ÖPNV: Berlin hat die meisten Schwarzfahrer

Die Hamburger haben gerade den dritten angekündigten Kontrollmarathon in den Öffentlichen Verkehrsmitteln hinter sich und es scheint sich zu lohnen: Geringer als in der Hansestadt ist der Anteil der Schwarzfahrer nur in Essen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit Splendid Research hervor. Die höchste Quote gibt es demnach in Berlin, wo nahezu jeder Fünfte ohne gültigen Fahrschein fährt. In Essen sind es gerade einmal sieben Prozent. Am zufriedensten mit ihrem ÖPNV sind übrigens die Hamburger. 83 Prozent stellen ihren Öffis ein gutes Zeugnis aus. Hedda Nier

Weitere Ergebnisse der Studie gibt es hier. Alle Daten finden Sie hier.

https://de.statista.com/infografik/9748/berlin-hat-die-meisten-schwarzfahrer/