Der Streaming-Markt ist noch lange nicht gesättigt. Das zeigen Ergebnisse des Statista Global Consumer Survey. Am höchsten ist die Abdeckung derzeit in den USA. Der Anteil der befragten US-Amerikaner, die in den letzten zwölf Monaten für Streaming-Abonnements bezahlt haben liegt dort bei 44 Prozent für Video (z.B. Netflix) und 39 Prozent für Musik (z.B. Spotify). In Deutschland sind es etwas übersichtlichere 27 beziehungsweise 21 Prozent. Aber auch das ist immer noch relativ viel, wie der Blick auf die Statista-Grafik und dort insbesondere auf Frankreich zeigt. Mathias Brandt

Musikumsatz: The Times They Are A-Changin‘

1999 war ein extrem umsatzstarkes Jahr für die US-Musikindustrie. 21,5 Milliarden US-Dollar wurden damals erwirtschaftet – davon 89 Prozent durch CDs. Gut möglich, dass sie damals in den Chefetagen der Major Labels dachten, dass es genau so weiter gehen würde. Tatsächlich sollte es aber erstmal für mehr als ein Jahrzehnt bergab gehen für die Branche, wie die Statista-Grafik zeigt. Schuld daran war maßgeblich das Internet, dessen Möglichkeiten von den Musikmanagern lange nicht erkannt worden waren. 2018 hat sich das längst geändert, wie auch das dominierende Medium. Streaming ist mit einem Umsatzanteil von 75 Prozent die neue Nummer 1 in den USA und hat dafür gesorgt, dass das Musikgeschäft wieder anzieht. Von der Größe des Jahres 1999 ist die US-Musikindustrie mit 9,8 Milliarden US-Dollar Umsatz indes immer noch weit entfernt. Mathias Brandt

