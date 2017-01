Mobile Payment: Deutsche sehen keinen Mehrwert

96 Prozent der Mobilfunknutzer in Deutschland haben noch nie mit ihrem Smartphone im Geschäft bezahlt. Das geht aus einer Auswertung der Global Mobile Consumer Survey von Deloitte hervor. Warum die Deutschen mit Mobile Payment fremdeln? Vor allem sind sie nicht vom Mehrwert und Sicherheit mobiler Bezahldienste nicht überzeugt. Auch in naher Zukunft wird Mobile Payment – laut Einschätzung der Deloitte-Analysten – in Deutschland nicht an Fahrt aufnehmen. Dass die Technologie prinzipiell ein riesiges Potenzial hat, zeigt das Beispiel Japan. Hier haben 49 Prozent der Befragten bereits In-Store mit ihrem Telefon bezahlt. Weitere Daten und Fakten zum Thema liefert unserer in Zusammenarbeit mit Trendone erschienene kostenlose Digital Payments-Marktreport. Mathias Brandt

Die Frage bildet Antworten auf die Frage »Warum haben sie mobiles Bezahlen in Geschäften bisher nicht genutzt?« ab.

https://de.statista.com/infografik/7780/warum-die-deutschen-kein-mobile-payment-nutzen/

»German Angst« bremst Mobile Payment

Mehr als jeder zweite Onliner in Deutschland hat noch nie bargeldlos mit dem Smartphone oder Tablet bezahlt und kann sich auch nicht vorstellen, etwas daran zu ändern. Das geht aus einer Online-Umfrage von Statista zum Thema Mobile Payments hervor. Demnach nutzen nur zwei Prozent der Befragten regelmäßig Mobile-Payment-Angebote, weitere acht Prozent zahlen unregelmäßig mobil.

Insgesamt ist das Angebot hierzulande aber ohnehin noch sehr beschränkt. Außer den Wallets der Mobilfunkbetreiber (etwa Vodafone Wallet, Telekom MyWallet) erlauben nur wenige Angebote, wie die Händler-Apps von Edeka und Netto oder Payback Pay, das mobile bezahlen in deutschen Geschäften. Globale Player wie Apple Pay sind dagegen bisher nicht verfügbar.

Der Schlüssel zum deutschen Verbraucher scheint die Sicherheit zu sein. So sind die beiden wichtigsten Gründe, in Zukunft einmal bargeldloses Bezahlen mit dem Mobiltelefon auszuprobieren, garantierter Schutz vor Betrug und Hackern sowie Schutz vor Risiken bei Diebstahl des Telefons. Anbieter müssen diese »German Angst« berücksichtigen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/5285/mobile-payment-nutzung-in-deutschland/