Nachricht vom Ortungsamt – Digitalcourage warnt vor Überwachung von Autofahrern

Durch einen Strafzettel vom »Zentralen Ortungsamt« werden Autofahrer darauf hingewiesen, dass sie »im georteten Verkehr gegen die Ortungsvorschriften verstoßen« haben. Ihnen werden Vergehen vorgeworfen wie zum Beispiel das Abweichen von der emissionsärmsten Route. Mit der Aktion machen die Grundrechtsaktivistinnen auf die Gefahren zentraler Datensammlungen durch Unternehmen und staatliche Stellen aufmerksam.

Vernetztes Fahren, Mobilfunkortung, Videoüberwachung und eCall – immer mehr Technologien ermöglichen, dass von Menschen vollständige Bewegungsprofile erstellt werden können. Durch digitale und vernetzte Anzeige- und Bediensysteme fallen beim Fahren in neuen Autos zahlreiche Daten an – und die wecken Begehrlichkeiten. Aktive von Digitalcourage verteilen am 1. April Strafzettel vom »Zentralen Ortungsamt« und warnen vor der Verdatung und anlasslosen Überwachung von Autofahrerinnen.

»Unser Fahrverhalten und unsere täglichen Wege sagen ungemein viel über uns aus. Wohnort, Arbeitsplatz, persönliche Kontakte – das sind sehr private Informationen«, erklärt Jan Niemüller von der Digitalcourage-Ortsgruppe in Köln. »Einzelhandel, Versicherungen und Datenhändler haben ein großes Interesse daran. Wir müssen die Kontrolle darüber behalten, wer diese Daten haben darf und wer nicht.«

Wenn Autobesitzerinnen die eigens eingerichtete Website https://zentrales-ortungsamt.de besuchen, erhalten sie Hinweise, wie sie sich gegen die zunehmende Überwachung ihres Mobilitätsverhaltens wehren können – und warum es sich lohnt, die Privatsphäre zu schützen. Die Aktion wird am 1. April bundesweit in mehreren Städten durchgeführt. Digitalcourage hat bereits mit seiner Kampagne gegen Kinder-Tracking mit der »Schutzranzen«-App auf Datenschutzprobleme mit selbstfahrenden Autos hingewiesen.

