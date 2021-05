10 Hinweise bei der Auswahl eines Sitz-Steh-Schreibtisches

Es gab noch nie eine aufregendere Zeit in der Welt der ergonomischen Sitz-Steh-Tische als heute, da der Markt täglich weiter wächst und immer mehr Menschen sich für den Kauf entscheiden.

Abgesehen von den offensichtlichen Überlegungen wie dem Preis gibt es eine Reihe von Dingen, die Sie bei der Auswahl eines Sitz-Steh-Tisches beachten sollten. Schauen Sie sich diese Liste an, um sicherzustellen, dass beim Kauf nichts vergessen wird.

Eine beliebte Schlagzeile ist, dass Sitzen das neue Rauchen ist, da immer mehr Büroangestellte im Durchschnitt mehr als 8 Stunden pro Tag am Schreibtisch sitzen.

Auch in der Wissenschaft wird viel über die gesundheitlichen Risiken diskutiert, die durch langes Sitzen entstehen. Jetzt denken Sie vielleicht: »Das trifft auf mich nicht zu, ich mache nach der Arbeit viel Sport und halte mich fit.« Aber ist das genug? Die Forschung zeigt, dass Bewegung nach der Arbeit nicht ausreicht, um Krankheiten zu verhindern. Langes Sitzen wird mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tod in Verbindung gebracht – selbst bei denjenigen, die sich zu anderen Zeiten des Tages bewegen.

Vielsitzer hatten ein 90 % höheres Risiko, an Diabetes zu erkranken, als diejenigen, die weniger saßen, ein 18 % höheres Risiko, an einer Herzkrankheit oder Krebs zu sterben, und ein 24 % höheres Risiko, an irgendeiner Ursache zu sterben. Diese Raten entsprachen dem Durchschnitt der Menschen, die sowohl regelmäßig Sport trieben als auch derjenigen, die dies nicht taten.

Kein Wunder also, dass Sitz-Steh-Schreibtische (oder Steh-Schreibtische oder höhenverstellbare Schreibtische ) immer beliebter werden.

Aber es stellen sich immer noch Fragen wie:

Ist ein Sitz-Steh-Schreibtisch das Richtige für mich?

Wie stellt man einen Sitz-Steh-Schreibtisch ein?

Habe ich das Budget, um auf einen Sitz-Steh-Schreibtisch umzurüsten?

Brauchen alle meine Mitarbeiter einen Steh-Sitz-Tisch?

Ganztägiges Stehen kann genauso schädlich sein wie ganztägiges Sitzen. Die beste Option ist es, die Körperhaltung im Laufe des Tages zu ändern, indem man häufig vom Sitzen ins Stehen wechselt und sich sogar auf einen Tresen in Hockerhöhe setzt. Der ideale Kandidat für einen Sitz-Steh-Schreibtisch ist in der Regel jemand, der an einen Computer oder ein Telefon am Schreibtisch gebunden ist und nicht leicht aufstehen und die Haltung wechseln kann, indem er sich an einen anderen Platz im Büro bewegt. Selbst kleine Maßnahmen können einen Unterschied machen – versuchen Sie, die Abfalleimer von den Schreibtischen weg zu stellen, so dass die Mitarbeiter aufstehen müssen, um den Müll in den Mülleimer zu werfen. Versuchen Sie, Getränkeflaschen auf dem Schreibtisch zu minimieren, so dass die Mitarbeiter aufstehen müssen, um ein Getränk zu holen.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sitz-Steh-Schreibtische im Büro einzuführen. Sie könnten natürlich aufs Ganze gehen und jedem einen höhenverstellbaren Schreibtisch zur Verfügung stellen, aber oft ist das nicht praktisch. Eine sehr praktische Option ist die Einrichtung von gemeinsam genutzten Sitz-Steh-Arbeitsplätzen im ganzen Büro, die die Mitarbeiter nach Bedarf nutzen können. Schließlich sparen sich einige Unternehmen die Option eines Stehschreibtischs für Mitarbeiter, die bestimmte medizinische Probleme haben, die regelmäßige Bewegung erfordern.

Unabhängig davon ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl eines Steh-Sitz-Schreibtisches alle Optionen in Betracht ziehen und sorgfältig abwägen, wie Ihre Mitarbeiter ihn nutzen werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sie auch genutzt werden!

HIER SIND 10 DINGE, DIE SIE BEI DER AUSWAHL EINES HÖHENVERSTELLBAREN SCHREIBTISCHES BEACHTEN SOLLTEN

Höhenbereich

Experten empfehlen einen optimalen Höhenbereich von 575 cm bis 124 cm, aber das hängt von der Körpergröße und den Bedürfnissen der Person ab, die den Schreibtisch benutzt. Wenn sich mehrere Personen den Steh-Sitz-Schreibtisch teilen, ist es am besten, einen Schreibtisch mit einem großen Bereich zu wählen.

Tiefe

Eine Tiefe von 76 cm ist als Minimum ratsam, aber dies berücksichtigt, dass die Menschen ihre Arbeit ausbreiten wollen. Wenn das kein Problem ist, können Sie sich auch nach einer kleineren Tiefe umsehen. Beachten Sie außerdem, dass es oft mehrere Optionen für die Form der Arbeitsfläche gibt.

Geräusche

Ja, es ist schwierig zu sagen, wie viel Lärm ein Sitz-Steh-Tisch beim Verstellen macht. Wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie nach. Niemand wird einen solchen Schreibtisch verstellen wollen, wenn er ständig laute, störende Geräusche macht. Ist der Mechanismus laut und störend oder ist er unaufdringlich? Wenn Sitz-Steh-Tische laut sind, werden sie oft nicht genutzt, aus Angst, die Kollegen zu stören.

Leichtigkeit der Bewegung

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Schreibtische zu heben und zu senken, von manuellen Wickelgriffen bis hin zu elektrischen oder pneumatischen Liften. Die beiden letzteren sind am leisesten, effizientesten und einfachsten zu bedienen. Je schneller sich der Schreibtisch heben und senken kann, desto größer ist die Motivation, ihn zu benutzen. Für manche Menschen ist die Geschwindigkeit der Verstellung ein geringeres Anliegen als für andere, und das oft zu Recht.

Geschwindigkeit

Wie schnell hebt/senkt er sich. Je schneller die Geschwindigkeit ist, desto häufiger werden die Mitarbeiter ihre Arbeitsfläche im Laufe des Tages verstellen.

Leistung

Wenn Sie sich für einen höhenverstellbaren Schreibtisch entscheiden, der Strom benötigt, stellen Sie sicher, dass Sie einfachen Zugang zu Strom haben.

Ermüdung der Beine

Eine häufige Beschwerde von Benutzern von Sitz-Steh-Tischen ist, dass sie im Stehen müde werden. Einige Strategien sind: das Tragen von stützenden Schuhen, das Hinzufügen einer Erhöhung, um einen Fuß während des Stehens zu stützen, das Hinzufügen einer Anti-Ermüdungsmatte und das Ermutigen von Menschen, ihre Toleranz langsam aufzubauen, indem sie die Stehzeit schrittweise verlängern. Hochhackige Schuhe werden bei der Verwendung eines Steh-Sitz-Schreibtisches nicht empfohlen, da sie die Ermüdung der Beine verstärken.

Gewicht

Jedes Pult hat seine eigenen Gewichtsbeschränkungen. Stellen Sie sicher, dass das Pult Ihre Ausrüstung tragen kann.

Programmierbarkeit

Einige Schreibtische lassen sich leicht auf verschiedene Einstellungen programmieren, so dass es wirklich einfach ist, jedes Mal die richtige Ergonomie einzustellen.

Funktionalität

Es ist wichtig, dass die Ästhetik des Tisches in Ihre Büroumgebung passt und dass er mit Sichtschutz, Beleuchtung oder Werkzeugschienen ausgestattet werden kann, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Denken Sie daran, dass ein Schreibtisch in maximaler Höhe möglicherweise längere Kabel für Ihre Geräte erfordert, so dass ein Powerboard oder ein Mehrfachsteckdosengerät am Schreibtisch angebracht werden muss.

Und natürlich müssen Sie zu guter Letzt auch den Preis berücksichtigen, der innerhalb der Kategorie der Stehpulte stark variieren kann. Am besten balancieren Sie die Funktionalität anhand der oben genannten Faktoren mit Ihrer Büroeinrichtungsstrategie aus.

