Die Consu­mer Elecro­nics Show (CES) ist eine der weltweit größten Fachmes­sen für Unter­hal­tungs­elek­tro­nik. Auf der Ausstel­lung, die am Donners­tag in Las Vegas begann, ist auch die Virtu­elle Reali­tät (VR) ein wichti­ges Thema. Kein Wunder, denn die Aussich­ten, was den Umsatz mit Zubehör und Software angeht, sind vielver­spre­chend.

Die VR-Technik, vor allem sogenannte VR-Brillen, eignet sich zum hautna­hen erleben von Compu­ter­spie­len, aber auch für die Teilnahme an Konzer­ten vom heimi­schen Sofa oder die Begehung einer Wohnung am anderen Ende der Welt. Wie unsere Grafik zeigt, ist es vor allem der Umsatz mit Inhal­ten, der rasant zulegen soll. Der Markt für die Hardware könnte bereits ab 2019 erste Sätti­gungs­er­schei­nun­gen aufwei­sen, wie die Daten von Deloitte und Bitkom nahele­gen. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/7432/prognostizierter-umsatzanstieg-mit-virtual-reality-produkten-bis-2020/

Jeder Zweite will mit Virtual Reality shoppen

Virtual Reality (VR) ist eines der heiß disku­tier­ten Themen der heuti­gen Zeit und war auch bei der digita­len Marke­ting­messe dmexco in aller Munde. In einer Grund­la­gen­stu­die hat das Markt- und Meinungs­for­schungs­in­sti­tut Ipsos nun in Deutsch­land, Großbri­tan­nien und Frank­reich die Relevanz von virtu­el­len Lösun­gen für Shopper unter­sucht. Die Hälfte der Deutschen (52 %) inter­es­siert sich für VR-Erlebnisse beim Einkau­fen.

Vor allem virtu­elle Anpro­ben wie das Aufpro­bie­ren von Brillen via Gesichts­scan (47 %) weckt die Neugier bei den Bundes­bür­gern. In Frank­reich sieht das Bild ähnlich aus. Mehr als jeder zweite (53 %) franzö­si­sche Shopper ist an virtu­el­len Einkaufs­er­fah­run­gen inter­es­siert. Ein Drittel (32 %) würde sogar den simulier­ten Einkauf mit Hilfe von VR-Brillen in Erwägung ziehen. Die Briten sind insge­samt etwas zurück­hal­ten­der – nur knapp die Hälfte (46 %) begeis­tert sich für virtu­elle Shoppin­g­er­leb­nisse.

Millen­ni­als mit größtem Inter­esse an virtu­el­len Einkaufs­er­leb­nis­sen

Im Alters­ver­gleich zeigen sich die deutschen Millen­ni­als am affins­ten: 56 Prozent der 18-35-Jährigen inter­es­sie­ren sich für virtu­elle Anpro­ben, jeder Zehnte (11 %) hat es schon auspro­biert. In Großbri­tan­nien hinge­gen weckt dieser Service immer­hin bei knapp der Hälfte der Befrag­ten (49 %) Begeis­te­rung. Erfah­run­gen haben jedoch nur 7 Prozent damit gemacht.

Die ältere Genera­tion X, der 36-51-Jährigen, zeigt vor allem in Großbri­tan­nien und Deutsch­land Inter­esse an virtu­el­len Shopping-Angeboten: jeweils die Hälfte der Befrag­ten dieser Alters­gruppe (54 % und 51 %) begeis­tert sich für diese Techno­lo­gien. Die franzö­si­schen Shopper der Genera­tion X sind dagegen etwas verhal­te­ner: nur vier von zehn Befrag­ten (44 %) bekun­den Inter­esse. Auch die älteste unter­suchte Gruppe, die 52-65-jährigen Babyboo­mer, aller drei Länder ist offen für die neuen virtu­el­len Möglich­kei­ten: rund vier von zehn (43 % Deutsch­land, 44 % in Großbri­tan­nien, 37 % in Frank­reich) begeis­tern sich für VR-Lösungen.

Ganzheit­lich simulier­tes Shopping mit VR-Brillen auf dem Vormar­sch

Vor allem die Shopper in Frank­reich inter­es­sie­ren sich für das komplette Eintau­chen in die Virtual Reality: 36 Prozent der franzö­si­schen Millen­ni­als möchten mithilfe der Brille bummeln gehen (Deutsch­land 29 %, Großbri­tan­nien 33 %). Doch obwohl das Inter­esse in Frank­reich so groß ist, haben erst 2 Prozent der befrag­ten Millen­ni­als ihre Begeis­te­rung in die virtu­elle Reali­tät umset­zen können. In Deutsch­land und Großbri­tan­nien haben immer­hin schon jeweils 4 % dieser Gruppe das Einkau­fen mit den Brillen auspro­biert.

Diana Livadic, Manager Ipsos Connect, zu den Ergeb­nis­sen: »Das große Inter­esse an Virtual Reality bietet den Händlern eine Vielzahl an Möglich­kei­ten, ihren Kunden neue Einkaufs­er­leb­nisse zu präsen­tie­ren. Trotz­dem haben nur ein Bruch­teil der Befrag­ten bisher die Gelegen­heit gehabt, die neue Technik auszu­pro­bie­ren. Hier liegt es am Handel, die große Neugierde der Konsu­men­ten zu nutzen und diese für sich zu gewin­nen.«