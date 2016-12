Trends 2017: Digitalisierung verändert alles

Im Zuge der fortschrei­ten­den Digita­li­sie­rung wird es erstaun­li­che Verän­de­run­gen in den Berei­chen Finance, Automo­tive und Indus­trie geben. Umgestal­tun­gen wird es auch in der Arbeits­welt und bei der Sicher­heit geben.

Ob Indus­trie oder unser alltäg­li­ches Leben – das Jahr 2016 war eindeu­tig das Jahr der Digita­li­sie­rung. Es war das Jahr, in dem die Anzahl der »Dinge«, die mit dem Inter­net verbun­den sind, die Anzahl der Smart­pho­nes und PCs übertrof­fen hat. Die Innova­tio­nen in Berei­chen wie Smart Cities, Smart Manufac­tu­ring oder Smart Mobility schrei­ten rasant voran. Daneben steigt auch die Anzahl der Angriffe auf diese Innova­tio­nen oder deren Nutzung – mit Angrei­fern, die bereit sind, jede mögli­che Schwach­stelle der mit dem Inter­net verbun­de­nen Dinge auszu­nut­zen.

Mit dem Inter­net der Dinge und der Digita­li­sie­rung sehen wir bis zum Jahr 2020 in fast allen Branchen zweistel­lige Wachs­tums­ra­ten.

Es ist jedoch noch viel zu tun, um sicher­zu­stel­len, dass Services, Netzwerke, Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gien und Platt­for­men, mit dem entspre­chen­den Niveau an Quali­tät sowie mit für die Unter­neh­men und ihre Mitar­bei­ter gesicher­ter Privat­sphäre, Security und Safety ausge­lie­fert werden können.

Diede­rik Vos, Chief Execu­tive Officer (CEO) von SQS prognos­ti­ziert folgende Trends:

Kontakt­lo­ses Bezah­len und die damit verbun­de­nen Risiken werden 2017 ein großes Thema sein

In den vergan­ge­nen Jahren hat uns der techni­sche Fortschritt Entwick­lun­gen beschert, die zuvor kaum jemand für möglich gehal­ten hätte, wie zum Beispiel Connec­ted Cars (Fahrzeuge mit Inter­net­zu­gang) oder die Fortschritte auf dem Gebiet der künst­li­chen Intel­li­genz und im 3D-Druck. Im Jahr 2017 könnten diese Entwick­lun­gen an Popula­ri­tät noch von einem weite­ren Trend überholt werden: dem kontakt­lo­sen Bezah­len. Nachdem die großen Kredit­kar­ten­un­ter­neh­men schon länger ihre Karten mit Near Field Commu­ni­ca­tion (NFC) ausge­stat­tet haben, sind nach einem Bericht der Stiftung Waren­test [1] zum Ende des Jahres 2016 in Deutsch­land bis zu 16 Millio­nen Girocards mit NFC-Funktion in Umlauf. Treiber sind hier vor allem die Sparkas­sen und die Volks- und Raiff­ei­sen­ban­ken. Die genos­sen­schaft­li­chen Insti­tute wollen ab 2017 weitere 26 Millio­nen Girocards auf NFC umstel­len.

Auch im Bargeld­land Deutsch­land ist kontakt­lo­ses Bezah­len bereits in zahlrei­chen Discoun­tern, Super­märk­ten, Droge­rie­ket­ten und Tankstel­len möglich. Bei Beträ­gen unter 25 Euro wird dazu weder eine Unter­schrift noch eine PIN benötigt. Ende 2015 gab es 80.000 NFC-fähige Kassen­ter­mi­nals in Deutsch­land, so der Branchen­ver­band Bitkom [2]. Und die Zahl der Akzep­tanz­stel­len wächst ebenso wie die Bereit­schaft der Bevöl­ke­rung, zukünf­tig öfter auf Bargeld zu verzich­ten. Leider sehen viele Kunden beim prakti­schen Bezah­len im Handum­dre­hen die damit verbun­de­nen Risiken nicht.

Je mehr NFC-Karten in die Einkaufs­mei­len getra­gen werden und je höher das Limit für deren Einsatz ohne Unter­schrift und PIN liegt, desto stärker wachsen auch die Möglich­kei­ten für Betrü­ger, ahnungs­lo­sen Karten­be­sit­zern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Beispiel Großbri­tan­nien: Dort meldet die UK Cards Associa­tion seit Frühjahr 2015 eine Verdopp­lung der Betrugs­fälle in Zusam­men­hang mit kontakt­lo­sem Bezah­len [3].

Autonome Fahrzeuge werden 2017 das Straßen­bild verän­dern – und vielen Berufs­kraft­fah­rern den Arbeits­platz nehmen

Wenn 2017 autonome Fahrzeuge auf den Straßen der Welt unter­wegs sein werden, hat das nicht nur Auswir­kun­gen auf den Endkun­den. Jede Phase im Herstel­lungs­pro­zess eines Kraft­fahr­zeugs wird davon betrof­fen sein: vom Design bis zur Auslie­fe­rung.

Wie in vielen europäi­schen Ländern laufen auch in Deutsch­land bereits Versu­che, beispiels­weise mit autonom fahren­den Lkws. So rollte 2016 auf der A52 bei Düssel­dorf versuchs­weise ein Konvoi (»Platoon«) elektro­ni­sch verbun­de­ner Mercedes-Lkw [4]. Dabei gibt der Fahrer im Lkw an der Spitze Tempo und Richtung des komplet­ten Verbunds vor. Solche »Güter­züge auf Rädern« werden meiner Meinung nach die Logistik-Branche drasti­sch umkrem­peln, denn sie machen die Straßen siche­rer und verrin­gern den Bedarf an Kraft­fah­rern.

Maschi­nen werden mehr denn je zu Jobkil­lern und 30 Prozent der Arbeit­neh­mer müssen umgeschult werden

In den nächs­ten Jahren wird die Digita­li­sie­rung weiter fortschrei­ten. 2017 werden wir erleben, wie durch künst­li­che Intel­li­genz und autonome Fahrzeuge einfa­chere Arbeits­plätze verschwin­den.

Zählt man jene Arbeits­plätze hinzu, die in den Fabri­ken durch den Einsatz von Maschi­nen wegfal­len, so müssen meiner Meinung nach verstärkt Anstren­gun­gen unter­nom­men werden, bis zu 30 Prozent aller Arbeit­neh­mer umzuschu­len. Denn Menschen wollen und müssen arbei­ten. Wer durch die Digita­li­sie­rung seinen Arbeits­platz verliert, wird im Jahr 2017 in anderen Branchen nach neuen Betäti­gungs­fel­dern suchen, beispiels­weise in der Produk­tion.

Der bedrohte Luftraum wird 2017 stärker kontrol­liert werden müssen

Die Aufrecht­erhal­tung der inneren Sicher­heit war 2016 auch in Deutsch­land ein politi­sches Dauer­thema. Dabei wurde der Fokus vor allem auf Daten­si­cher­heit und die Gefähr­dung der Öffent­lich­keit gelegt. Doch was hat die Politik gegen die Bedro­hung durch Drohnen unter­nom­men? Bislang noch wenig.

Drohnen sind Fluch und Segen zugleich. Dank 3D-Druck lassen sie sich leicht für jede erdenk­li­che Anwen­dung anpas­sen. Oder um es drasti­scher zu sagen: In einem unkon­trol­lier­ten Luftraum können Drohnen alles »anlie­fern«, auch Brand­bom­ben oder Handgra­na­ten.

Drohnen stellen derzeit eine reale Gefähr­dung dar und deshalb wird es meiner Meinung nach im Jahr 2017 Bestre­bun­gen der Politik geben, den Luftraum besser und mit neuen Geset­zen gegen feind­li­che Drohnen zu schüt­zen.

[1] https://www.test.de/Kontaktlos-bezahlen-Per-Funk-mit-Karte-zahlen-so-funktionierts-5082480-0/

[2] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bezahlen-mit-dem-Smartphone-funktioniert-aber-kaum-jemand-weiss-wie.html

[3] http://info.rippleshot.com/blog/contactless-cards-pose-fraud-risk

[4] http://www.auto-motor-und-sport.de/news/mercedes-lkw-autonomes-fahren-10748241.html