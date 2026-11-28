Das BSI stuft die Cyberlage erstmals als »angespannt bis kritisch« ein: 160 neue Schwachstellen pro Tag und eine Time-to-Exploit, die im Berichtszeitraum auf 25 Tage und im zweiten Quartal 2026 sogar auf nur noch acht Tage gesunken ist, überfordern manuelle Patch-Prozesse. Gerade KMU und Kommunen brauchen jetzt mehrschichtige, automatisierte Schutzkonzepte – am besten als Managed Service über qualifizierte Systemhaus-Partner.

Management Summary

Lage: Das BSI bewertet die IT-Sicherheitslage erstmals als »angespannt bis kritisch«; im Schnitt werden 160 neue Schwachstellen pro Tag bekannt.

Das BSI bewertet die IT-Sicherheitslage erstmals als »angespannt bis kritisch«; im Schnitt werden 160 neue Schwachstellen pro Tag bekannt. Tempo: Die Time-to-Exploit sank von 53 Tagen auf 25 Tage im Berichtszeitraum und auf nur noch acht Tage im zweiten Quartal 2026 (minus 85 Prozent) – manuelles Patchen reicht nicht mehr aus.

Die Time-to-Exploit sank von 53 Tagen auf 25 Tage im Berichtszeitraum und auf nur noch acht Tage im zweiten Quartal 2026 (minus 85 Prozent) – manuelles Patchen reicht nicht mehr aus. Verwundbarkeit: KMU erfüllen im Schnitt nur 55 Prozent der Mindestanforderungen, Kommunen kämpfen mit knappen Budgets und fehlenden IT-Fachkräften.

KMU erfüllen im Schnitt nur 55 Prozent der Mindestanforderungen, Kommunen kämpfen mit knappen Budgets und fehlenden IT-Fachkräften. Lösung: Next-Gen-Firewalls, Netzwerksegmentierung, XDR, automatisiertes Patch-Management, E-Mail-Security und Backup bilden ein belastbares Schutzkonzept.

Next-Gen-Firewalls, Netzwerksegmentierung, XDR, automatisiertes Patch-Management, E-Mail-Security und Backup bilden ein belastbares Schutzkonzept. Umsetzung: Managed Services von Systemhaus-Partnern liefern Monitoring, Schwachstellenmanagement und Reaktionsprozesse, ohne interne Ressourcen zu binden.

Auch unbekannte Gefahren zuverlässig abwehren: Securepoint Application Control

160 neue Schwachstellen pro Tag und eine um 85 Prozent kürzere Time-to-Exploit überfordern manuelle Patch-Prozesse – dabei stehen praxiserprobte, mehrschichtige Schutzkonzepte längst bereit.

Time-to-Exploit im zweiten Quartal 2026 bei 8 Tagen (Berichtszeitraum: 25 Tage)

KMU erreichen durchschnittlich nur 55% des empfohlenen IT-Schutzniveaus

Knappe Budgets erhöhen Druck auf Kommunen und Verwaltungen

Doch: Lösungen sind erprobt und verfügbar

Die Cybersicherheitslage in Deutschland hat sich weiter zugespitzt: Erstmals stuft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Bedrohungssituation in seinem aktuellen Jahreslagebericht 2026 als »angespannt bis kritisch« ein.

Mit durchschnittlich 160 neu entdeckten Schwachstellen pro Tag wächst der Druck auf IT-Verantwortliche erheblich.

Besonders kritisch ist der rasante Rückgang der Time-to-Exploit: Vergingen im Vorjahreszeitraum noch durchschnittlich 53 Tage zwischen dem Bekanntwerden einer Sicherheitslücke und ihrer ersten aktiven Ausnutzung, schrumpfte dieses Zeitfenster im aktuellen Berichtszeitraum auf durchschnittlich 25 Tage und im zweiten Quartal 2026 um 85 Prozent auf nur noch acht Tage.

Während die Angriffsgeschwindigkeit durch KI-gestützte Automatisierung massiv zunimmt, klaffen bei den Verteidigern erhebliche, aber vermeidbare Lücken. Aktuelle Auswertungen des BSI zeigen, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Schnitt lediglich 55 Prozent der grundlegenden Mindestanforderungen erfüllen – 41 Prozent erreichen nicht einmal die Hälfte.

Auch viele Kommunen und öffentliche Verwaltungen stehen vor der Herausforderung, den vom BSI empfohlenen »Weg in die Basis-Absicherung« (WiBA) angesichts knapper Budgets und fehlender IT-Fachkräfte umzusetzen.

Dabei erfordert eine wirksame Absicherung weder langwierige Neuentwicklungen noch den Aufbau großer interner Security-Teams: Die notwendigen Technologien für ein resilientes, mehrstufiges Sicherheitsniveau sind längst ausgereift und unmittelbar verfügbar.

Mehrschichtige Sicherheit schützt auch vor KI-gestützten Angriffen

Moderne Sicherheitsarchitekturen setzen auf das automatisierte Zusammenspiel mehrerer Schutzebenen. Während Next-Gen-Firewalls und segmentierte Netzwerke den Datenverkehr schützen und Angriffsflächen minimieren, erkennen verhaltensbasierte Detection-and-Response-Systeme (XDR) anomale Prozesse auf Endgeräten und Servern in Echtzeit. So werden kompromittierte Systeme selbst dann isoliert, wenn für eine neue Schwachstelle noch keine Hersteller-Patches eingespielt werden konnten.

Ergänzt durch automatisiertes Patch-Management, E-Mail-Security und verlässliche Backup-Konzepte lässt sich das Risiko erfolgreicher Ransomware-Vorfälle signifikant reduzieren.

Ungeschützte Systeme im Fokus der Angreifer

Ein wichtiger Treiber für ein hohes Schutzniveau ist das Bewusstsein, dass Angreifer ihre Ziele nicht nach deren Größe oder Umsatz aussuchen, sondern nach unzureichend geschützten Systemen suchen, die einfach gekapert werden können.

»Wenn Angreifer Schwachstellen im Schnitt nach acht Tagen ausnutzen, ist Geschwindigkeit beim Security Vendor ein wichtiges Gütesiegel«, betont René Hofmann, Geschäftsführer der Securepoint GmbH.

»Die gute Nachricht für Mittelstand und Verwaltungen lautet: Niemand muss heute bei null anfangen oder eigene Security-Abteilungen aufbauen. Integrierte, automatisierte Sicherheitstechnologien, kombiniert mit Managed Services, die durch qualifizierte Systemhaus-Partner betrieben werden, schließen diese Lücke unmittelbar und zuverlässig.«

Tipps für die Praxis

1 ⚙️ Patch-Prozesse automatisieren Bei einer Time-to-Exploit von wenigen Tagen sollten Updates zentral und automatisiert verteilt werden. 2 🧩 Netzwerk segmentieren Getrennte Zonen begrenzen die Ausbreitung nach einem erfolgreichen Angriff. 3 🔍 Endgeräte und Server überwachen XDR erkennt anomales Verhalten auch bei noch unbekannten Schwachstellen. 4 💾 Backups regelmäßig testen Offline oder getrennt gesicherte Daten sind der wirksamste Schutz vor den Folgen von Ransomware. 5 ✉️ E-Mail-Security einsetzen Filter und Anhangs-Prüfung reduzieren das Risiko von Erstinfektionen. 6 🚨 Notfallprozesse üben Reaktionspläne helfen im Ernstfall nur, wenn sie zuvor getestet wurden. 7 ✅ Mit WiBA starten Kommunen können mit den Checklisten der Priorität 1 den Ist-Zustand ermitteln und Lücken gezielt schließen. 8 🤝 Managed Services nutzen Ein Systemhaus-Partner übernimmt Monitoring und Schwachstellenmanagement, wenn intern Fachkräfte fehlen.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind illustrativ und frei formuliert; sie beschreiben typische Situationen und keine realen Fälle.

1. Patch-Prozesse automatisieren

Wenn zwischen Bekanntwerden einer Lücke und erster Ausnutzung nur noch Tage liegen, sind monatliche Patch-Zyklen zu langsam. Legen Sie fest, welche Systeme automatisch aktualisiert werden, und priorisieren Sie aus dem Internet erreichbare Systeme wie Webserver, VPN-Gateways und Firewalls zuerst. Ein zentrales Patch-Management zeigt zudem auf einen Blick, welche Geräte noch veraltet sind.

Praxisbeispiel: Ein Steuerberatungsbüro mit 25 Arbeitsplätzen verteilt Windows- und Browser-Updates bisher manuell. Nach der Umstellung auf zentrales Patch-Management werden kritische Updates innerhalb von 48 Stunden automatisch eingespielt; nur Spezialsoftware wird vorab in einer Testgruppe geprüft.

2. Netzwerk segmentieren

Ein flaches Netzwerk erlaubt es Angreifern, sich nach einer Erstinfektion ungehindert auszubreiten. Trennen Sie daher Büro-Arbeitsplätze, Server, Gäste-WLAN, Drucker und IoT-Geräte in eigene Zonen und erlauben Sie den Datenverkehr dazwischen nur dort, wo er tatsächlich gebraucht wird. Eine Next-Gen-Firewall setzt diese Regeln durch.

Praxisbeispiel: Eine Stadtverwaltung betreibt Bürgerbüro, Bauamt und Haustechnik bisher im selben Netz. Nach der Segmentierung kann ein infizierter Rechner im Bürgerbüro die Server des Bauamts nicht mehr erreichen, der Vorfall bleibt auf eine Zone begrenzt.

3. Endgeräte und Server überwachen

Für brandneue Schwachstellen gibt es oft noch keinen Patch. Verhaltensbasierte Detection-and-Response-Systeme (XDR) erkennen ungewöhnliche Prozesse in Echtzeit und isolieren betroffene Systeme automatisch, auch wenn die Lücke noch unbekannt ist.

Praxisbeispiel: Ein Maschinenbauer mit 80 Mitarbeitenden stellt fest, dass auf einem Laptop plötzlich zahlreiche Dateien verschlüsselt werden. Das XDR-System erkennt das Muster, trennt das Gerät vom Netz und alarmiert den IT-Dienstleister, bevor der Dateiserver betroffen ist.

4. Backups regelmäßig testen

Ein Backup ist nur so gut wie seine Wiederherstellung. Sichern Sie nach der 3-2-1-Regel (drei Kopien, zwei Medien, eine Kopie getrennt vom Netz), schützen Sie die Sicherungen vor Zugriff aus dem Produktivnetz und üben Sie die Rücksicherung mindestens einmal pro Jahr.

Praxisbeispiel: Ein Handwerksbetrieb entdeckt beim Test, dass sein Backup seit Monaten wegen eines vollen Speichers abbricht. Er korrigiert die Konfiguration und legt eine zusätzliche Offline-Kopie an. So wäre ein Ransomware-Angriff ohne Lösegeldzahlung zu verkraften.

5. E-Mail-Security einsetzen

Auch wenn Angreifer verstärkt Schwachstellen ausnutzen, bleibt die E-Mail ein häufiger Einstiegsweg. Spam- und Phishing-Filter, Prüfung von Anhängen und Links sowie regelmäßige Hinweise an die Belegschaft senken das Risiko einer Erstinfektion.

Praxisbeispiel: Eine Arztpraxis erhält eine angebliche Rechnung als Office-Dokument mit Makro. Die E-Mail-Security hält die Nachricht in Quarantäne, die Praxis-IT meldet den Vorfall und sensibilisiert das Team mit einem kurzen Beispiel.

6. Notfallprozesse üben

Wer im Ernstfall erst überlegen muss, wen er anruft, verliert wertvolle Zeit. Dokumentieren Sie Ansprechpartner, Entscheidungswege und erste Maßnahmen und proben Sie den Ablauf in einer kurzen Übung. Die eco-Umfrage zeigt, dass nur 17 Prozent der Befragten vollständig getestete Incident-Response-Pläne haben [7].

Praxisbeispiel: Eine Gemeinde spielt jährlich einen Ausfall des Fachverfahrens durch: Wer informiert die Bürgermeisterin, wer den IT-Dienstleister, wie läuft der Betrieb mit Papierformularen weiter? Die Übung deckt eine veraltete Telefonliste auf, die sofort korrigiert wird.

7. Mit WiBA starten

Der »Weg in die Basis-Absicherung« bietet Kommunen einen niedrigschwelligen Einstieg in den IT-Grundschutz: Mit Checklisten und Prüffragen lässt sich der Ist-Zustand ohne tiefe Methodenkenntnis erheben [3]. Das BSI empfiehlt, mit den Checklisten der Priorität 1 zu beginnen: Backup, IT-Administration, Organisation und Personal, Rollen/Berechtigungen/Authentisierung sowie Vorbereitung für Sicherheitsvorfälle [4]. WiBA ist freiwillig [6].

Praxisbeispiel: Eine kleine Verbandsgemeinde bearbeitet zunächst die Checkliste »Backup«, stellt fest, dass nicht definiert ist, welche Daten gesichert werden sollen, und legt dies in einem Workshop mit der Verwaltungsleitung fest. Danach folgt die Checkliste »Vorbereitung für Sicherheitsvorfälle«.

8. Managed Services nutzen

Fehlen interne Fachkräfte, können Systemhaus-Partner als Managed Service Provider Monitoring, zentrales Schwachstellenmanagement und definierte Reaktionsprozesse übernehmen. Klären Sie vertraglich Reaktionszeiten, Zuständigkeiten und Berichtswege.

Praxisbeispiel: Ein Mittelständler ohne eigene Security-Abteilung beauftragt sein Systemhaus mit 24/7-Monitoring und monatlichem Schwachstellenbericht. Bei einer kritischen Lücke in der Firewall spielt der Partner noch am selben Tag das Update ein und informiert die Geschäftsführung.

FAQ

1. Was bedeutet die Einstufung »angespannt bis kritisch«?

Das BSI hat die IT-Sicherheitslage im Berichtszeitraum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 erstmals als »angespannt bis kritisch« bewertet; im Vorjahr lautete das Urteil noch »angespannt«. Anlass sind die Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz und Exploitation-Angriffe [1][2].

2. Was ist die Time-to-Exploit?

Sie beschreibt die Zeitspanne zwischen dem Bekanntwerden einer Schwachstelle und ihrer ersten bekannten Ausnutzung. Sie lag zuvor bei durchschnittlich 53 Tagen, im aktuellen Berichtszeitraum bei 25 Tagen und im zweiten Quartal 2026 bei nur noch acht Tagen [1].

3. Wie viele neue Schwachstellen werden pro Tag bekannt?

Laut BSI wurden im Berichtszeitraum täglich 160 neue Sicherheitslücken bekannt – 35 Prozent mehr als im Vorjahr [1].

4. Welche Rolle spielt KI bei den Angriffen?

Agentische KI auf Basis großer Sprachmodelle findet Schwachstellen, entwickelt zeitgleich passende Exploits und verkettet Lücken zu neuen Angriffsvektoren. Das erleichtert sowohl die Erstinfektion als auch die Ausbreitung im Netzwerk [2].

5. Warum sind KMU besonders gefährdet?

Wie in den Vorjahren gelten KMU und Kommunen als besonders verwundbare Ziele [1]. Laut Berichterstattung halten 90 Prozent der befragten KMU ihre Cybersicherheit für gut oder sehr gut, erfüllen aber im Schnitt nur 55 Prozent der Mindestanforderungen nach DIN SPEC 27076; 90 Prozent der 2025 angezeigten Ransomware-Vorfälle betrafen KMU [5].

6. Was ist der »Weg in die Basis-Absicherung« (WiBA)?

WiBA ist ein Projekt des BSI, das den Einstieg in den IT-Grundschutz vereinfachen soll – mit Fokus auf Kommunen. Über Prüffragen in themenspezifischen Checklisten lassen sich Sachstände erheben und umzusetzende Anforderungen identifizieren, auch ohne tiefere Methodenkenntnis [3]. Es umfasst 19 Checklisten mit rund 250 Prüffragen [6].

7. Ist WiBA verpflichtend?

Nein. WiBA ist ein freiwilliges Angebot des BSI; einzelne Bundesländer können es für ihre Kommunen empfehlen [6].

8. Womit sollten Kommunen und KMU zuerst beginnen?

Das BSI empfiehlt für WiBA die Checklisten der Priorität 1: Backup, IT-Administration, Organisation und Personal, Rollen/Berechtigungen/Authentisierung sowie Vorbereitung für Sicherheitsvorfälle. Sie reduzieren die größten Cyberrisiken [4].

9. Wie lassen sich Systeme schützen, für die noch kein Patch existiert?

Angreifer kennen Schwachstellen laut BSI oft schon, bevor diese öffentlich bekannt oder Patches verfügbar sind [1]. Deshalb setzen mehrschichtige Konzepte zusätzlich auf Segmentierung und verhaltensbasierte Detection-and-Response-Systeme (XDR), die anomale Prozesse erkennen und kompromittierte Systeme isolieren.

10. Warum sind Managed Services über Systemhaus-Partner sinnvoll?

Sie bieten kontinuierliches Monitoring, zentrales Schwachstellenmanagement und definierte Reaktionsprozesse, ohne eigene Fachkräfte zu binden. Das adressiert auch ein Defizit im Ernstfall: Laut eco-Umfrage verfügen nur 17 Prozent der Befragten über vollständig getestete Incident-Response-Pläne [7].

Quellen

[1] BMI-Pressemitteilung vom 19.11.2026, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2026/11/bsi-lagebericht.html (abgerufen am 28.11.2026)

[2] BSI: Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2026 – Zusammenfassung, Lagebewertung und BSI Cyber Index, https://bsi-lagebericht.de/2026/cyber-index (abgerufen am 28.11.2026)

[3] BSI: WiBA – Weg in die Basis-Absicherung, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/WIBA/Weg_in_die_Basis_Absicherung_WiBA.html (abgerufen am 28.11.2026)

[4] BSI: WiBA – Empfohlene Bearbeitungsreihenfolge, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/WiBA/Weg_in_die_Basis_Absicherung_Empfohlene_Bearbeitungsreihenfolge.pdf (abgerufen am 28.11.2026)

[5] AD HOC NEWS: BSI-Lagebericht: Cyberbedrohung in Deutschland erstmals »angespannt bis kritisch«, https://www.ad-hoc-news.de/wirtschaft/bsi-lagebericht-cyberbedrohung-in-deutschland-erstmals-angespannt-bis-kritisch/70553267 (abgerufen am 28.11.2026)

[6] reteach: WiBA – Weg in die Basis-Absicherung, https://www.reteach.com/wissen/security-awareness/wiba/ (abgerufen am 28.11.2026)

[7] datensicherheit.de: BSI-Lagebericht: Cybersicherheit in Deutschland bleibt angespannt bis kritisch, https://www.datensicherheit.de/bsi-lagebericht-cybersicherheit-deutschland/ (abgerufen am 28.11.2026)

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

Securepoint Partner-Systemhäuser und -Dienstleister bieten als Managed Service Provider mittelständischen Betrieben und Kommunen bereits jetzt Zugriff auf kontinuierliches Monitoring, zentrales Schwachstellenmanagement und definierte Reaktionsprozesse für den Ernstfall, ohne interne personelle Ressourcen bei KMU und Kommunen zu belasten oder auf zusätzliche Fachkräfte angewiesen zu sein.

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