99 Prozent aller Cyberangriffe setzen auf den Menschen als Schwachstelle

Im »Human Factor Reports« wird die Art und Weise näher beleuchtet, wie Cyberkriminelle Menschen anstatt technischer Systeme und Infrastrukturen auszunutzen versuchen, um Malware zu verbreiten, betrügerische Transaktionen anzustoßen, Daten zu stehlen und sich durch weitere Arten des Betrugs zu bereichern. Mit dem Bericht will Proofpoint Angriffstrends aufzeigen, um Unternehmen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, sich besser vor Cyberkriminalität zu schützen. Die Datenbasis der Studie bildet dabei die 18-monatige Analyse von Daten, die mit Hilfe des weltweiten Kundenstamms von Proofpoint gewonnen werden konnten [1].

»Cyberkriminelle zielen verstärkt auf Menschen ab, weil das Versenden betrügerischer E-Mails, das Stehlen von Anmeldeinformationen und das Präparieren von Cloud-Anwendungen mit gefährlichen Payloads einfacher und weitaus profitabler ist, als die Entwicklung eines teuren, zeitaufwändigen technik-basierten Exploits, der zudem nur eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit aufweist«, erläutert Kevin Epstein, Vice President of Threat Operations bei Proofpoint. »Mehr als 99 Prozent der Cyberangriffe setzen dabei auf eine menschliche Interaktion und machen so den einzelnen Benutzer zur letzten Verteidigungslinie. Um das Risiko deutlich zu reduzieren, benötigen Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz in puncto Cybersicherheit, der den einzelnen Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Dieser Ansatz sollte ein effektives Security Awareness Training und mehrstufige Abwehrmaßnahmen beinhalten, die Einblick in die am häufigsten attackierten Benutzer bieten.«

Die wichtigsten Erkenntnisse des Human Factor Reports 2019 von Proofpoint in der Übersicht:

Mehr als 99 Prozent der beobachteten Bedrohungen erforderten eine menschliche Interaktion – das Aktivieren eines Makros, das Öffnen einer Datei, das Klicken auf einen Link oder das Öffnen eines Dokuments – was die Bedeutung von Social Engineering für erfolgreiche Angriffe unterstreicht.

– das Aktivieren eines Makros, das Öffnen einer Datei, das Klicken auf einen Link oder das Öffnen eines Dokuments – was die Bedeutung von Social Engineering für erfolgreiche Angriffe unterstreicht. Microsoft bleibt das beliebteste Hilfsmittel. Fast jede vierte Phishing-E-Mail, die 2018 verschickt wurde, stand mit Microsoft-Produkten in Verbindung. Im Jahr 2019 waren besonders Phishing-Angriffe wirkungsvoll, die Cloud Storage, DocuSign und Microsoft Cloud Services ausnutzten. Die effektivsten Phishing-Köder konzentrierten sich unter anderem auf den Diebstahl von Zugangsdaten und die Erzeugung von Feedbackschleifen, die potenziell dazu geeignet sind zukünftige Angriffe, eine Ausbreitung in der kompromittierten Unternehmens-IT und internes Phishing zu ermöglichen.

Bedrohungen für den einzelnen Mitarbeiter:

Angreifer zielen auf alle Mitarbeiter ab – nicht zwangsläufig auf traditionelle VIPs. Sie richten sich oft an die sogenannten Very Attacked People (VAPs), die häufig in der Mitte eines Unternehmens zu finden sind. Diese Benutzer sind eher im Fokus der Cyberkriminellen, da sie einfacher anzugreifen oder ihre Adressen schlichtweg einfacher zu entdecken sind und sie dennoch über Zugang zu Unternehmensressourcen und sensiblen Daten verfügen.

Von E-Mail-Angriffen gefährdete Branchen:

Das Bildungs- und Finanzwesen sowie die Werbe- beziehungsweise Marketing-Branche waren die Spitzenreiter der Branchen mit dem höchsten durchschnittlichen Angriffsindex , einem aggregierten Maß für die Schwere und das Risiko eines Angriffs. Der Bildungssektor ist häufig gravierendsten Angriffen ausgesetzt und hat auf alle Branchen bezogen durchschnittlich eine der höchsten Zahlen von VAPs. Die Branche der Finanzdienstleistungen hat einen relativ hohen durchschnittlichen Angriffsindex, jedoch weniger VAPs.

[1] Den vollständigen Human Factor Report 2019 von Proofpoint finden Sie hier im englischen Original: https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/human-factor

Nähere Informationen zur Entwicklung Cybersicherheitsstrategie mit dem Menschen im Zentrum der Betrachtung, finden Sie unter: https://www.proofpoint.com/de/resources/white-papers/people-centric-cybersecurity-guide

