Die dunkle Seite der Führung: 11 Gründe für das Scheitern von Führungskräften

Was man bei Webkonferenzen unbedingt vermeiden sollte. Webkonferenzen, Online-Meetings und Webinare werden in vielen Bereichen täglich genutzt. Der Erfolg und die Zufriedenheit der Teilnehmer hängen dabei neben der technischen Basis vor allem mit der Vorbereitung und Durchführung des Meetings selbst zusammen. Neben Empfehlungen für optimale Online-Konferenzen ist es auch hilfreich, zu wissen, was man tunlichst…

Weiterlesen →