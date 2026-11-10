KI-Agenten beschleunigen Angriffsketten, gestohlene Identitäten öffnen den Weg in Cloud- und Kundenumgebungen, und Ransomware bedroht zunehmend die virtuelle Infrastruktur. Der Acronis TRU Cyber Pulse Report 2026 macht deutlich: Unternehmen müssen nicht nur den ersten Einbruch verhindern, sondern die Reichweite eines Vorfalls begrenzen. Für IT-Verantwortliche und Geschäftsführung rücken deshalb Zugriffskontrollen, systemübergreifende Transparenz und belastbare Wiederherstellung in den Mittelpunkt. [1]

Management Summary

KI erhöht den Handlungsdruck: Angreifer automatisieren mehrere Phasen eines Angriffs. Sicherheitsstrategien müssen schnelle Erkennung und koordinierte Reaktion über einzelne Produkte hinaus ermöglichen. [1]

Angreifer automatisieren mehrere Phasen eines Angriffs. Sicherheitsstrategien müssen schnelle Erkennung und koordinierte Reaktion über einzelne Produkte hinaus ermöglichen. [1] Identitäten verbinden die Angriffsflächen: Passwörter, Sitzungen und API-Schlüssel können den Zugriff vom Endpoint auf weitere Dienste ausweiten. Berechtigungen gehören deshalb ins Zentrum der Risikosteuerung. [1]

Passwörter, Sitzungen und API-Schlüssel können den Zugriff vom Endpoint auf weitere Dienste ausweiten. Berechtigungen gehören deshalb ins Zentrum der Risikosteuerung. [1] Auch die Abwehr ist ein Angriffsziel: Werden Sicherheitswerkzeuge und Protokollierung ausgeschaltet, geht Sichtbarkeit verloren. Deren Funktionsfähigkeit muss ebenso überwacht werden wie verdächtige Aktivitäten. [1]

Werden Sicherheitswerkzeuge und Protokollierung ausgeschaltet, geht Sichtbarkeit verloren. Deren Funktionsfähigkeit muss ebenso überwacht werden wie verdächtige Aktivitäten. [1] Vernetzung vergrößert das Schadenspotenzial: Privilegierte Zugänge und Management-Werkzeuge können mehrere Kundenumgebungen verbinden; Linux und ESXi erweitern die Zielpalette der Ransomware. Schutzkonzepte müssen diese Abhängigkeiten berücksichtigen. [1]

Privilegierte Zugänge und Management-Werkzeuge können mehrere Kundenumgebungen verbinden; Linux und ESXi erweitern die Zielpalette der Ransomware. Schutzkonzepte müssen diese Abhängigkeiten berücksichtigen. [1] Resilienz braucht überprüfbare Grenzen: Minimalrechte für KI-Agenten, getrennte Sicherheitsbereiche und getestete, offline beziehungsweise unveränderbar gehaltene Backups begrenzen mögliche Folgeschäden. Die Geschäftsführung sollte die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Maßnahmen einfordern. [2][3]

Symbolbild: Vernetzte IT-Infrastrukturen erfordern Schutzkonzepte, die Zugänge, Betriebsplattformen und Wiederherstellung gemeinsam betrachten.

Cyberbedrohungen 2026: Angreifer zielen auf vernetzte IT-Umgebungen

BOSSAI: Ein einzelner Angreifer verknüpfte mehr als zehn KI-Modelle mit Angriffswerkzeugen

Infostealer nehmen zunehmend Zugangsdaten für KI-Entwicklungswerkzeuge ins Visier

Infostealer nehmen zunehmend Zugangsdaten für KI-Entwicklungswerkzeuge ins Visier Angreifer missbrauchen verstärkt Plattformen wie GitHub und Telegram für Cyberangriffe

Die im Acronis TRU Cyber Pulse Report gebündelten Erkenntnisse zeichnen ein Bild der Cyberbedrohungen im Jahr 2026: KI hilft Angreifern, mehrere Phasen komplexer Attacken zu koordinieren, während gestohlene Identitäten und vertrauenswürdige Dienste den Zugriff auf vernetzte Umgebungen erleichtern können [1]. Zugleich schalten Ransomware-Gruppen gezielt Schutzmechanismen aus und nehmen Linux- und VMware-ESXi-Systeme ins Visier. Für Unternehmen und MSPs bedeutet das, Risiken über einzelne Endpoints hinaus zu bewerten und Identitäts-, Cloud- und Remote-Management-Aktivitäten in ihre Reaktion einzubeziehen – von der ersten Warnmeldung bis zur Wiederherstellung.

Der »TRU Cyber Pulse«-Report bündelt Forschungsergebnisse der TRU zu komplexen Cybervorfällen, Malware-Kampagnen und Bedrohungsakteuren. Er betrachtet die dabei beobachteten Vorgehensweisen und Ziele im Zusammenhang, um übergreifende Entwicklungen und ihre Bedeutung für die Cybersicherheit herauszuarbeiten. Aus den aktuellen Erkenntnissen lassen sich folgende Trends der aktuellen Cyberbedrohungslandschaft ableiten:

KI erleichtert einzelnen Angreifern die Koordination komplexer Angriffe: Bei der Untersuchung der »BOSSAI«-Aktivitäten stellte die TRU fest, dass ein einzelner Angreifer mehr als zehn KI-Modelle mit Angriffswerkzeugen und MCP-Servern verknüpfte. Die KI-Agenten konnten so Ziele ausspähen, Systeme auf Schwachstellen prüfen, diese ausnutzen, Befehle ausführen und die Angriffsinfrastruktur verwalten.

Infostealer gefährden Identitäten und vernetzte Dienste: Gestohlene Zugangsdaten, Sitzungsinformationen, Token und API-Schlüssel können dazu führen, dass sich eine Infektion von einem Endpoint auf Cloud-Dienste, Entwicklungsumgebungen und andere vernetzte Systeme ausweitet. Die IronWorm-Kampagne zeigt, dass Angreifer inzwischen auch gezielt API-Schlüssel und Zugangsdaten von KI-Entwicklungswerkzeugen wie Claude, Codex, Cursor und Gemini stehlen.

Angreifer schalten Sicherheitsmechanismen gezielt aus: Ransomware-Gruppen und andere hochentwickelte Angreifer beeinträchtigen gezielt den Endpunktschutz und die Protokollierung und erschweren so die Erkennung ihrer Aktivitäten innerhalb der IT-Umgebung. Seit April 2026 führt MITRE ATT&CK solche Eingriffe als eigene Taktik unter der Bezeichnung »Defense Impairment«. In einer von der TRU analysierten Windows-Version der Ransomware Qilin fanden sich beispielsweise Das Zeitfenster für Gegenmaßnahmen wird kleiner: Mithilfe von KI können Angreifer innerhalb weniger Stunden Exploits für neu bekannt gewordene Schwachstellen entwickeln und einsatzbereit machen.

Legitime Plattformen werden für Angriffe missbraucht : Cyberkriminelle nutzen bekannte Dienste wie GitHub oder Telegram, um schädliche Aktivitäten bereitzustellen oder zu steuern. Bei der Untersuchung einer Kampagne zur Verbreitung des Infostealers Vidar 2.0 identifizierte die TRU Hunderte GitHub-Repositories, über die Malware verbreitet wurde. Domain-Sperren und Zertifikatsprüfungen allein reichen möglicherweise nicht aus, um solche Aktivitäten zuverlässig von legitimer Nutzung zu unterscheiden.

: Cyberkriminelle nutzen bekannte Dienste wie GitHub oder Telegram, um schädliche Aktivitäten bereitzustellen oder zu steuern. Bei der Untersuchung einer Kampagne zur Verbreitung des Infostealers Vidar 2.0 identifizierte die TRU Hunderte GitHub-Repositories, über die Malware verbreitet wurde. Domain-Sperren und Zertifikatsprüfungen allein reichen möglicherweise nicht aus, um solche Aktivitäten zuverlässig von legitimer Nutzung zu unterscheiden. Ransomware-Angriffe dringen zunehmend tiefer in die Unternehmens-IT vor : Linux- und VMware-ESXi-Systeme geraten verstärkt ins Visier von Angreifern. Die TRU beschreibt unter anderem die ESXi-Variante von LockBit 5.0, mit der Angreifer laufende virtuelle Maschinen herunterfahren, deren Dateien verschlüsseln und damit geschäftskritische Anwendungen und Dienste gefährden können.

: Linux- und VMware-ESXi-Systeme geraten verstärkt ins Visier von Angreifern. Die TRU beschreibt unter anderem die ESXi-Variante von LockBit 5.0, mit der Angreifer laufende virtuelle Maschinen herunterfahren, deren Dateien verschlüsseln und damit geschäftskritische Anwendungen und Dienste gefährden können. Eine Kompromittierung kann weitreichende Folgen für MSPs und ihre Kunden haben: Administratoridentitäten, Remote-Management-Tools und gemeinsam genutzte Infrastrukturen können mehrere Kundenumgebungen miteinander verbinden. Bei einer TRU-Analyse von mehr als 1,8 Millionen Geräten, auf denen bereits Acronis RMM lief, waren auf 63,1 Prozent mindestens ein weiteres RMM- oder Fernzugriffstool installiert. Für MSPs ist es deshalb wichtig, den Überblick über eingesetzte Tools und deren Zugriffsberechtigungen zu behalten.

Aus Erkenntnissen müssen konkrete Schutzmaßnahmen werden

Die Erkenntnisse verdeutlichen, dass Sicherheitsteams nicht nur das ursprünglich betroffene Gerät untersuchen sollten, sondern auch prüfen müssen, wie weit die Auswirkungen einer kompromittierten Identität oder eines kompromittierten Systems reichen. Gerade bei MSPs kann bereits ein einzelnes kompromittiertes Konto oder Management-Tool mehrere Kundenumgebungen gefährden. Sicherheitsteams sollten deshalb Identitäts- und Cloud-Aktivitäten überwachen, Berechtigungen von KI-Agenten begrenzen, deaktivierte Schutzmechanismen erkennen und Wiederherstellungspläne regelmäßig testen.

»Unser Acronis TRU Cyber Pulse Report spiegelt die umfangreiche Forschungsarbeit der TRU im Laufe des Jahres wider – von der Analyse von Malware und Kampagnen bis zur Untersuchung, wie Angreifer ihre Vorgehensweisen anpassen«, erklärt Santiago Pontiroli, Threat Intelligence Research Lead bei Acronis. »Ein Blick auf diese Untersuchungen hilft dabei, Muster aufzudecken, die bei einem einzelnen Vorfall möglicherweise schwerer zu erkennen sind. Die wichtigste Entwicklung, die wir beobachtet haben, ist, dass KI versierte Angreifer dabei unterstützt, mehr Phasen eines Angriffs zu koordinieren. Zugleich können gestohlene Identitäten und vertrauenswürdige Tools ihnen helfen, sich in vernetzten Umgebungen zu bewegen. Sicherheitsverantwortliche müssen diese Risiken deshalb im Zusammenhang betrachten, von der ersten Warnmeldung über die Eindämmung bis hin zur Wiederherstellung.«

»Unternehmen sind auf miteinander verknüpfte Identitäten, Tools und Dienste angewiesen. Angreifer wissen, wie sie diese Verbindungen ausnutzen können«, ergänzt Gerald Caron, CISO bei Acronis. »Die Erkenntnisse zeigen, dass es nicht ausreicht, einzelne Endpoints zu schützen. IT-Teams benötigen Transparenz über Identitäts-, Cloud- und Remote-Management-Aktivitäten sowie MDR-Funktionen und Wiederherstellungspläne, die auch kompromittierte Administratorzugänge berücksichtigen. Eine KI-native Plattform, die Schutz, Verwaltung und Automatisierung vereint, kann Unternehmen einen klareren Überblick über ihre IT-Umgebungen verschaffen, die Zugriffskontrollen stärken und eine schnellere, besser koordinierte Reaktion unterstützen. So können MSPs und ihre Kunden Sicherheitsvorfälle eindämmen und die Wiederherstellung mit größerer Sicherheit angehen.«

Tipps für die Praxis

Die folgenden Handlungsempfehlungen verbinden die Report-Erkenntnisse mit ergänzenden Leitlinien von OWASP und CISA. Sie sind als redaktionelle Umsetzungshilfe zu verstehen, nicht als Nachweis bereits erreichter Sicherheit.

Zugänge erfassen — Transparenz schaffen : Inventarisieren Sie privilegierte Konten, API-Schlüssel, Cloud-Zugänge und Fernwartungswerkzeuge. Ordnen Sie jedem Zugang einen Zweck und eine zuständige Stelle zu; prüfen Sie besonders Verbindungen zwischen Kundenumgebungen. Redaktionelle Ableitung aus den Identitäts- und MSP-Risiken. [1] Anmeldungen absichern — Phishing-resistente MFA : Setzen Sie phishing-resistente Mehrfaktor-Authentifizierung für möglichst viele Dienste ein. Schulen Sie Beschäftigte darin, unerwartete Supportkontakte und Phishing-Versuche zu erkennen und zu melden. [5] KI-Agenten begrenzen — Minimalrechte durchsetzen : Geben Sie Agenten nur die benötigten Werkzeuge und Zugriffsrechte. Trennen Sie lesende von schreibenden Funktionen und erzwingen Sie für folgenreiche Aktionen eine unabhängige Freigabe außerhalb des Agentenkontexts. [2] Angriffswege unterbrechen — Segmentierung prüfen : Trennen Sie Sicherheitsbereiche und begrenzen Sie Verbindungen zwischen ihnen. CISA empfiehlt Segmentierung, um die seitliche Ausbreitung von einem kompromittierten Gerät auf weitere Systeme einzuschränken. [3] Schwachstellen priorisieren — Exponierte Systeme zuerst : Priorisieren Sie tatsächlich ausgenutzte Schwachstellen in öffentlich erreichbaren Systemen, insbesondere VPN-Zugängen und exponierter Remote-Desktop-Infrastruktur. Halten Sie Software und Betriebssysteme aktuell. [3][4] Überwachung absichern — Ausfälle sichtbar machen : Prüfen Sie, ob Ausfälle von Sicherheitswerkzeugen und Protokollierung erkannt und eskaliert werden. Führen Sie Identitäts-, Cloud- und Remote-Management-Signale in der Vorfallanalyse zusammen. Redaktionelle Ableitung aus den Report-Erkenntnissen. [1] Wiederherstellung üben — Backups unabhängig halten : Halten Sie offline geschützte beziehungsweise unveränderbare Backups in einem getrennten, segmentierten Bereich vor und testen Sie ihre Wiederherstellbarkeit. Ein erfolgreicher Sicherungslauf ersetzt keinen Wiederherstellungstest. [3][4] KI-Notfallzugriffe regeln — Kontrolle vor Automatisierung : Definieren Sie, wer sensible Werkzeugaufrufe freigibt, welche Rechte ein Agent erhält und wie diese eingeschränkt werden. Prüfen Sie die Autorisierung unmittelbar vor einer folgenreichen Aktion; Änderungen an Ziel oder Parametern erfordern eine neue Freigabe. [2]

Infografik: Acht Tipps für die Praxis

KI-generierte Infografik mit acht Praxistipps. Die Quellennummern verweisen auf das Quellenverzeichnis dieses Artikels.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Umsetzungsschritte konkretisieren die acht Praxistipps als redaktionelle Handlungsempfehlungen. Alle Praxisbeispiele sind hypothetisch und illustrieren mögliche Vorgehensweisen; sie beschreiben keine tatsächlichen Vorfälle oder nachgewiesenen Ergebnisse. Die Prüfkriterien sind Vorschläge für die interne Kontrolle, keine verbindlichen Standards.

1. Zugänge erfassen — Transparenz schaffen

Umsetzung: Erfassen Sie nicht nur Benutzerkonten, sondern auch technische Identitäten, API-Schlüssel und Fernwartungszugänge. Dokumentieren Sie Zweck, verantwortliche Rolle, erreichbare Systeme und Kundenbezug. Im Inventar stehen Verweise auf sicher verwaltete Geheimnisse, nicht die Geheimnisse selbst. OWASP empfiehlt eine zentrale, standardisierte Verwaltung mit nachvollziehbarem Lebenszyklus, feingranularen Zugriffsrechten und kontrollierter Rotation beziehungsweise Sperrung. Redaktionell abgeleitet: Prüfen Sie ungenutzte oder nicht mehr zuordenbare Zugänge und regeln Sie ihre Stilllegung unter Berücksichtigung abhängiger Dienste. [1][7]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein MSP entdeckt bei der Bestandsaufnahme einen alten Fernwartungszugang, der noch mehrere Kundenumgebungen erreicht. Die IT dokumentiert zunächst seine Abhängigkeiten, ersetzt gemeinsam genutzte Berechtigungen durch kundenspezifische Zugänge und legt den Altzugang nach einem Funktionstest still. Für jeden neuen Zugang werden Zweck und verantwortliche Rolle im Inventar hinterlegt.

Prüfkriterium: Für einen ausgewählten kritischen Dienst lässt sich beantworten, welche menschlichen und technischen Identitäten darauf zugreifen, wer diese Zugriffe verantwortet und wie sie im Notfall entzogen werden.

2. Anmeldungen absichern — Phishing-resistente MFA

Umsetzung: Priorisieren Sie privilegierte Konten und Fernzugänge beim Ausbau phishing-resistenter Mehrfaktor-Authentifizierung. Die gemeinsame Black-Basta-Warnung empfiehlt diese Schutzform für möglichst viele Dienste sowie Schulungen zum Erkennen und Melden von Phishing. Als redaktionelle Umsetzungshilfe sollten auch die Einrichtung neuer Authentifizierungsmittel, Ausnahmen und Wiederherstellungsverfahren überprüft werden. Eine Schulung sollte konkrete Meldewege vermitteln und klarstellen, wie Beschäftigte einen unerwarteten Supportkontakt unabhängig verifizieren können. [5]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Mitarbeiterin erhält einen unerwarteten Anruf mit der Aufforderung, ein Fernwartungswerkzeug zu installieren. Statt der Aufforderung zu folgen, nutzt sie den bereits bekannten internen Supportkanal. Der Service Desk prüft den behaupteten Auftrag; die Mitarbeiterin meldet den Kontakt über den vorgesehenen Sicherheitsmeldeweg. Parallel überprüft die IT den MFA-Schutz der betroffenen Konten.

Prüfkriterium: Für jedes kritische Konto sind der eingesetzte Authentifizierungsschutz, bestehende Ausnahmen und der zuständige Ansprechpartner dokumentiert. Beschäftigte können den Meldeweg ohne Rückgriff auf Angaben aus einer verdächtigen Nachricht finden.

3. KI-Agenten begrenzen — Minimalrechte durchsetzen

Umsetzung: Übersetzen Sie den fachlichen Auftrag eines Agenten in eine explizite Liste erlaubter Ressourcen und Aktionen. Ein Agent, der Informationen zusammenfasst, benötigt nicht automatisch Schreib-, Lösch- oder Administrationsrechte. OWASP empfiehlt minimale Werkzeugausstattung, eng abgegrenzte Berechtigungen und getrennte Werkzeuge für unterschiedliche Vertrauensbereiche. Folgenreiche Aktionen müssen außerhalb des Agentenkontexts autorisiert werden. Redaktionelle Ergänzung: Testen Sie vor der Freigabe sowohl erlaubte Aufgaben als auch die Ablehnung unzulässiger Zugriffe. [2]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein KI-Agent erstellt Monatsberichte aus freigegebenen Projektdokumenten. Er erhält ausschließlich lesenden Zugriff auf den betreffenden Dokumentenbereich und keine Funktionen zum Löschen oder Versenden. Enthält ein eingelesenes Dokument die Aufforderung, Daten an einen anderen Empfänger weiterzugeben, wird diese als Dokumentinhalt behandelt. Der Zugriffsschutz verhindert die Aktion unabhängig davon, wie der Agent die Aufforderung interpretiert.

Prüfkriterium: Die Berechtigungsliste passt zum Auftrag. Ein kontrollierter Negativtest zeigt, dass der Agent außerhalb seines freigegebenen Datenbereichs weder lesen noch Änderungen auslösen kann.

4. Angriffswege unterbrechen — Segmentierung prüfen

Umsetzung: CISA empfiehlt Netzwerksegmentierung, um die seitliche Ausbreitung nach einer ersten Kompromittierung einzuschränken. Leiten Sie daraus Sicherheitsbereiche für Arbeitsplätze, Verwaltung, produktive Dienste und Wiederherstellung ab. Dokumentieren Sie notwendige Verbindungen und erlauben Sie nur die fachlich begründeten Kommunikationswege. Bei MSPs sollte die Prüfung ausdrücklich auch Kundenübergänge umfassen. Diese Aufteilung ist eine redaktionelle Architekturhilfe; die konkrete Ausgestaltung hängt von den Anwendungen und Betriebsanforderungen ab. [3][1]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein IT-Dienstleister prüft, ob ein regulärer Supportarbeitsplatz unmittelbar die Managementbereiche aller Kunden erreichen kann. Anschließend werden die Zugriffswege auf getrennte, kundenspezifisch autorisierte Verwaltungskanäle begrenzt. In einer abgestimmten Testumgebung überprüft das Team, dass ein Arbeitsplatz mit normalen Benutzerrechten keinen direkten Zugang zur Backup-Verwaltung erhält.

Prüfkriterium: Für jeden bereichsübergreifenden Zugriff existiert eine dokumentierte Begründung. Tests bestätigen, dass erforderliche Geschäftsprozesse funktionieren und nicht freigegebene Verbindungen abgewiesen werden.

5. Schwachstellen priorisieren — Exponierte Systeme zuerst

Umsetzung: CISA empfiehlt, tatsächlich ausgenutzte Schwachstellen in öffentlich erreichbaren Systemen vorrangig zu beheben, darunter VPN-Zugänge und exponierte Remote-Desktop-Infrastruktur. Regelmäßige Schwachstellenprüfungen und aktuelle Software ergänzen diesen Ansatz. Redaktionelle Umsetzung: Verbinden Sie technische Befunde mit Internet-Erreichbarkeit, geschäftlicher Bedeutung und Abhängigkeiten. Legen Sie eine verantwortliche Rolle, eine risikogerechte Behebungsfrist und den Nachweis der erfolgreichen Maßnahme fest. Wo ein Update nicht sofort möglich ist, muss die Zwischenlösung ausdrücklich bewertet und ihre Wirksamkeit geprüft werden. [3][4]

Praxisbeispiel – hypothetisch: In derselben Woche werden Schwachstellen in einem internetseitigen Zugangssystem und in einer nur intern erreichbaren Testanwendung gemeldet. Das Zugangssystem ist geschäftskritisch und seine Schwachstelle wird bereits ausgenutzt. Das Team behandelt diesen Befund zuerst, stimmt Wartung und Wiederanlauf ab und überprüft anschließend die Umsetzung. Die Testanwendung bleibt im Arbeitsplan und erhält ebenfalls eine dokumentierte Frist.

Prüfkriterium: Jeder priorisierte Befund hat eine nachvollziehbare Risikobegründung und einen Verantwortlichen. Nach Abschluss ist nicht nur das Ticket geschlossen, sondern die technische Behebung geprüft.

6. Überwachung absichern — Ausfälle sichtbar machen

Umsetzung: Der Acronis-Report beschreibt Angriffe auf EDR, Protokollierung und weitere Sicherheitskontrollen. Redaktionell abgeleitet sollte das Monitoring deshalb auch den Betriebszustand seiner Schutzkomponenten erfassen. Definieren Sie, welche Systeme regelmäßig Signale liefern müssen, wer bei fehlenden Signalen reagiert und wie geplante Wartung von unerwarteten Ausfällen unterschieden wird. Betrachten Sie einen verdächtigen Vorgang im Zusammenhang mit Identitäts-, Cloud- und Fernwartungsaktivitäten, statt nur das ursprünglich betroffene Gerät zu prüfen. [1]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Server liefert unerwartet keine Sicherheitsmeldungen mehr. Die zuständige Stelle prüft zunächst bekannte Wartungsarbeiten und technische Störungen. Zugleich untersucht sie zeitlich zugehörige Administratoranmeldungen und Fernwartungssitzungen. Ein kontrollierter Ausfalltest im Wartungsfenster zeigt anschließend, ob die vorgesehene Meldung tatsächlich beim Bereitschaftsteam ankommt.

Prüfkriterium: Ein abgestimmter Test fehlender Schutzsignale erzeugt einen nachvollziehbaren Alarm mit zuständiger Bearbeitung. Auch dessen Eskalation und Abschluss werden dokumentiert.

7. Wiederherstellung üben — Backups unabhängig halten

Umsetzung: CISA empfiehlt getestete Offline- beziehungsweise unveränderbare Backups in einem getrennten, segmentierten Bereich. Redaktionelle Umsetzung: Prüfen Sie nicht nur die Sicherung einzelner Dateien, sondern den Wiederanlauf eines geschäftskritischen Dienstes mit seinen Abhängigkeiten. Dokumentieren Sie benötigte Zugänge, Datenstände, Startreihenfolge und fachliche Abnahme. Berücksichtigen Sie auch das Szenario eines kompromittierten Administratorkontos: Die Wiederherstellung darf nicht ungeprüft auf genau den Zugängen beruhen, deren Vertrauenswürdigkeit infrage steht. Diese Prüfplanung verbindet die Backup-Empfehlungen mit den Identitätsrisiken des Reports. [3][4][1]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Unternehmen stellt seine Auftragsanwendung in einer isolierten Testumgebung aus einem geschützten Backup wieder her. Die Übung nimmt an, dass die üblichen Administratorkonten nicht verwendet werden dürfen. IT und Fachbereich prüfen Datenbank, Anwendung und notwendige Schnittstellen. Der Test gilt erst als fachlich abgeschlossen, wenn der Fachbereich einen vorbereiteten Testauftrag erfolgreich bearbeiten kann.

Prüfkriterium: Für einen kritischen Dienst liegt ein dokumentierter Wiederherstellungstest einschließlich Zugriffsprüfung, Abhängigkeiten und fachlicher Abnahme vor. Offene Mängel haben einen Verantwortlichen und werden nachgebessert.

8. KI-Notfallzugriffe regeln — Kontrolle vor Automatisierung

Umsetzung: Legen Sie fest, welche Aktionen ein Agent selbstständig ausführen darf und welche eine ausdrückliche Freigabe brauchen. OWASP fordert die Autorisierungsprüfung außerhalb des Agentenkontexts unmittelbar vor der Ausführung. Die Freigabe muss zum aktuellen Akteur und zum konkreten Werkzeugaufruf passen; Änderungen an Ziel oder Parametern benötigen eine neue Freigabe. Ergänzend empfiehlt OWASP für Geheimnisse kurze Laufzeiten und eine Sperrung, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Redaktionelle Konsequenz: Ein Notfallplan muss Agentenrechte und Zugangsdaten wirksam entziehen können, statt nur die Benutzeroberfläche zu schließen. [2][7]

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein KI-Agent darf Änderungen an einer produktiven Konfiguration vorbereiten, aber nicht ohne Freigabe ausführen. Ein Verantwortlicher prüft das konkrete Ziel und die Änderung. Ändert der Agent danach die Parameter, wird der Vorgang erneut zur Freigabe gestellt. In einer Notfallübung sperrt die IT seine Werkzeugberechtigungen und widerruft die betroffenen Zugangsdaten; anschließend prüft sie, dass neue Aufrufe tatsächlich abgewiesen werden.

Prüfkriterium: Die Freigabe gilt nur für die geprüfte Aktion. Ein kontrollierter Test bestätigt, dass gesperrte Agentenidentitäten beziehungsweise widerrufene Zugangsdaten keine weiteren autorisierten Aufrufe ermöglichen.

FAQ: Zehn Fragen zu Cyberbedrohungen und Cyberresilienz

1. Was verändert KI an Cyberangriffen?

KI unterstützt Angreifer nicht mehr nur bei einzelnen Aufgaben. Laut Acronis können KI-Agenten Aufklärung, Schwachstellenausnutzung und Infrastrukturverwaltung innerhalb einer Angriffskette koordinieren. Das erhöht den Umfang dessen, was ein einzelner Angreifer leisten kann. Daraus folgt jedoch nicht, dass jeder Angriff vollständig autonom abläuft. [1]

2. Warum reicht der Schutz einzelner Endpoints nicht aus?

Ein kompromittiertes Gerät kann Zugangsdaten, Sitzungscookies und Cloud-Zugänge preisgeben. Damit kann sich der Zugriff auf weitere Dienste und Umgebungen ausweiten. Der Report empfiehlt deshalb, die Reichweite kompromittierter Identitäten und die Verbindungen zwischen Systemen mitzudenken. Endpoint-Schutz bleibt wichtig, ist aber nur ein Teil des Schutzkonzepts. [1]

3. Was macht gestohlene API-Schlüssel so gefährlich?

API-Schlüssel sind Authentifizierungsmaterial für Schnittstellen und Dienste. Acronis beschreibt, dass Angreifer auch Schlüssel und Zugangsdaten von KI-Entwicklungswerkzeugen sammeln. Wie groß der mögliche Schaden ist, hängt von den erreichbaren Systemen und den damit verbundenen Berechtigungen ab. Für Agenten empfiehlt OWASP deshalb eng begrenzte Zugriffe statt umfassender Rechte. [1][2]

4. Welche Rolle spielt Mehrfaktor-Authentifizierung?

Phishing-resistente Mehrfaktor-Authentifizierung ist eine wichtige Schutzmaßnahme gegen missbräuchliche Anmeldungen. Die gemeinsame Black-Basta-Warnung der Sicherheitsbehörden empfiehlt sie für möglichst viele Dienste. Sie ist jedoch kein Ersatz für die Überwachung von Identitäten und den Schutz von Sitzungscookies oder API-Schlüsseln, die der Acronis-Report ebenfalls als Angriffsziele benennt. [5][1]

5. Wie sollten Unternehmen eigene KI-Agenten absichern?

OWASP empfiehlt aufgabenbezogene Minimalrechte, eng definierte Werkzeuge und eine Trennung unterschiedlicher Vertrauensbereiche. Sensible Aktionen brauchen eine ausdrückliche Autorisierung, die außerhalb des Agentenkontexts überprüft wird. Externe Dokumente, Webseiten und Antworten anderer Systeme sind als nicht vertrauenswürdige Daten zu behandeln – nicht als Befehle für den Agenten. [2]

6. Was bedeutet »Defense Impairment« für die Verteidigung?

Gemeint ist hier das gezielte Schwächen von Schutz- und Erkennungsfunktionen. Der Acronis-Report beschreibt das Abschalten von EDR, Protokollierung und weiteren Sicherheitskontrollen. Redaktionelle Konsequenz: Nicht nur verdächtige Vorgänge, sondern auch fehlende Sicherheitsmeldungen oder ausgefallene Schutzfunktionen müssen untersucht werden. [1]

7. Warum werden legitime Plattformen zum Sicherheitsproblem?

Cyberkriminelle können vertraute Dienste wie GitHub, Telegram oder Cloud-Speicher für Malware-Verteilung und Kommunikation missbrauchen. Dass ein Dienst grundsätzlich legitim ist, sagt daher noch nichts über die konkrete Aktivität aus. Für die Verteidigung ist entscheidend, den Nutzungskontext zu prüfen, statt allein auf den Ruf einer Plattform zu vertrauen. [1]

8. Warum sind MSPs besonders gefordert?

Managed Service Provider verwalten IT für mehrere Kunden. Nach den Acronis-Erkenntnissen können kompromittierte Administratoridentitäten, Fernwartungswerkzeuge und gemeinsam genutzte Dienste mehrere Kundenumgebungen gefährden. Als redaktionelle Priorität ergibt sich daraus, kundenübergreifende Zugriffswege sichtbar zu machen und ihre Reichweite zu begrenzen. [1]

9. Was schützt virtuelle Infrastruktur und Backups?

Acronis beschreibt Ransomware-Angriffe auf Linux und ESXi, die auch für den Wiederanlauf wichtige Systeme beeinträchtigen können. CISA empfiehlt, bekannte ausgenutzte Schwachstellen in exponierten Systemen vorrangig zu schließen, Netze zu segmentieren und offline beziehungsweise unveränderbare Backups in einem getrennten Bereich zu testen. Wiederherstellbarkeit muss praktisch geprüft werden. [1][3]

10. Welche Fragen sollte die Geschäftsführung stellen?

Als redaktionelle Prüffragen bieten sich an: Welche geschäftskritischen Dienste hängen von gemeinsamen Administratorzugängen ab? Welche Kunden oder Systeme wären bei deren Verlust betroffen? Werden ausgefallene Schutzmechanismen erkannt? Sind die Rechte eigener KI-Agenten begrenzt? Und ist der Wiederanlauf aus getrennt geschützten Backups erprobt? Diese Fragen übersetzen die Erkenntnisse und Empfehlungen in überprüfbare Managementaufgaben; sie sind keine standardisierte Zertifizierungsprüfung. [1][2][3]

Der Report »Acronis TRU Cyber Pulse 2026« ist verfügbar unter https://www.acronis.com/en/lp/cyber-pulse-2026-report/

Quellen

Recherche und Abruf: 10. November 2026. [1] ist eine Herstellerquelle; [2] bis [5] ergänzen unabhängige technische Empfehlungen. [6] dient ausschließlich als redaktionelle Stilreferenz.

[1] Acronis TRU Cyber Pulse 2026: https://www.acronis.com/en/resource-center/resource/acronis-tru-cyber-pulse-2026/

[2] OWASP, AI Agent Security Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/AI_Agent_Security_Cheat_Sheet.html

[3] CISA, #StopRansomware: Gunra Ransomware, insbesondere »Key Actions«: https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa26-222a

[4] CISA, Stop Ransomware – Tipps zu Schwachstellen, Updates und getesteten Offline-Backups: https://www.cisa.gov/stopransomware

[5] Gemeinsame Sicherheitswarnung, #StopRansomware: Black Basta, 8. November 2024 – Empfehlungen zu phishing-resistenter MFA und Sensibilisierung: https://www.ic3.gov/CSA/2024/240511.pdf

[6] manage it, Stilreferenz für managementorientierte Einordnung und Management Summary: https://ap-verlag.de/wenn-ki-ihre-grenzen-ueberschreitet-kontrollverlust-beginnt-bei-berechtigungen-und-zugriffen/107846/

[7] OWASP, Secrets Management Cheat Sheet – Lebenszyklus, Minimalrechte, Rotation und Widerruf von Zugangsdaten: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html (Abruf: 10. November 2026).

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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