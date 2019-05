IWF-Prognose: Weltwirtschaft an einem heiklen Punkt

Der Internationale Währungsfonds sieht die Weltwirtschaft derzeit in einer ungünstigen Lage, das weltweite Wirtschaftswachstum verlangsame sich derzeit. Nachdem die Weltwirtschaft vergangenes Jahr noch um 3,6 Prozent gewachsen ist, geht der IWF für das laufende Jahr von 3,3 Prozent aus. Vor allem Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China dämpften die Stimmung in den beiden großen Volkswirtschaften, deren Wachstum laut IWF in den kommenden Jahren rückläufig sein wird. Auch in Europa sieht der IWF Probleme: So hätten unter anderem die Brexit-Unsicherheiten und die Gelbwesten-Proteste in Frankreich das Wachstum in der EU verlangsamt, das 2018 noch bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Wenn politische Fehlentscheidungen vermieden werden würden, könnte sich die Weltkonjunktur laut IWF ab kommenden Jahr allerdings erholen und das Wachstum wieder zulegen.

In dem mittlerweile über ein Jahr andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China zeichnete sich zuletzt Entspannung ab, nachdem sich Vertreter beider Länder zu Gesprächen getroffen hatten. Allerdings haben die beiden großen Volkswirtschaften mit weiteren belastenden Faktoren zu kämpfen: So leidet die chinesische Wirtschaft unter einem ausufernden Kreditwachstum und einem Rückgang der Investitionen privater Unternehmen. Das Wirtschaftswachstum Chinas war im vergangenen Jahr mit 6,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 1990 gefallen. In den USA hat Donald Trump mit Steuersenkungen und einer Deregulierung der Banken zwar für einen Wachstumsimpuls gesorgt. Dafür sind jedoch die Staatsschulden deutlich gestiegen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/17818/iwf-prognose-zur-weltwirtschaft/

183 search results for „Weltwirtschaft“

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS | TRENDS 2017 Weltwirtschaftsklima merklich verbessert Das ifo Weltwirtschaftsklima hat sich merklich verbessert. Der Indikator stieg im zweiten Quartal von 2,6 auf 13,0 Punkte. Die Experten beurteilten die aktuelle Wirtschaftslage deutlich positiver. Ein stärkerer Anstieg war zuletzt im Januar 2013 beobachtet worden. Auch die Konjunkturerwartungen verbesserten sich. Die Weltwirtschaft erholt sich weiter. Das ifo Weltwirtschaftsklima verbesserte sich in nahezu allen Weltregionen.… Weiterlesen →

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS | TRENDS 2017 Weltwirtschaftsklima hellt sich weiter auf Das ifo Weltwirtschaftsklima hat sich weiter verbessert. Der Indikator stieg im ersten Quartal von -1,2 auf +2,6 Punkte. Die Experten beurteilten die aktuelle Lage nicht mehr ganz so ungünstig wie zuvor. Auch die Konjunkturerwartungen hellten sich etwas auf. Dies deutet auf eine moderate Erholung der Weltwirtschaft. Das ifo Wirtschaftsklima verbesserte sich allen voran in den… Weiterlesen →

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS | TRENDS 2016 Weltwirtschaftsklima hellt sich etwas auf Das Klima in der Weltwirtschaft hat sich leicht verbessert. Der ifo Index stieg im zweiten Quartal von 87,8 auf 90,5 Punkte und näherte sich damit seinem langfristigen Durchschnitt von 96,0 Punkten. Zwar verschlechterten sich die Beurteilungen der Experten zur Lage leicht. Doch ihre Erwartungen waren positiver als im Vorquartal. Die Experten gehen in diesem Jahr… Weiterlesen →