Die Top 5 der Weltwirtschaft

China baut seinen Status als wirtschaftliche Supermacht immer weiter aus. Wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds zeigt, hat China bereits jetzt den größten Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt – Tendenz deutlich steigend. Der Anteil der Vereinigten Staaten, Japan und Deutschlands hingegen wird kleiner [1].

Die USA unter Präsident Trump versuchen die Entwicklung durch eine protektionistische Wirtschaftspolitik zu bremsen. Jüngstes Beispiel sind die Sonderzölle auf chinesische Importe. In Japan verfolgt Ministerpräsident Shinzo Abe eine lockere Geld- und straffe Reformpolitik (»Abenomics«), die zwar für Wachstum gesorgt hat. Das Land leidet jedoch unter hohen Staatsschulden und der Alterung der Bevölkerung.

Indiens Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt steigt ebenfalls. Das Land zählt zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Vor allem die Inlandsnachfrage treibt das Wachstum voran. Indien steht jedoch vor großen Herausforderungen bei der Armutsbekämpfung und in der Bildungs- und Infrastrukturentwicklung. Die deutsche Wirtschaft ist stark abhängig von Industrie und Exporten. Wichtigste Branche ist die Autoindustrie. Sie steht unter anderem unter Druck, weil neue Hersteller von Elektrofahrzeugen traditionelle Anbieter frontal angreifen. Die Abhängigkeit Deutschlands von den Exporten könnte die Wirtschaft des Landes bremsen, wenn Handelskriege weiter zunehmen. Matthias Janson

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx

https://de.statista.com/infografik/17954/anteil-der-grossen-volkswirtschaften-am-weltweiten-bip/

Der Internationale Währungsfonds sieht die Weltwirtschaft derzeit in einer ungünstigen Lage, das weltweite Wirtschaftswachstum verlangsame sich derzeit. Nachdem die Weltwirtschaft vergangenes Jahr noch um 3,6 Prozent gewachsen ist, geht der IWF für das laufende Jahr von 3,3 Prozent aus. Vor allem Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China dämpften die Stimmung in den beiden großen Volkswirtschaften, deren Wachstum laut IWF in den kommenden Jahren rückläufig sein wird. Auch in Europa sieht der IWF Probleme: So hätten unter anderem die Brexit-Unsicherheiten und die Gelbwesten-Proteste in Frankreich das Wachstum in der EU verlangsamt, das 2018 noch bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Wenn politische Fehlentscheidungen vermieden werden würden, könnte sich die Weltkonjunktur laut IWF ab kommenden Jahr allerdings erholen und das Wachstum wieder zulegen.

In dem mittlerweile über ein Jahr andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China zeichnete sich zuletzt Entspannung ab, nachdem sich Vertreter beider Länder zu Gesprächen getroffen hatten. Allerdings haben die beiden großen Volkswirtschaften mit weiteren belastenden Faktoren zu kämpfen: So leidet die chinesische Wirtschaft unter einem ausufernden Kreditwachstum und einem Rückgang der Investitionen privater Unternehmen. Das Wirtschaftswachstum Chinas war im vergangenen Jahr mit 6,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 1990 gefallen. In den USA hat Donald Trump mit Steuersenkungen und einer Deregulierung der Banken zwar für einen Wachstumsimpuls gesorgt. Dafür sind jedoch die Staatsschulden deutlich gestiegen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/17818/iwf-prognose-zur-weltwirtschaft/