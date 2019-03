Die beliebtesten Studiengänge in Deutschland

Am Girls und Boys Day, einem bundesweiten Zukunftstag, bekommen Jungen und Mädchen ab der fünften Klasse die Möglichkeit in Berufe zu schnuppern. Der Aktionstag findet einmal im Jahr statt, Ziel ist eine Berufswahl fernab von Geschlechterklischees. So soll der Anteil der Frauen in sogenannten »Männerberufen« erhöht und das Interesse von Jungen an Berufen geweckt werden, in denen überwiegend Frauen arbeiten.

Wie die Grafik zeigt, gibt es bei der Studienwahl noch immer deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Zwar liegt bei Männern und Frauen Betriebswirtschaftslehre auf dem ersten Platz, danach dominieren bei den Männern aber technische und naturwissenschaftliche Fächer wie Maschinenbau und Informatik. Bei den Frauen sind es unter anderem Rechtswissenschaften und Germanistik. Erziehungswissenschaften folgen auf dem sechsten Rang, schaffen es im Wintersemester 2017/18 aber nicht mehr in die Top 5. Informatik schafft es mit rund 21.000 weiblichen Studierenden auf Platz 14 der 20 am stärksten besetzten Studiengänge. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/9140/beliebteste-studiengaenge-in-deutschland/

