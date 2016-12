Substituierbarkeitspotenzial: Digitalisierung macht ITler arbeitslos

Eine Studienauswertung zeigt, dass die digitale Automatisierung auch vor der IT-Verwaltung keinen Halt macht [1]. Doch IT-Administratoren sehen nicht nur die Gefahr, sondern auch die Chance auf effizientere Arbeitsabläufe und treiben die Automatisierung selber voran.

Die Angst vor der Digita­li­sie­rung geht um. Waren die Erwar­tun­gen an die Digita­li­sie­rung in bis zuletzt vor allem positiv, kippt die Stimmung langsam. Immer öfter werden die befürch­te­ten Folgen durch Digita­li­sie­rung und Automa­ti­sie­rung thema­ti­siert, die sich vor allem in Verlust­ängs­ten um den Job ausdrü­cken – Stich­wort Kollege Roboter. Inzwi­schen widmen sich viele Studien diesem Thema und kommen teilweise zu drama­ti­schen Ergeb­nis­sen, wie etwa dem Wegfall von bis zu 50 Prozent der derzei­ti­gen Arbeits­plätze.

Frisst die Revolu­tion ihre Kinder?

Fast schon tragi­sch sind die Ergeb­nisse der Studie »Folgen der Digita­li­sie­rung für die Arbeits­welt« vom Insti­tut für Arbeitsmarkt- und Berufs­for­schung (IAB) der Bundes­agen­tur für Arbeit in Nürnberg. Sie kommt zu dem Ergeb­nis, dass bereits heute fast die Hälfte der Tätig­kei­ten in IT-Berufen digital durch­ge­führt werden können.

Die Studie hat 8.000 Aufga­ben in ca. 4.000 Kernbe­ru­fen auf ihr sogenann­tes Substi­tu­ier­bar­keits­po­ten­zial hin unter­sucht. Das Poten­zial beschreibt den Anteil von Tätig­kei­ten, die in einem Beruf von heute existie­ren­den Compu­tern oder compu­ter­ge­steu­er­ten Maschi­nen autonom erledigt werden können. Zwar gibt es andere Berufe, deren Beschäf­ti­gung noch leich­ter digita­li­siert werden können, wie etwa 70 Prozent der Tätig­kei­ten in Indus­trie­be­ru­fen. Doch in dem Fall ist die Ersetz­bar­keit weniger tragi­sch, weil sie nicht so IT-nah sind.

Automa­ti­sier­bar­keit in der IT-Verwaltung

In der Betreu­ung von IT-Systemen könnte die Digita­li­sie­rung drama­ti­sche Folgen haben. Beson­ders die Tätig­kei­ten von IT-Administratoren und IT-Systemadministratoren können zu 43 Prozent von Compu­tern ausge­führt werden. Direkt im Anschluss folgt der Webad­mi­nis­tra­tor, dessen Aufga­ben zu 40 Prozent automa­ti­sier­bar sind. Besser gestellt sind Datenbank- und Netzwerkad­mi­nis­tra­to­ren, wo Tätig­kei­ten nur zu 25 Prozent automa­ti­siert werden können. Im Mittel­feld liegen Anwen­dungs­sys­tem­ad­mi­nis­tra­to­ren (33 %) und IT-Kundenbetreuer (29 %).

Digita­ler Assis­tent übernimmt die Drucker­ver­wal­tung

Dass das Substi­tu­ier­bar­keits­po­ten­zial aber nicht zwangs­läu­fig zur Verdrän­gung durch Kollege Roboter führen muss, zeigen ebenfalls IT-Administratoren, die die Automa­ti­sie­rung ihrer Tätig­kei­ten selber voran­trei­ben. Für das Manage­ment von Drucker­flot­ten setzen beispiels­weise bereits über 500 Unter­neh­men den digita­len Assis­ten­ten TC CARL ein, der vom Unter­neh­men Topcart entwi­ckelt wurde. Die IT-Administratoren tun dass vor allem aus Überzeu­gung, denn die Digita­li­sie­rung nimmt ihnen die Arbeit nicht weg, sondern ab. Zu den automa­ti­sier­ten Aufga­ben gehören vor allem monotone Routine-Tätigkeiten, die viel Zeit kosten, wie die Geräte­ver­wal­tung, Services, Materi­al­nach­schub, Verbrauchs­do­ku­men­ta­tion und -progno­sen. Durch die Reduzie­rung opera­ti­ver Aufga­ben, erhal­ten IT-Administratoren die Chance, sich mehr den überge­ord­ne­ten Zielen zu widmen. Dazu gehört auch die Entwick­lung des Büros bezie­hungs­weise Arbeits­plat­zes der Zukunft, das noch mehr auf IT basie­ren wird.