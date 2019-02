Mobile-First-Strategie: FlixBus kommt flexibel und schnell zum Ziel

FlixMobility mit seinen Marken FlixBus und FlixTrain ist in wenigen Jahren zu einem weithin bekannten Markenzeichen für effiziente und innovative Mobilität mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis geworden. Mittlerweile ist die mit vielen regionalen und mittelständischen Partnerunternehmen arbeitende Firma in ganz Europa und seit 2018 auch in den USA aktiv.

Von Anfang an betrachtete FlixMobility Mobilität als umfassendes Phänomen, das nicht nur auf den Straßen- und Schienenverkehr beschränkt ist, sondern auch die digitale Transformation der Arbeitswelt umfasst. Deshalb brachte FlixMobility schon 2013 eine eigene mobile App heraus, mit der die Fahrgäste von ihrem mobilen Endgerät aus Fahrkarten buchen, Fahrpläne einsehen und die nächste Haltestelle feststellen konnten.

Mittlerweile hat das Unternehmen seine Mobile-First-Strategie weiter ausgebaut, sowohl für die Fahrgäste als auch für die rund siebentausend Busfahrer und eine große Zahl an Fahrgastbetreuern an den Stationen und Terminals. Ende 2018 hatte FlixMobility über 2500 Mobilgeräte auf Android-Basis im Einsatz, in Versionen von Android 5.1.1. bis 8.0.0. Als Basis für die moderne mobile Arbeitswelt in der Personenbeförderung setzt der Fernverkehrs-Innovator seit Ende 2017 die Unified-Endpoint-Management-Plattform (UEM) von MobileIron ein. Vorher wurden die mobilen Endgeräte noch manuell eingerichtet.

Mobile Szenarien für Fahrer, Check-in-Mitarbeiter und Passagiere

Busfahrer und Stationspersonal nutzen die im Android-Kiosk-Modus laufenden und von MobileIron verwalteten mobilen Endgeräte in erster Linie für den Registrierungsprozess beim Einstieg und für den Kontakt zur Betriebssteuerung. Zentrale mobile Funktionen werden dabei zum einen in der FlixBus App (für die Fahrgäste) und zum anderen in der FlixBus Fahrer-App (für Fahrer und Stationspersonal) abgebildet.

Die FlixBus Fahrer-App enthält die folgenden Funktionen:

Check-in der Fahrgäste

Einsicht in die Passagierliste

Einblick in die Fahrpläne

Buchung von Fahrkarten (durch den Fahrer vor Ort)

Buchung von Zusatzgepäck (durch den Fahrer vor Ort)

Buchung der Fahrradmitnahme (durch den Fahrer vor Ort)

Erfassung von zurückgelassenen Gegenständen

Die FlixBus App für die FlixBus-Passagiere enthält folgende Funktionen:

Buchung von Fahrkarten

Buchung von Zusatzgepäck

Buchung der Fahrradmitnahme

Speicherung von persönlichen Tickets in der App

Anzeigefunktion von Haltestellen

Fahrtrouten-Verfolgung und Darstellung in Echtzeit

Der letzte Punkt stellt derzeit ein Pilotprojekt auf mehreren Verbindungen in Europa dar. Ebenso können sich seit kurzer Zeit auch die mobilen Endgeräte über die FlixBus Fahrer-App mit der Linkbox eines Fahrzeugs verbinden. Dabei wählt der Fahrer die zu bedienende Fahrt in der FlixBus Fahrer-App und dann die zum Bus gehörende Linkbox aus, sodass sich im FlixBus-System automatisch der Bus mit der gerade stattfindenden Fahrt verbindet. Damit lassen sich viele Abläufe in der Betriebssteuerung deutlich erleichtern.

Die manuelle Konfiguration war teuer und aufwändig

FlixMobility ist in den letzten Jahren viele neue Partnerschaften mit Personenbeförderungs-Unternehmen im Ganzen oder auch einzelnen Fahrern eingegangen. Das hat auch zu einem rasanten Wachstum der Netzwerk- und Mobile-IT-Architekturen geführt. Die bis dato übliche händische Einrichtung der Fahrer-Smartphones war spätestens dann nicht mehr sinnvoll möglich. Zu teuer, zu zeitaufwändig, zu fehleranfällig!

MobileIron senkt den Verwaltungsaufwand erheblich

Eine vorkonfigurierte Management-Lösung für mobile Endgeräte, die bei Busfahrern und Stationspersonal zum Einsatz kommen, war deshalb unausweichlich.

Mit der MobileIron-Lösung werden nun schon seit einiger Zeit die Nutzerprofile automatisch auf die Smartphones geladen. Je nach Region unterscheiden sich die Profile in einigen Punkten, aber in der Regel sind Apps für geschäftliche Telefonate, Echtzeitkommunikation sowie die FlixBus Fahrer-App und die FlixBus App im Kiosk-Modus zugänglich.

»Mit der MobileIron-Lösung konnten wir die Verwaltungsprozesse (Berechtigungs-Management, Sicherheits-Einstellungen etc.) der mobilen Endgeräte passgenau auf das Profil des jeweiligen Busfahrers oder Stationsmitarbeiters zuschneiden. und nahezu automatisieren«, sagt Stefan Tontsch, Vice President Operations bei FlixMobility Experience. Und er fährt fort: »Das Profil mit den Einstellungen wird mit wenig Aufwand auf alle Endgeräte geladen, bevor diese an die jeweiligen Busfahrer oder die Stationsmitarbeiterin ausgehändigt werden. Damit ist die Zahl der Fehlbedienungen stark zurückgegangen. Ebenso die Zahl der Helpdesk-Anrufe.«

Zur Entlastung der Helpdesk-Anrufe beigetragen haben folgende Punkte:

Die Erstellung von Standardprofilen für die mobilen Endgeräte und die damit einher gehende größere Stabilität der Endgeräte

Durch die Ferndiagnose-Möglichkeiten der MobileIron-Plattform verminderte sich der Zeit- und Logistikaufwand bei auftretenden Problemen.

Durch die vereinfachte Nutzeroberfläche der Telefone machen die Nutzer weniger Bedienungsfehler, sodass der Wartungsaufwand sinkt.

Durch die zentrale Verwaltung müssen die Busfahrer und Stationsmitarbeiter die Endgeräte nicht mehr individuell aktualisieren, was weitere Zeit einspart.

»Insgesamt sparen wir nach ersten Berechnungen bei der Konfiguration der mobilen Endgeräte mehr als 50 Prozent der vorher benötigten Zeit ein.«

Stefan Tontsch, Vice President Operations, FlixMobility Experience

Eingesetzte Produkte

MobileIron Cloud (bereitgestellt als SaaS von der Deutschen Telekom) MobileIron Android Management



Die wichtigsten Nutzeffekte