A Trillion-Dollar Boost: The Economic Impact of AI on Customer Relationship Management,« commissioned by Salesforce, May 2017

Weitere Informationen:

Die komplette IDC-Studie »Economic Impact of AI on CRM« steht hier zum Download zur Verfügung: https://sfdc.co/AI_IDCReport

Weitere Informationen zu Salesforce Einstein sind unter www.einstein.com zu finden.

Salesforce ist führend bei der Bereitstellung von KI-Technologien für CRM

Salesforce Einstein bietet fortschrittliche KI-Funktionen für Vertrieb, Service, Marketing und weitere Bereiche und ermöglicht so ein personalisiertes Kundenerlebnis sowie bessere Vorhersagen. Als Early Adopter prägt das Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung von künstlicher Intelligenz in CRM-Lösungen entscheidend mit. So erwartet IDC, dass Salesforce Kunden einen Anteil von 293 Milliarden US-Dollar am weltweiten Wachstum (1,1 Billionen US-Dollar) haben und bis 2021 mehr als 150.000 neue direkte Arbeitsplätze schaffen werden.