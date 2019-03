Wie groß sind die »Next Big Things« tatsächlich?

Anfang Januar startete in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES). Die Technikmesse ist eines der weltweit wichtigsten Schaufenster neuer Trends und technologischer Innovationen. Wichtige Themen der diesjährigen Ausgabe waren unter anderem künstliche Intelligenz, 5G, Internet of Things, Blockchain sowie Augmented und Virtual Reality. Die Consumer Technology Association (CTA) hat einen Blick auf aktuelle und nicht mehr ganz so aktuelle »Next Big Things« der Branche geworfen. Unter den neueren Tech-Produkten sind Smartwatches in den USA derzeit am erfolgreichsten. DIE CTA schätzt den Umsatz für das laufende Jahr auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Bei Drohnen gehen die Analysten dagegen nur von einem sehr übersichtlichen Wachstum aus. Mathias Brandt

