Standortübergreifendes Monitoring: Einfaches Lizenzmodell für komplexe Netzwerkstruktur

Mit der Größe des Betriebs wächst die IT-Infrastruktur. Das gilt erst recht für ein Unternehmen wie die HassiaGruppe mit mehreren Standorten: Die Tochterfirmen sind eigenständig geführte Betriebe, doch ihre IT wird zentral von der ita vero GmbH gemanagt. Als bei der HassiaGruppe die IT-Infrastruktur zu komplex für die verwendeten Netzwerk-Monitoring-Lösungen wurde, erhielt ita vero den Auftrag, eine leistungsstarke Alternative zu suchen. Diese fand man in der Paessler-Software PRTG Network Monitor.

Im IT-Netzwerk der Hassia­Gruppe werden über 4.000 Netzwerk­kom­po­nen­ten überwacht, Tendenz weiter steigend. Zur verwen­de­ten Hardware zählen neben Servern, Switches und Routern auch Netzwerk­kameras, Scanner, Zeiter­fas­sungs­ter­mi­nals, SPS-Systeme sowie NVE-Produktionsdrucker. Darüber hinaus werden Hyper­vi­sor, SAN- und Load-Balancer-Umgebungen überwacht. »Mit der Größe und Komple­xi­tät dieser Infra­struk­tur stieg die Anzahl der einge­setz­ten Monitoring-Lösungen stetig an«, schil­dert Johan­nes Schnei­der die Lage vor dem System­wech­sel. »Das war nicht mehr effizi­ent zu verwal­ten, weshalb wir nach einer leistungs­star­ken Alter­na­tive suchten.« Schnei­der ist Leiter Betriebs­ma­nage­ment der ita vero GmbH – ebenfalls eine Hassia-Tochter, deren Schwer­punkt neben dem Full-IT-Service für die Hassia­Gruppe auf IT-Lösungen für inner­be­trieb­li­che Logis­tik der Geträn­ke­wirt­schaft liegt. Außer Herstel­ler wie Hassia oder Braue­reien zählen auch Fachhänd­ler und Logis­tik­fir­men zu den Kunden von ita vero.

Mehrere Lösun­gen, unnötige Kosten

Der Einsatz verschie­de­ner Lösun­gen war also nicht länger prakti­ka­bel. Hinzu kamen hohe jährli­che Software­war­tungs­kos­ten und eine fehlende Unter­stüt­zung für den Zugriff auf die statio­näre Monitoring-Oberfläche von mobilen Endge­rä­ten aus. Dass Benach­rich­ti­gun­gen für einzelne Kompo­nen­ten und Ereig­nisse nicht ausrei­chend flexi­bel definiert werden konnten, störte den Arbeits­fluss. Traten Störun­gen auf, konnten die Zusam­men­hänge zwischen einzel­nen Netzwerk­kom­po­nen­ten nicht visua­li­siert werden. Teilweise überwach­ten mehrere Monitoring-Lösungen die gleiche Netzwerk­kom­po­nente aus verschie­de­nen Blick­win­keln und verur­sach­ten somit unnötige Kosten.

Doch eine bestehende Netzwer­k­über­wa­chung tauscht man nicht leicht­fer­tig aus. Daher startete ita vero einen ausführ­li­chen Evalu­ie­rungs­pro­zess. In die Voraus­wahl schaff­ten es neben dem PRTG Network Monitor von Paess­ler auch vier andere aktuell führende Produkte für Network Monito­ring. Nach dem Schul­no­ten­prin­zip wurden die verschie­de­nen Lösun­gen in mehre­ren Berei­chen bewer­tet. Im Anschluss an die Tests errech­nete ita vero eine Durch­schnitts­note, um die beste Lösung für Hassia zu finden. Die Krite­rien waren im Einzel­nen: Kosten, Funktio­na­li­tät, Verwal­tungs­auf­wand, Bedien­bar­keit und Mobili­täts­un­ter­stüt­zung. Um die weitere Entwick­lung der Produkte abschät­zen zu können, wurde auch die »Vision des Herstel­lers« in die Bewer­tung mitein­be­zo­gen.

Einfa­ches Lizenz­mo­dell für flexi­ble Software

»Nach der gründ­li­chen Evalu­ie­rung entschie­den wir uns schließ­lich für PRTG Network Monitor der Paess­ler AG aus Nürnberg. Die Flexi­bi­li­tät der Software sowie die trans­pa­rente und einfa­che Lizen­zie­rung haben uns überzeugt«, erklärt Johan­nes Schnei­der die Entschei­dung. Im räumlich verteil­ten Netzwerk der Hassia­Gruppe kommen dafür sogenannte Remote Probes zum Einsatz. Die erfor­der­li­che Lizenz richtet sich nach der Anzahl aller in einem Netzwerk verwen­de­ten Messpunkte, Senso­ren genannt. Im Gegen­satz zu anderen Herstel­lern berech­net Paess­ler für die PRTG-Core-Lizenz mit unlimi­tier­ten Senso­ren zusätz­li­che, spezia­li­sierte wie etwa NetFlow-Sensoren nicht extra. Das gewährt schon im Vorfeld die volle Kosten­trans­pa­renz.

Aktuell werden im IT-Monitoring mit PRTG knapp 20.000 Senso­ren inner­halb der Hassia­Gruppe abgefragt, Tendenz weiter steigend. Für die Abfrage der Daten nutzt ita vero viele der über 200 vorde­fi­nier­ten Senso­ren in PRTG, bindet jedoch auch zahlrei­che andere Hersteller-MIBs ein, etwa für USV, Storage oder Firewall-Systeme, und fragt bestimmte OID-Werte per SNMP gezielt ab. Aufgrund der vielzäh­li­gen Kompo­nen­ten und Senso­ren ist es beson­ders wichtig, dass über eine RESTful-API-Schnittstelle die Massen­be­ar­bei­tung von Daten im System sowie ein Export an andere Systeme durch­führ­bar sind.

Ein beson­de­rer Clou: PRTG bietet eine kosten­freie Version für bis zu 100 Senso­ren an. Dies ermög­licht ita vero den Einsatz von PRTG auf einem exter­nen Cloud-System, um die wichtigs­ten Parame­ter der IT-Infrastruktur von außen zu überwa­chen. »Die Freeware-Version mit 100 Senso­ren reicht völlig aus, um die Erreich­bar­keit unserer IT-Systeme extern überwa­chen zu können. Die komplexe Innen­sicht wird somit perfekt um eine Außen­sicht ergänzt, und das mit nur einem Produkt«, merkt Schnei­der an.

Gute Übersicht auch auf mobilen Endge­rä­ten

Ein weite­rer Vorteil der Monitoring-Lösung von Paess­ler ist die übersicht­li­che und konsis­tente Darstel­lung der Webob­er­flä­che, die auch in Apps für Android und iOS mobil abgebil­det werden kann. Wie von den Adminis­tra­to­ren gewünscht, lassen sich indivi­du­elle Benach­rich­ti­gun­gen auf verschie­de­nen Kanälen (E-Mail/Push-Notification) für bestimmte Ereig­nisse definie­ren. »Beson­ders wichtig war es uns, die Überwa­chung und Benach­rich­ti­gung flexi­bel einstel­len zu können«, wie Johan­nes Schnei­der von ita vero betont. In einem 24x7-Betrieb erfor­der­ten die Kompo­nen­ten teilweise eine sehr unter­schied­li­che Aufmerk­sam­keit. »Das können wir jetzt über Scan-Intervalle, Pausie­run­gen und spezi­elle Notification-Einstellungen sehr detail­liert steuern.«

Diese Beson­der­heit, Abhän­gig­kei­ten indivi­du­ell einstel­len zu können, verhin­dert ein »Over-Monitoring« und damit den Abstump­fungs­ef­fekt durch viele unkri­ti­sche Meldun­gen. Es ist zum Beispiel einstell­bar, dass beim Ausfall von Standortverteiler-Switches daran angeschlos­sene Kompo­nen­ten nicht signa­li­siert werden. Trotz der Menge an Senso­ren werden somit nur kriti­sche, wirklich wichtige Meldun­gen auf den verschie­de­nen LED-Bildschirmen angezeigt und sofort über das interne Ticket­sys­tem bearbei­tet.

Für das Network Monito­ring der Hassia­Gruppe spielt der Business-Process-Sensor eine beson­dere Rolle: Er kann redun­dante Kompo­nen­ten wie Firewalls, Webser­ver usw. zu einem IT-Service zusam­men­fas­sen. Sobald eine Kompo­nente im Prozess ausfällt, ist der IT-Service aus Manage­ment­sicht noch verfüg­bar und wird im Business-Process-Sensor grün angezeigt. Im Hinter­grund können jedoch die techni­schen Maßnah­men einge­lei­tet werden, damit der IT-Service wieder redun­dant arbei­tet. Diesen Sensor nutzt ita vero auch, um extern erbrachte IT-Services zu überwa­chen, etwa die Erreich­bar­keit exter­ner Mail-In/Out-Server in der Cloud.

Aktive Maps statt Papier für die Dokumen­ta­tion

Ergänzt wird das Monito­ring um zahlrei­che Maps für die visuelle Darstel­lung der IT-Infrastruktur und von ihren jewei­li­gen Kompo­nen­ten. »Wir nutzen den All-in-one-Ansatz von PRTG, um sukzes­sive stati­sche Dokumen­ta­tio­nen in Papier­form durch lebende, aktive Maps zu erset­zen«, erklärt Johan­nes Schnei­der. »Bei System­um­stel­lun­gen oder Software- bezie­hungs­weise Hardware-Updates wird die jewei­lige IT-Service-Map direkt angepasst. Die in der IT ungeliebte Dokumen­ta­tion von IT-Systemen macht so einfach mehr Spaß, weil man durch die dynami­sche Anzeige des Ist-Zustands einen direk­ten Mehrwert hat.«

Die Maps werden auch zur Dokumen­ta­tion der Stand­ort­ver­tei­ler in der Hassia­Gruppe genutzt. Fällt eine zentrale Switch-Komponente in einem der über 100 Stand­ort­ver­tei­ler aus, kann der Mitar­bei­ter im Helpdesk oder in der Rufbe­reit­schaft einen Fehler­ort leich­ter lokali­sie­ren, wo auch immer er sein sollte. Abstrak­tes Wissen wird dadurch für alle IT-Mitarbeiter sicht­bar und anwend­bar.

Schnelle Fehler­su­che bis zur Switchport-Ebene möglich

In Abstim­mung mit Hassia ist künftig geplant, die Patches an den Switch-Systemen direkt in PRTG zu dokumen­tie­ren. Da bereits alle Switch­ports per Traffic-Sensor überwacht werden, ist dafür ledig­lich die Beschrei­bung der einzel­nen Portsen­so­ren über die RESTful-API anzupas­sen. Das hätte den Vorteil, dass bei Ausfall einer Kompo­nente nicht nur die Kompo­nente an sich, sondern auch die Patch­ung im Feld schnell per Suchfunk­tion zu finden wäre. Bei Tausen­den von Netzwerk­ports ist es außer­dem fast unmög­lich, Daten­er­fas­sungs­feh­ler zu vermei­den. Sind jedoch alle Daten in nur einem System erfasst, steigt automa­ti­sch die Daten­qua­li­tät. Und falls ein klassi­scher Patch­plan gewünscht ist, kann dieser einfach über einen automa­ti­sier­ten Export in Excel-Pivot-Tabellen über die RESTful-API erzeugt werden.

Seit der Imple­men­tie­rung von PRTG gab es bei Updates nur wenige Probleme, und im Fall der Fälle ist aufgrund der einfa­chen, klaren Daten­struk­tur der Software schnell ein Wechsel zur Vorgän­ger­ver­sion möglich. »Wenn eine neue Version verfüg­bar ist, aktua­li­sie­ren wir unsere Testum­ge­bung sofort und die Produk­ti­v­um­ge­bung im Schnitt um zwei bis drei Wochen verzö­gert«, sagt Johan­nes Schnei­der.

Fazit

Seit der Imple­men­tie­rung des PRTG Network Monitor von Paess­ler behält ita vero mit nur einer Software­li­zenz die IT-Infrastruktur aller Stand­orte der Hassia­Gruppe im Blick. Flexi­bel anpass­bare Melde­kri­te­rien und Maps verein­fa­chen die Handha­bung einer Vielzahl von Netzwerk­kom­po­nen­ten inklu­sive Lokali­sie­rung – und die Hassia-Mitarbeiter vor Ort sparen Zeit, weil mögli­che kriti­sche Ereig­nisse frühzei­tig und automa­ti­sch erkannt werden. Das ermög­licht einen Fehler zu beheben, bevor er einen Geschäfts­pro­zess beein­träch­tigt oder zu Ausfäl­len führt.

