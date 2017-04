Apple: Eröffnung des Apple-Parks

Nachdem die Bauarbeiten im November 2013 begannen, findet nun der Umzug in das neue Apple-Hauptquartier statt. Insgesamt 12.000 Mitarbeiter sollen innerhalb der nächsten sechs Monate übersiedeln. Der neue Apple-Park umfasst eine Fläche von gut 71 Hektar (was fast 100 Fußballfeldern entspricht) und befindet sich auf dem ursprünglichen Firmengelände von Hewlett-Packard, in Cupertino.

Apple hat sich dieses Projekt einiges kosten lassen. Aber wie bei vielen groß angelegten Bauprojekten entwickelten sich die Kosten anders als erwartet. Ging man 2011 noch nicht einmal von knapp drei Milliarden Dollar aus, wurden die Kosten Anfang 2017 bereits auf 5 Milliarden Dollar geschätzt. Steve Jobs, der das Projekt von Anfang an unterstützte aber 2011 verstarb, wurde hier nun geehrt, indem er Namensgeber des Auditoriums wurde. Dieses soll zukünftig für Präsentationen genutzt werden und bietet insgesamt 1.000 Sitzplätze.

Neben Innovationen wird auch Nachhaltigkeit bei Apple großgeschrieben. So soll die genutzte Energie zu 100 Prozent erneuerbar sein. Ein weiteres Ziel des Apple-Parks ist, energietechnisch weitgehend autark zu sein. Immerhin können schon 17 Megawatt mit Solaranlagen auf den Dächern gewonnen werden. Aufgrund eines intelligenten Lüftungsverfahrens ist es auch möglich, neun Monate im Jahr sowohl auf Heizung als auch auf Klimaanlage zu verzichten. Ursula Grahn

