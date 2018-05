IT-Transformation bringt Unternehmen große Wettbewerbsvorteile

Die Vorteile der IT-Transformation liegen für die Unternehmen in mehr Differenzierung, Innovationen und Wachstum.

Um in der digitalen Welt zu bestehen, implementieren Unternehmen neue Technologien, Prozesse und Fähigkeiten, mit denen sie den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht werden können. Ein erster Schritt zu diesem Wandel ist die Transformation der IT, die es ihnen ermöglicht, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen, in ihren Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben und sich durch die Nutzung von Technologien der nächsten Generation Vorteile zu verschaffen.

Für die Neuauflage der Studie »ESG 2018 IT Transformation Maturity Curve«, die Dell EMC und Intel bei dem Marktforschungsinstitut Enterprise Strategy Group (ESG) in Auftrag gegeben haben, wurden dazu 4.000 Führungskräfte und Entscheidungsträger in der IT befragt [1]. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

81 % der Befragten meinen, dass ihr Unternehmen ohne IT-Transformation nicht mehr wettbewerbsfähig wäre; im Vorjahr waren das nur 71 %;

88 % geben an, dass ihr Unternehmen in zunehmendem Maße unter dem Druck steht, neue Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen;

Bei Unternehmen, die diese Transformation hinter sich haben, geben 67 % an, dass sie ihren Mitbewerbern mit neuen Produkten und Dienstleistungen voraus sind; von den Unternehmen ohne Transformation meinen das nur 3 %;

91 % der transformierten Unternehmen sind der Auffassung, dass sie in den nächsten Jahren in ihren Märkten eine starke Wettbewerbsposition einnehmen werden; dagegen sind nur 35 % der Unternehmen ohne Transformation dieser Ansicht;

Transformierte Unternehmen treffen 18 Mal häufiger bessere und schnellere datengesteuerte Entscheidungen als ihre Mitbewerber und überschreiten mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Umsatzziele.

Die Reifegrade der IT-Transformation

Die aktuelle Studie schließt an ihren Vorgänger aus dem Jahr 2017 [2] an, der ebenfalls von ESG im Auftrag von Dell EMC erstellt wurde. Beide Studien wurden konzipiert, um den Stand der IT-Transformation, die Vorteile für vollständig transformierte Unternehmen und die Rolle, die kritische Technologien dabei spielen, beurteilen zu können. ESG verwendet dabei ein forschungsbasiertes, datengetriebenes Reifegradmodell, mit dem verschiedene Stadien der IT-Transformation identifiziert werden können. Auf Basis von Fragen zur Einführung moderner Rechenzentrumstechnologien, zur Automatisierung von IT-Prozessen und zur Dynamik von Organisationsstrukturen lässt sich der Grad bestimmen, in dem Unternehmen die Transformation realisiert haben.

Die 4.000 Unternehmen, die in diesem Jahr an der Studie teilgenommen haben, werden in diese Reifegrade der IT-Transformation eingeteilt:

Stufe 1 – Legacy (6 %): Die Unternehmen können viele, wenn nicht sogar alle Aspekte der IT-Transformation nicht erfüllen;

Stufe 2 – Emerging (45 %): Die Unternehmen machen zwar Fortschritte bei der IT-Trans-formation, setzen moderne Rechenzentrumstechnologien jedoch nur in geringem Umfang ein;

Stufe 3 – Evolving (43 %): Die Unternehmen engagieren sich für die IT-Transformation und weisen einen moderaten Einsatz moderner Rechenzentrumstechnologien und Methoden der IT-Bereitstellung auf;

Stufe 4 – Transformiert (6 %): Die Unternehmen sind mit ihren Initiativen zur IT-Transformation am weitesten fortgeschritten.

Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr generell reifer sind. Daraus lässt sich ableiten, dass IT-Transformation mittlerweile ein strategischer Imperativ ist.

96 % der Befragten geben an, dass sie an Initiativen zur digitalen Transformation arbeiten; sie stehen entweder in der Planungsphase, am Beginn der Implementierung, in der Umsetzung oder haben sie bereits realisiert;

Befragte, deren Unternehmen den Status »Transformiert« erreicht haben, setzen im Vergleich zu Legacy-Unternehmen 16 Mal häufiger reife digitale Transformationsprojekte ein;

Transformierte Unternehmen haben ihre Umsatzziele im vergangenen Jahr mehr als doppelt so oft erreicht als Legacy-Unternehmen (94 % gegenüber 44 %);

84 % der befragten Unternehmen im reifen Stadium gaben an, dass sie erfolgreich sind und sich in einer starken oder sehr starken Wettbewerbsposition befinden.

Der Reifegrad der IT-Transformation kann Innovation beschleunigen, Wachstum fördern, IT-Effizienz steigern und Kosten senken. Konkret heißt das:

Transformierte Unternehmen können 17 % mehr von ihrem IT-Budget für Innovationen bereitstellen;

Transformierte Unternehmen beenden 3 Mal mehr IT-Projekte vorzeitig und setzen 10 Mal mehr Anwendungen vorzeitig ein;

Transformierte Unternehmen schließen 14 % mehr IT-Projekte im Rahmen des Budgets ab und geben 31 % weniger für geschäftskritische Anwendungen aus.

»Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, was wir von Kunden hören: IT-Transformation ist ein strategischer Imperativ und ein echter Vorteil für Unternehmen, die innovativ sein wollen«, erklärt Dinko Eror, Senior Vice President und Managing Director von Dell EMC in Deutschland. »Wir können dafür die notwendige Infrastruktur bereitstellen, vom Arbeitsplatz über Rechenzentren bis in die Cloud. Unternehmen aller Größen können damit ihre IT transformieren, bessere Ergebnisse erzielen und die anstehenden Veränderungen aktiv gestalten.«

[1] Die von Dell EMC und Intel gesponserte Studie wurde von ESG zwischen 19. September und 6. November 2017 im Rahmen einer Web-basierten Umfrage unter 4.000 leitenden IT-Entscheidern in großen und mittleren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen durchgeführt; die Befragten kommen aus den folgenden Ländern: Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Russland und USA. https://www.dellemc.com/en-us/it-transformation/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collateral/analyst-reports/esg-it-transformation-report-agility-innovation-business.pdf

[2] Zur ESG-Studie von 2017: https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf