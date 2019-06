Aktien: Wem gehört der Dax?

Die Deutschland-AG ist mehrheitlich in der Hand von ausländischen Investoren. Nordamerikanische Investoren halten derzeit mehr als ein Drittel der Anteile an den 30 DAX-Unternehmen – damit hat sich der Wert seit 2016 erhöht, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Investor Relations Verbands (DIRK) zeigt [1]. Gesunken ist dagegen der Anteil deutscher Anleger am hiesigen Aktienmarkt: Waren es 2016 noch 17,1 Prozent, sank der Wert 2018 auf 15,3 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt.

Erst kürzlich forderte Friedrich Merz in einem Gastbeitrag für die Zeit eine »neue Kultur des Aktiensparens«. Die Deutschen könnten so am Erfolg der Marktwirtschaft teilhaben, was Merz zufolge zu weniger Politikverdrossenheit führen könnte. Aktuell ist die Teilhabe am eigenen Aktienmarkt tatsächlich gering. Der zweitgrößte DAX-Investor ist übrigens die US-amerikanische Firma Blackrock, bei der Friedrich Merz im Aufsichtsrat sitzt. Hedda Nier

[1] https://www.dirk.org/dirk_webseite/static/uploads/Pressemitteilung_Investoren-der-Deutschland-AG-6-0.pdf

https://de.statista.com/infografik/18363/wem-gehoert-der-dax/

