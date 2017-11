USA vs. China – Tech-Riesen im Vergleich

Berichterstattung zu Tech-Unternehmen kreist hierzulande meist um die USA und das Silicon Valley. Dabei sind im Windschatten fehlender Aufmerksamkeit in Fernost eine Reihe von Unternehmen groß geworden, die den Etablierten der Internet-Ökonomie Konkurrenz machen. Dazu zählt auch der neuerdings wertvollste Konzern im Reich der Mitte, Tencent. Das Unternehmen ist vor allem durch den Messenger-Dienst WeChat bekannt und spielt mittlerweile, was Umsatz und Gewinn angeht, in einer Liga mit Facebook. Dennoch stand das Unternehmen aus dem südchinesischen Shenzen bislang meist im Schatten von Alibaba. Der E-Commerce-Riese ist mit einem Börsenwert von über 230 Milliarden US-Dollar die zweite richtig große Nummer in Chinas Internet-Branche. Zwar liegt das Unternehmen dem Umsatz nach weit hinter Amazon, aber dafür fällt bei Alibaba deutlich mehr Profit ab. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/6804/usa-vs-china-tech-unternehmen-im-vergleich/