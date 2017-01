Healthcare-Daten auf dem Weg in die Cloud – 8 Kriterien

IT-Abteilungen im Gesund­heits­we­sen sind – aus gutem Grund – meist konser­va­tiv, was den Einsatz neuer Archi­tek­tu­ren angeht – und die Reise in die Cloud ist hier keine Ausnahme. Es gibt viele Einwen­dun­gen und Fragen: Sind unsere Daten sicher? Was passiert insbe­son­dere mit den klini­schen Daten? Wer besitzt unsere Daten, wenn sie in der Cloud sind? Erfüllt die Platt­form unsere HIPAA-Richtlinien und Compliance-Anforderungen? Die Eignung und der Nutzen der Cloud für die Healthcare-IT werden sehr sorgfäl­tig geprüft und Cloud-Strategien lebhaft disku­tiert.

»Im Wesent­li­chen haben sich acht Aspekte heraus­kris­tal­li­siert, die IT-Entscheider im Gesund­heits­we­sen beschäf­ti­gen«, erklärt Güner Aksoy, Regio­nal Sales Direc­tor Central Europe bei Pure Storage. »Sie stehen dabei vor der schwie­ri­gen Heraus­for­de­rung, beson­ders sensi­ble Daten wirksam zu schüt­zen und zugleich bestmög­lich verfüg­bar zu machen – und dies zu vertret­ba­ren Kosten.«

Öffent­lich? Privat? Hybrid? Die Hybrid-Cloud-Strategie ist derzeit auf dem Vormar­sch. Daten­ban­ken sowie Latenz- und Performance-empfindliche Anwen­dun­gen, die eine hohe Bandbreite benöti­gen, verblei­ben bevor­zugt in Vor-Ort-Installationen, während die meisten sonsti­gen Anwen­dun­gen als besser geeig­net schei­nen, in der Cloud betrie­ben zu werden – als Erwei­te­rung des eigenen Rechen­zen­trums.

»Cloud-first«-Strategie gewinnt an Boden. SaaS-Anwendungen und die Nutzung von Platt­for­men wie Sales­force, Office365 und Workday avancie­ren zum Mainstream. Die IT-Entscheider machen bereits einen Bogen um Anbie­ter, die über kein Cloud-Angebot verfü­gen, unabhän­gig davon, ob sie sich aktuell entschei­den, eine Anwen­dung vor Ort oder in der Cloud als SaaS bereit­zu­stel­len.

Migra­tion zurück aus der Cloud ins eigene Rechen­zen­trum. Auch das ist bereits ein Thema. Wenn durch Zusam­men­schlüsse neue Berei­che, Anwen­dun­gen und Platt­for­men unter einen organi­sa­to­ri­schen Schirm vereint werden müssen, werden Workloads aus der Cloud zurück­ge­holt, um sie vor Ort zu betrei­ben, als Teil der Konso­li­die­rung, weil Standar­di­sie­rung entschei­dend ist. Bestimmte Arbeits­las­ten und Anwen­dun­gen, insbe­son­dere in einer konso­li­dier­ten Organi­sa­tion, haben sich als besser geeig­net für den Betrieb vor Ort erwie­sen statt in der Cloud als SaaS.

Die Rolle von IT bei Zusam­men­schlüs­sen und Übernah­men. Da die Konso­li­die­rung im Gesund­heits­we­sen voran­schrei­tet, spielen IT-Verantwortliche zuneh­mend eine vertrau­ens­volle Geschäfts­part­ner­rolle, wenn die Mutter­ge­sell­schaft ihr Geschäfts­port­fo­lio durch spezia­li­sierte IT-gestützte Aktivi­tä­ten erwei­tert. Dies kann beispiels­weise so ausse­hen: Eine Klinik, die erstklas­sige gastro­in­tes­ti­nale Fähig­kei­ten hat und spezia­li­siert ist auf die neues­ten Fortschritte in der Fluoro­sko­pie, ist in der Lage, ihr Know-how als bezahl­ten Service für regio­nale Kranken­häu­ser und Klini­ken bereit­zu­stel­len. Dies ermög­licht es einer größe­ren Organi­sa­tion, einen festen Platz in regio­na­len Kranken­häu­sern und Klini­ken einzu­neh­men und ebnet den Weg für die weitere Expan­sion und Akqui­si­tio­nen. Spätes­tens dann aber geht es um viele Details, wie die Integra­tion der elektro­ni­schen Patien­ten­ak­ten, den Zugang zu Röntgen­bil­dern in den regio­na­len Klini­ken und andere Fragen. Dies ist jedoch eine inter­es­sante Möglich­keit für die IT, entspre­chende Aktivi­tä­ten zu unter­stüt­zen.

Aufge­ben der physi­schen Healthcare-IT. Das Gesund­heits­we­sen ist stark geprägt von physi­scher Infra­struk­tur (Klini­ken, Betten, Kranken­häu­ser) für die Patien­ten­ver­sor­gung. Aber müssen weiter­hin immer größere Rechen­zen­tren gebaut werden, um die Healthcare-IT-Workloads zu verwal­ten und zu betrei­ben? Oder können diese Aufga­ben als Dienste in Anspruch genom­men werden? Ist das Gesund­heits­we­sen bereit für IT-as-a-Service? Können IT-Infrastrukturdienste in einer Weise konsu­miert werden, die das genaue Gegen­teil der ansons­ten überwie­gend physi­schen Infra­struk­tur in Klini­ken ist?

Die große Debatte um Kapital­kos­ten vs. Betriebs­kos­ten. Einige Gesund­heits­ein­rich­tun­gen wählen eindeu­tig einen Schwer­punkt auf Kapital­kos­ten, während andere sich auf Betriebs­kos­ten konzen­trie­ren. Die Gründe reichen von »Unser Finanz­vor­stand bevor­zugt einen tradi­tio­nel­le­ren Abschrei­bungs­plan für Sachan­la­gen« bis hin zu »Um schlank und zeitge­mäß zu wirtschaf­ten, sind wir auf der Suche nach flexi­ble­ren Pay-per-Use-Modellen«.

Nutzung der Cloud, um Kosten zu sparen. Viele Führungs­kräfte agieren unter der Prämisse, dass die Cloud ihrer Organi­sa­tion generell helfen kann, Kosten zu sparen, wenn eine 7-jährige TCO zugrun­de­ge­legt wird. Es gibt jedoch einen Trend, dass die IT-Verantwortlichen sehr versiert und anspruchs­voll in Bezug auf die Validie­rung der richti­gen Arten von Anwen­dun­gen und Workloads vorge­hen, bevor Sie um die Entschei­dung »Cloud gegen Vor-Ort-Rechenzentrum« geht.

Keine Nutzung der Cloud, um Kosten zu sparen. Es gibt ebenso Entschei­der in Sachen IT, die es vorzie­hen, weiter­hin Kapital­kos­ten für den Ausbau ihrer Vor-Ort-Infrastruktur auszu­ge­ben, anstatt die offen­sicht­li­chen – und manch­mal auch nicht erkann­ten – Zusatz­kos­ten für die Cloud zu berap­pen. Zu den verbor­ge­nen Kosten der Cloud gehören Daten­mi­gra­tion und Zugangs­kos­ten sowie mögli­che weitere Kosten in folgen­dem Zusam­men­hang:

Workflow-Hindernisse beim Daten­zu­griff. Es kann zu unvor­her­seh­bare Daten­zu­griffs­zei­ten in Abhän­gig­keit von der Art des Daten­zu­griffs kommen.

Anwen­dungs­reife für die Handha­bung mehrstu­fi­ger und tief in der Cloud archi­vier­ter Daten. Zum Beispiel können nicht alle Anwen­dun­gen über geeig­nete APIs und Frame­works verfü­gen, um ältere Daten­be­stände zu bearbei­ten.

Erwar­tun­gen werden nicht erfüllt. Gesund­heits­dienst­leis­ter sind anspruchs­voll, was ihre Daten betrifft und inter­es­siert an einer Steige­rung der Produk­ti­vi­tät, die nicht immer eintrifft.

Kosten der Netzwer­kin­fra­struk­tur, um adäquate Netzwerk­ver­bin­dun­gen zwischen dem Rechen­zen­trum der Klinik und der Cloud bereit­zu­stel­len. Diese können sich leicht auf mehrere Tausend bis Zehntau­sende von Euro an Betriebs­kos­ten pro Monat belau­fen – nur für die Vernet­zung zur Cloud. Die Höhe der Kosten kann derart signi­fi­kant sein, dass sie in einigen Fällen ein ökono­mi­sches Argument gegen die Cloud darstellt.

»Das Wachs­tum der Public-Cloud-Anbieter ist beein­dru­ckend und wird sicher­lich noch weiter zuneh­men. Im Healthcare-Bereich gibt es sicher­lich auch einzelne Berei­che, in denen die Public Cloud eine Option ist«, fasst Güner Aksoy abschlie­ßend zusam­men. »Dennoch rate ich den IT-Entscheidern spezi­ell im Gesund­heits­we­sen sich alle Vor- und Nachteile der verschie­de­nen Cloud-Optionen genau zu verdeut­li­chen, um den besten Mix aus den verschie­de­nen Infra­struk­tu­ren und Betriebs­mo­del­len zu finden.«

