Über 6,8 Milliarden Euro – so viel kostet der individuelle Support für Windows 10

Unternehmen sollten auf Windows 11 umsteigen, um Cyberrisiken und hohe Supportkosten zu vermeiden.
Nexthink warnt vor hohen Kosten, die durch den individuellen Support für Windows 10 entstehen können. Basierend auf Marktanteilsdaten und Schätzungen zur betrieblichen Nutzung könnten sich diese weltweit auf bis zu 6,8 Milliarden Euro belaufen.
Nexthink schätzt, dass etwa 30 Prozent der 1,4 Milliarden genutzten Windows-Geräte weltweit auf kommerzielle oder öffentliche Organisationen zurückfallen. Umgerechnet sind das etwa 420 Millionen Geräte in Unternehmen. Windows 10 hat dabei mit 43 Prozent nach wie vor den größten Marktanteil – das entspricht etwa 181 Millionen Geräte.
Eine Analyse von Nexthink zeigt, dass der Anteil von Windows-10-Geräten zwischen dem 19. Mai und dem 1. August 2025 um 33 Prozent gesunken ist. Sollte dieser Trend bis zum 14. Oktober anhalten, würden noch etwa 121 Millionen Geräte verbleiben. Bei einem Preis von 56,12 Euro pro Gerät und Jahr für den individuellen Support müssten Unternehmen mit Gesamtkosten von über 6,8 Milliarden Euro rechnen.
»Ein Betriebssystemwechsel sollte nicht als Störung, sondern als Chance verstanden werden«, erklärt Mauro Simoncini, AVP, Central Europe bei Nexthink. »Unternehmen sollten vor der Migration die Leistung ihrer Geräte und Anwendungen analysieren und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Ziel ist es, Produktivitätsverluste durch IT-Störungen zu vermeiden und den Nutzen der Investitionen zu maximieren.«
Die Analyse zeigt außerdem, dass Windows-11-Geräte derzeit eine höhere Instabilität aufweisen: Systemabstürze treten doppelt so häufig auf (1,2 Prozent vs. 0,6 Prozent bei Windows 10), ebenso Hard-Resets (9,9 Prozent vs. 8,5 Prozent). Diese Unterschiede sind in den ersten Jahren eines neuen Betriebssystems nicht ungewöhnlich, verdeutlichen aber, wie stark Faktoren wie Hardwarekompatibilität, Treiber und Systemkonfiguration die Mitarbeitererfahrung beeinflussen können. Individuelle Bibliothekspakete helfen, diese Risiken zu erkennen und zu minimieren.
Für eine erfolgreiche Migration empfiehlt Nexthink einen proaktiven, datengestützten Ansatz. Unternehmen sollten sowohl technische Anforderungen als auch Auswirkungen auf die Mitarbeitererfahrung berücksichtigen:
- Unternehmen sollten verbleibende Windows-10-Geräte identifizieren und die Hardware-Kompatibilität mit Windows 11 prüfen.
- Nach dem Supportende steigt das Risiko von Sicherheitsvorfällen wie Malware und Ransomware. Eine Risikoplanung ist daher unerlässlich.
- Die Kompatibilität der Anwendungen sollte sichergestellt werden, um Softwareprobleme zu vermeiden.
- Ältere Hardware kann die Produktivität beeinträchtigen und Upgrades erschweren. Deshalb sollte die Leistung der Geräte berücksichtigt werden.
- Nicht unterstützte Geräte verursachen oft höheren IT-Supportaufwand.
- Mitarbeitende sollten aktiv in neue Funktionen wie Copilot und verbesserte Benutzeroberflächen eingeführt werden.
- Eine konsistente Nutzererfahrung zwischen Windows 10 und 11 hilft, teamübergreifende Konflikte zu vermeiden.
»Die Migration zu Windows 11 ist aufwändig und bringt Herausforderungen mit sich, oft weniger durch das System selbst als durch Hardware, Treiber und Bereitstellung. Ohne Transparenz agieren IT-Teams im Blindflug«, fasst Simoncini zusammen. »Erfolg haben jene Unternehmen, die strategisch vorgehen, den Zustand ihrer Geräte analysieren und die digitale Erfahrung messen. So wird aus einer Compliance-Frist eine echte Chance für einen reibungslosen Ablauf und bessere Arbeitsweisen.«
Methodik
Die vollständige Berechnung von Nexthink lautet wie folgt:
-
Weltweit gibt es rund 1,4 Milliarden Geräte mit Windows-Betriebssystem. Schätzungen zufolge werden etwa 30 Prozent davon von Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen genutzt [1].
-
Das entspricht 420 Millionen Windows-Geräte in Organisationen.
-
Wenn davon 43 Prozent mit Windows 10 betrieben werden, ergibt das 180.600.000 Windows-10-Geräte in Unternehmen [2].
-
Unter der Annahme, dass sich dieser Anteil zwischen dem 1. August und dem 14. Oktober um 33 Prozent reduziert, verbleiben 59.598.000 Geräte, die aktualisiert werden müssen.
-
Bei einem Preis von 56,12 Euro pro Gerät und Jahr für den benutzerdefinierten Support ergeben sich weltweit Kosten von rund 6,8 Milliarden Euro [3].
[1] https://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/06/24/stay-secure-with-windows-11-copilot-pcs-and-windows-365-before-support-ends-for-windows-10/
[2] https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share
[3] https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/extended-security-updates
682 Artikel zu „Windows 11“
News | Infrastruktur | Online-Artikel | Services
Windows 11 oder Windows 10: Lohnt sich der Umstieg?
Mit der Einführung von Windows 11 stehen viele Nutzer vor der Frage, ob ein Umstieg von Windows 10 sinnvoll ist. Um diese Entscheidung zu erleichtern, lohnt es sich, die Unterschiede zwischen den beiden Windows Betriebssystemen genauer unter die Lupe zu nehmen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte beim Vergleich von Windows 11 und…
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Ausgabe 11-12-2024
Support und DaaS vereinfachen Wechsel auf Windows 11 – Geringer(er) Aufwand, kalkulierbare Kosten
In einem Jahr ist Schluss. Im Oktober 2025 endet der Support für Windows 10 und der Wechsel zu Windows 11 steht an. Der Übergang zu einem neuen Betriebssystem ist komplex und aufwendig. Das gilt vor allem dann, wenn der Wechsel – wie in diesem Fall – einen weitreichenden Austausch von Hardware zur Folge hat. Support durch einen Dienstleister bei der Migration und Device as a Service (DaaS) für den Hardwareaustausch vereinfachen den Prozess, reduzieren den Aufwand für die interne IT und verbessern die User Experience sowie die Nachhaltigkeitsbilanz.
Ausgabe 7-8-2025 | News | Infrastruktur | Strategien
Windows-11-Rollout als Chance – Warum jetzt der Arbeitsplatz der Zukunft entsteht
Der Umstieg auf Windows 11 zwingt Unternehmen zum Handeln – und bietet die Gelegenheit, hybride Arbeitsplätze effizient, sicher und nutzerorientiert zu gestalten. Entscheidend ist nicht nur das Betriebssystem, sondern das gesamte Setup.
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
Studie unterstreicht Dringlichkeit der Windows-11-Migration
Unternehmen und Organisationen riskieren bei verspäteter Umstellung auf Windows 11 zunehmende Probleme bei Sicherheit, Kompatibilität, Leistung, Kosten und Compliance. Panasonic TOUGHBOOK hat eine neue Studie veröffentlicht, die zentrale Herausforderungen und Bedenken von Organisationen beim Umstieg vom auslaufenden Betriebssystem Windows 10 auf Windows 11 aufzeigt [1]. Mit dem Ende des Windows-10-Supports am 14. Oktober 2025…
News | IT-Security | Services | Tipps | Whitepaper
BSI empfiehlt Upgrade oder Wechsel des Betriebssystems nach Supportende von Windows 10
Zum 14. Oktober 2025 stellt Microsoft den Support für Windows 10 ein, u.a. in den Editionen Home, Pro und Education. Das Betriebssystem erhält dann keine kostenlosen Updates mehr – auch solche nicht, die sicherheitsrelevant sind und z.B. Schwachstellen schließen. Allen, die noch Windows 10 nutzen, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), rechtzeitig…
News | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Office 2024 und Windows Server 2025 fördern günstige Hybridlösungen – Totgeglaubte leben länger
Beim Microsoft Reseller VENDOSOFT hat es niemanden überrascht, dass der Softwarekonzern im Herbst eine weitere On-premises-Version für Office und im weiteren Verlauf den Windows Server 2025 herausbringen wird. Gefreut hat es CEO Björn Orth allerdings schon. Denn lokal installierte Software spielt eine wesentliche Rolle bei der Lizenzberatung, die VENDOSOFT Unternehmen angedeihen lässt. Anstelle von Cloud-only empfehlen die Microsoft-Experten hybride Lösungen, bei denen sie neue, gebrauchte und Cloud-basierte Programme kombinieren. Das geht nun bis mindestens 2030.
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Behörden warnen vor Schadsoftware-Welle: Über 11 Millionen Angriffe in vier Jahren
Experten stellen fest, dass Hacker bei ihren Versuchen, Schadsoftware zu verbreiten, immer präziser werden. In den letzten vier Jahren haben Hacker über 11 Millionen Schadsoftware-Angriffe durchgeführt, zeigt die neueste Studie von NordPass [1]. Die Trends zeigen, dass die Schadsoftware-Angriffe immer gezielter werden. So entdeckten zum Beispiel Brüsseler Gesetzgeber vor kurzem Schadsoftware auf ihren Telefonen, was…
News | IT-Security | Services | Tipps
Windows-Datenklau: Wie sich Nutzer optimal schützen
Vor Kurzem hat mir ein Kunde erzählt, er müsse Windows Enterprise statt Windows Pro nutzen, weil der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen das fordere. Ähnlich geht es gerade vielen Unternehmen und Behörden. Denn der Einsatz von Microsoft Windows 10 und 11 ist aus datenschutzrechtlicher Sicht nur unter bestimmten Bedingungen DSGVO-konform. Problematisch sind vor allem…