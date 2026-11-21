Wer dauerhaft eine Rolle spielt, zahlt dafür mit Energie, Sinn und Gesundheit. Reinhard F. Leiter zeigt, warum der Unterschied zwischen Wesen und Wirkung über Führungsstärke entscheidet, weshalb die Frage »Wie?« mehr bewegt als das ewige »Warum?« und wie aus Selbsterkenntnis Schritt für Schritt Autonomie wird.
Management Summary
- Rolle ist nicht Wesen: Persönlichkeit ist antrainiertes Rollenrepertoire. Echte Entwicklung heißt, der zu werden, der man hinter der Maske schon ist.
- Anpassung hat ihren Preis: Wächst die Lücke zwischen Sein und Darstellung, drohen Erschöpfung, Zynismus und Sinnverlust.
- Fragen wechseln: Vom »Warum« (Ausrede) zum »Wie« (Verantwortung): Wie verhindere ich mich selbst, und wie halte ich den Status quo am Leben?
- Freiheit liegt im Zwischenraum: Zwischen Reiz und Reaktion entsteht Wahlmöglichkeit. Voraussetzungen sind Selbsterkenntnis, Loslassen alter Kränkungen und ein stabiles körperliches Fundament.
- Autonomie als Kaskade: Selbsterkenntnis, Bewusstheit, Wahlmöglichkeit, Autonomie, authentisches Handeln. Das ist ein lebenslanger Weg, kein Projekt.
Das Ende der Kulissenschieberei: Warum wir aufhören müssen, artfremde Ideale zu spielen
Der Mensch betritt die Bühne des Lebens als reines Möglichkeitswesen. Doch die schiere Existenz von Potenzial ist kein verlässlicher Garant für dessen Entfaltung. Vielmehr gerät das ungeschliffene Wesen unweigerlich in die Mühlen der Sozialisation. Erziehung, gesellschaftliche Erwartungen und der unersättliche Hunger nach Zugehörigkeit formen uns und deformieren uns zugleich.
Der renommierte Arzt und Psychotherapeut Wolf Büntig brachte diese Tragik präzise auf den Punkt: Er definierte die »Persönlichkeit« als einen Menschen, der etwas darstellt. Wir werden nicht als Schauspieler geboren. Doch wir erlernen das Handwerk der sozialen Kulissenschieberei mit einer erschreckenden Perfektion. Um den Preis der Sicherheit opfern wir allzu oft unsere Authentizität und schrumpfen unter dem Diktat der Anpassung zur reinen Funktion.
Es ist ein schleichender Prozess der Selbstentfremdung. Wer die ungeschriebenen Normen bedient, erntet den Applaus der Gemeinschaft. Aus dem ehemals freien und spontanen Ich wird eine kompatible Hülle. Doch unter dieser polierten Oberfläche brodelt ein existenzieller Konflikt. Wenn die klaffende Lücke zwischen dem, was wir im Kern sind, und dem, was wir täglich zu sein glauben, zur Dauerbelastung wird, ist der innere Kollaps programmiert. Erschöpfung, Zynismus, innere Orientierungslosigkeit und ein radikaler Sinnverlust sind keine medizinischen Zufälle. Sie sind die logischen Quittungen einer überreizten Darstellungsform.
Die Elefanten-Illusion
Wir müssen dringend wieder lernen, zwischen Wesen und Wirkung zu unterscheiden. Das Wesen ist der emotionale Fingerabdruck, die unverhandelbare Einzigartigkeit eines Menschen. Die Person bringt dieses Wesen ungefiltert zum Ausdruck. Die Persönlichkeit hingegen ist lediglich das antrainierte Repertoire an Rollen. Elefanten versuchen nicht, sich in Giraffen zu verwandeln. Radieschen haben nicht den Ehrgeiz, als Rote Bete zu reüssieren. Wir Menschen jedoch verschwenden unsere wertvollste Lebensenergie mit dem bizarren Versuch, artfremden Idealen zu genügen. Echte persönliche Entwicklung bedeutet daher niemals, jemand anderes zu werden. Sie ist der schmerzhafte, aber befreiende Prozess, endlich zu dem Menschen zu reifen, der man hinter der Maske bereits ist.
Doch der Weg zur Autonomie ist massiv blockiert, nicht nur durch externe Zwänge, sondern durch die Sabotage aus dem eigenen Unterbewusstsein. Verdrängte Ängste, steinerne Überzeugungen und tief verwurzelte Beziehungsmuster verengen unser Verhaltensrepertoire auf ein Minimum. Wir agieren als Gefangene unserer eigenen Automatismen, obwohl wir die Dringlichkeit zur Veränderung in einer hochkomplexen Welt längst erkannt haben.
Die Diktatur des »Warum« beenden
Um diese Ketten zu sprengen, bedarf es eines radikalen Perspektivwechsels. Wir müssen aufhören, uns in der fruchtlosen Frage nach dem »Warum« zu suhlen. Das »Warum« ist der Lieblingsspielplatz der Psychoanalyse, es liefert uns herrlich bequeme Ausreden in der Vergangenheit. Die wirklich unbequeme, aber ungleich mächtigere Frage lautet: »Wie?«. Wie verhindere ich mich in dieser exakten Sekunde selbst? Wie inszeniere ich meine eigene Angst? Wie halte ich den toxischen Status quo durch mein eigenes Verhalten künstlich am Leben? Wer das »Wie« dechiffriert, beendet die Rolle des passiven Opfers und betritt den Raum der Verantwortung.
Genau in diesem Raum, der Millisekunde zwischen äußerem Reiz und eigener Reaktion, entscheidet sich die menschliche Freiheit. Bewusstheit schafft Wahlmöglichkeit. Wer seine eigenen Automatismen erkennt, ist nicht länger gezwungen, ihnen blindlings zu gehorchen. Dies erfordert ein Höchstmaß an emotionaler Nüchternheit und die Bereitschaft zur schonungslosen Selbsterkenntnis. Man muss bereit sein, das bekannte Terrain zu verlassen, intellektuelles Neuland zu betreten und Fehler nicht als Makel, sondern als evolutionäres Trainingslager zu begreifen. Wer wachsen will, muss zudem den Mut aufbringen, alte Kränkungen endgültig loszulassen. Festhalten kostet Energie, Vergebung setzt sie frei. Flankiert wird diese geistige Metamorphose von einem zwingenden physischen Fundament. Wer seinen Körper durch Schlafmangel und Raubbau ruiniert, dem fehlt schlichtweg die biologische Basis für jegliche geistige Souveränität.
Die Kaskade der Autonomie
Am Ende dieses anspruchsvollen Weges steht kein perfekter, sondern ein autonomer Mensch. Jemand, der die Regeln der Bühne kennt, ohne die Bühne mit seinem Leben zu verwechseln. Ein Mensch, dessen Handeln nicht von der Gier nach Applaus, sondern von echtem Sinn diktiert wird. Und Sinn entsteht nicht durch bloße Leistungsverdichtung. Er manifestiert sich einzig dort, wo die eigenen, unverbogenen Fähigkeiten einen spürbaren Beitrag zur Welt leisten.
Dieser Weg der Potenzialentfaltung ist kein punktuelles Management-Projekt, sondern ein lebenslanges Ultimatum. Es ist eine unaufhaltsame Kaskade: Selbsterkenntnis erzwingt Bewusstheit. Bewusstheit generiert Wahlmöglichkeiten. Wahlmöglichkeiten fundieren Autonomie. Und erst die echte Autonomie erlaubt jenes authentische Handeln, das überhaupt erst Raum für nachhaltiges Wachstum schafft.
Die existenzielle Frage der Führung – sich selbst und anderen gegenüber – lautet folglich niemals, wie man zu sein hat, um zu gefallen. Die einzige Frage, die Bestand hat, ist radikal einfach: Wer bin ich und wie lebe ich dieses Potenzial exakt im Hier und Jetzt?
Reinhard F. Leiter, Executive Coach München
Reinhard F. Leiter war von 1972 bis 1981 in den Funktionen Leiter Aus- und Weiterbildung und Personalleiter bei der Bayer Group tätig. Von 1982 bis 2013 leitete er bei Allianz SE das Zentrale Bildungswesen und war Head of Executive Events. Für diese Unternehmen war er auf allen fünf Kontinenten und in über dreißig Ländern tätig.
Reinhard F. Leiter war Gründungsmitglied des »Arbeitskreises Assessment Center-Führungskräfteauswahl und -entwicklung in DACH« und jahrelang Vorsitzender dieses Vereins. Er ist heute zertifizierter Coach für Unternehmer und Senior Leaders. Reinhard F. Leiter publiziert regelmäßig.
Neu erschienen: »FÜHRUNG IM WANDEL-NEU DENKEN FÜR NACHHALTIGEN ERFOLG« EDITION WINDMÜHLE im Feldhaus Verlag, ISBN978-3-86451-106-6
Weitere Bücher von Reinhard F. Leiter:
»Global Coaching Excellence? A holistic approach«, EDITION WINDMÜHLE im Feldhaus Verlag, ISBN 978-3-86451-060-1 gemeinsam mit Dr. Werner Krings.
Reinhard F. Leiter, »Presentation Excellence – A holistic approach«, EDITION WINDMÜHLE im Feldhaus Verlag, ISBN 978-3-86451-039-7.
Reinhard F. Leiter, »Quality Standards of Presentation Excellence«, www.reinhardfleiter.com.
Professional Certificate in Coaching (PCIC) / Foundation in Coaching: Henley Business School at University of Reading GB: Certified
Tipps für die Praxis
- Wie-Fragen stellen: Notieren Sie abends eine Situation und fragen Sie: Wie habe ich mich dabei selbst blockiert?
- Zwischenraum nutzen: Atmen Sie vor der Reaktion bewusst einmal durch, wenn ein Reiz Sie triggert.
- Rollen-Inventur: Listen Sie Ihre Rollen auf und markieren Sie, welche sich nach Wesen und welche nach Pflichtprogramm anfühlen.
- Feedback einholen: Bitten Sie zwei vertraute Personen um ehrliche Rückmeldung zu Ihrer Wirkung [5][6].
- Fehler als Training: Werten Sie Fehler kurz und sachlich aus: Was lerne ich daraus?
- Kränkungen loslassen: Benennen Sie eine alte Kränkung und entscheiden Sie bewusst, sie nicht weiter zu nähren.
- Körper ernst nehmen: Planen Sie mindestens sieben Stunden Schlaf fest ein [9].
FAQ
- Was unterscheidet Wesen, Person und Persönlichkeit?
Das Wesen ist der unverhandelbare emotionale Fingerabdruck eines Menschen, die Person bringt es ungefiltert zum Ausdruck. Persönlichkeit meint im Sinne des Artikels das antrainierte Repertoire an Rollen. Wolf Büntig hat über »Wesen und Charakter« auch öffentlich vorgetragen [1][2].
- Wer war Wolf Büntig?
Der Arzt und Psychotherapeut (1937 bis 2021) gilt als wichtiger Vertreter der Humanistischen Psychologie in Deutschland und gründete das Seminarzentrum ZIST bei München. Er entwickelte die Potentialorientierte Psychotherapie [1][2].
- Ist Burnout eine Krankheit?
Nach der WHO nicht: Die ICD-11 führt Burn-out als berufsbezogenes Phänomen, nicht als medizinische Krankheit. In Deutschland gilt für die Kodierung weiterhin die ICD-10-GM [3][4].
- Woran erkennt man Burnout?
Die WHO nennt drei Dimensionen: Erschöpfung, wachsende mentale Distanz oder Zynismus gegenüber dem Job und verringerte berufliche Wirksamkeit. Eine Diagnose stellen nur Fachleute [3][4].
- Warum ist das »Wie« wirksamer als das »Warum«?
Das »Warum« sucht Erklärungen in der Vergangenheit, das »Wie« richtet den Blick auf das eigene Verhalten im Hier und Jetzt und damit auf Verantwortung. Auch die Forschung warnt, dass reines Grübeln nicht automatisch zu mehr Selbsterkenntnis führt [5].
- Stammt der Satz vom Raum zwischen Reiz und Reaktion von Viktor Frankl?
Wahrscheinlich nicht. Er ist in Frankls Werken nicht nachweisbar und wurde durch Stephen R. Covey populär. Ein inhaltlich verwandter Gedanke findet sich bei Rollo May (1963) [7][8].
- Wie selbstbewusst im Sinne von selbsterkennend sind wir wirklich?
Laut einer Studie der Organisationspsychologin Tasha Eurich halten sich die meisten für selbstreflektiert, die Kriterien erfüllten aber nur etwa 10 bis 15 Prozent der Untersuchten [6].
- Was bedeutet Autonomie in diesem Zusammenhang?
Autonomie heißt, die Regeln der Bühne zu kennen, ohne die Bühne mit dem Leben zu verwechseln, und aus Wahlmöglichkeit statt aus Automatismen zu handeln. Büntig hat auch zu »Autonomie und Normopathie« vorgetragen [2].
- Wie viel Schlaf braucht geistige Souveränität?
Erwachsenen werden mindestens sieben Stunden pro Nacht empfohlen. Eine kleine Studie (26 Teilnehmende) zeigte nach einer durchwachten Nacht deutlich langsamere Reaktionszeiten, aber keinen signifikanten Effekt auf das Entscheidungsverhalten [9].
- Wie lässt sich Selbsterkenntnis im Führungsalltag trainieren?
Eurich unterscheidet interne Selbstwahrnehmung (eigene Werte, Reaktionen, Wirkung) und externe (wie andere uns sehen). Beide Seiten lassen sich entwickeln, etwa durch ehrliches Feedback [5][6]. Das ZIST bietet zudem Selbsterfahrung für Führungskräfte an [2].
Quellen
[1] Wolf Büntig, Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_B%C3%BCntig
[2] Über Wolf Büntig, ZIST: https://www.zist.de/zist/ueber-zist/wolf-buentig
[3] WHO, Burn-out an occupational phenomenon: https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/burn-out-an-occupational-phenomenon
[4] Burnout: Definition, ICD-11 QD85 und Arbeitsschutz: https://www.wirtschaftspsychologie.com/glossar/burnout/
[5] Tasha Eurich, What Self-Awareness Really Is (Harvard Business Review): https://hbsp.harvard.edu/product/H042DK-PDF-ENG
[6] Tasha Eurich, What Self-Awareness Really Is (Volltext): https://www.humintell.com/wp-content/uploads/2019/06/What-Self-Awareness-Really-Is-and-How-to-Cultivate-It.pdf
[7] Quote Investigator, Between Stimulus and Response: https://quoteinvestigator.com/2018/02/18/response/
[8] Viktor Frankl Institut, Alleged Quote: https://www.viktorfrankl.org/quote_stimulus.html
[9] Schwenkmezger et al., Somnologie 2023: https://link.springer.com/article/10.1007/s11818-022-00397-x
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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