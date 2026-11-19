Ein falscher Empfänger, ein Phishing-Klick, ein unverschlüsselter Anhang: Schon alltägliche E-Mails können zur Datenpanne werden – mit Bußgeldern, Haftungsrisiken und Vertrauensverlust. Wie Unternehmen E-Mail-Sicherheit und DSGVO-Anforderungen pragmatisch zusammenbringen und welche Rolle eine revisionssichere Ablage dabei spielt, zeigt dieser Beitrag.
Management Summary
- Risiko: Mangelnde E-Mail-Sicherheit gefährdet Recht, Finanzen und Reputation – die DSGVO sieht Bußgelder bis 20 Mio. Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes vor [3].
- Pflicht: 32 DSGVO verlangt risikoangemessene technische und organisatorische Maßnahmen; Verschlüsselung wird ausdrücklich genannt [2]. TLS gilt als Mindestmaßnahme, bei sensiblen Daten ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu prüfen [1].
- Technik: MFA sowie SPF, DKIM und DMARC reduzieren Spoofing- und Phishing-Risiken deutlich [5][6].
- Organisation: Schulungen, verständliche Richtlinien und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen machen aus Regeln gelebte Praxis; Datenpannen müssen unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden gemeldet werden [4].
- Ablage: Eine revisionssichere, durchsuchbare E-Mail-Archivierung in SharePoint, ergänzt um DLP, schafft Nachweisbarkeit für Audits und Compliance.
E-Mails transportieren Verträge, Rechnungen, Infos über Personalgespräche, Kundenanfragen, interne Entscheidungen und damit auch häufig persönliche und sensible Daten. Sie sind Produktivitätstool und Datenschutzrisiko zugleich – von Gefahren durch Datenlecks und Phishing-Kampagnen ganz zu schweigen. Mangelnde E-Mail-Sicherheit kann Unternehmen damit rechtlich, finanziell und nicht zuletzt massiv in der Reputation schaden. Eine Sensibilisierung für den Zusammenhang zwischen E-Mail-Sicherheit und Datenschutz ist deshalb essentiell. Zudem hilft eine strukturierte und revisionssichere E-Mail-Ablage dabei, Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und die Teams zu entlasten. Hier sind entsprechende Tools sinnvoll, mit denen E-Mails, Anhänge und relevante Metadaten aus Outlook vollständig in Share Point erfasst und regelbasiert archiviert werden. Dadurch entsteht ein zuverlässiges, durchsuchbares Datenspeichersystem, das bei Betriebsprüfungen, Audits, Versicherungsthemen sowie der Klärung von rechtlichen Fragen entscheidend sein kann.
Was regelt die DSGVO?
Seit 2018 regelt die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) in der Europäischen Union den Schutz personenbezogener Daten sowie die Rechte der Betroffen und damit auch die Pflichten von Unternehmen und Behörden im Umgang mit Daten.
Die DSGVO gilt umfassend für die Datenverarbeitung von Personen mit Wohnsitz in der EU und basiert auf Grundsätzen wie Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, zeitliche Speicherbegrenzung sowie Integrität und Vertraulichkeit. Vereinfacht ausgedrückt: Unternehmen sollten nur die Daten erheben, die sie benötigen, diese für eindeutige Zwecke verwenden, sie angemessen schützen und sie nicht länger als nötig aufbewahren. Bei Regelverstößen drohen hohe Bußgelder.
Unternehmen, die personenbezogene Daten bearbeiten, sind daher gefordert, Themen wie Datenschutz und -verarbeitung sowie die E-Mail-Sicherheit als operative Verantwortlichkeiten zu behandeln.
Bewährte Verfahren für die E-Mail-Sicherheit
E-Mail-Verschlüsselung
Verschlüsselung ist eine der praktischsten Methoden, um das Datenschutzrisiko zu reduzieren. Sie schützt grundsätzlich die Informationen während der Übertragung und kann, je nach verwendeter Methode, auch den Nachrichteninhalt vor dem Lesen durch Unbefugte schützen.
In Microsoft 365-Umgebungen arbeiten Unternehmen typischerweise mit verschiedenen Konzepten: TLS sichert die Verbindung zwischen Mailservern, während Optionen auf Nachrichtenebene wie Microsoft Purview Message Encryption , S/MIME und Information Rights Management (IRM) die Kontrolle über die Nachricht selbst verstärken. TLS ist wichtig, aber nicht gleichbedeutend mit vollständigem Nachrichtenschutz.
Für die meisten Unternehmen gilt eine einfache Regel: Routinemäßige E-Mails können sicher übertragen werden, doch Nachrichten mit sensiblen persönlichen, gesundheitsbezogenen, finanziellen oder vertraglichen Informationen sollten strengeren Sicherheitsvorkehrungen unterliegen. Könnten Informationen bei Weiterleitung, Download oder Offenlegung Schaden anrichten, sind stärkere Verschlüsselung und Zugriffskontrollen unerlässlich.
Sichere Authentifizierungsmethoden
Passwörter allein reichen häufig nicht mehr aus. Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) als grundlegende Sicherheitsmaßnahme für E-Mails, Administratorkonten, Fernzugriff und alle Systeme, die sensible Kunden- oder Mitarbeiterdaten speichern, eingesetzt werden sollte.
Auch die E-Mail-Authentifizierung ist wichtig. Kontrollmechanismen wie DMARC , zusammen mit SPF und DKIM im Rahmen der umfassenderen E-Mail-Sicherheitsarchitektur, helfen empfangenden Systemen festzustellen, ob Nachrichten tatsächlich von der angegebenen Domain stammen. Das löst zwar nicht jedes Phishing-Problem, reduziert aber das Spoofing-Risiko und trägt zu einer vertrauenswürdigeren E-Mail-Umgebung bei.
Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen
Selbst eine gut konfigurierte E-Mail-Umgebung verändert sich mit der Zeit. Nutzer installieren neue Anwendungen, Berechtigungen werden uneinheitlich, Weiterleitungsregeln vervielfachen sich und alte Postfächer bleiben länger aktiv als nötig. Deshalb sind regelmäßige Überprüfungen wichtig.
Eine E-Mail-Datenschutzprüfung umfasst üblicherweise die Überprüfung des Postfachzugriffs, der MFA-Abdeckung, der Weiterleitungsregeln, der Verschlüsselungseinstellungen, der Aufbewahrungs- und Löschrichtlinien, der Protokolle und Warnmeldungen, der Integrationen von Drittanbietern sowie des Nutzerverhaltens beim Umgang mit Anhängen und sensiblen Daten. Letztlich geht es vor allem darum, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Sicherheitsvorfällen führen.
Die Entwicklung einer Datenschutzkultur
Mitarbeiterschulung und Sensibilisierung
Datenschutzverletzungen beginnen häufig nicht mit einem spektakulären Hackerangriff, sondern mit alltäglichen Fehlern: dem falschen Anhang, dem falschen Empfänger, einem wiederverwendeten Passwort oder einer Phishing-E-Mail.
Die Schulung der Mitarbeitenden ist daher essenziell für den Datenschutz. Teams sollten wissen, wie man Phishing erkennt und mit sensiblen Daten umgeht, wann verdächtige E-Mails weitergeleitet werden müssen und welche zugelassenen Alternativen für den Dateiaustausch und die sichere Zusammenarbeit existieren.
Die Entwicklung klarer Richtlinien
Schulungen sind nur dann effektiv, wenn im Unternehmen klare Regeln gelten. Mitarbeiter müssen wissen, was als sensible Informationen gilt, wann eine Verschlüsselung erforderlich ist, welche Systeme für den Dateiversand zugelassen sind, wann personenbezogene Daten nicht per E-Mail versendet werden dürfen und wie lange Nachrichten mit personenbezogenen Daten aufbewahrt werden müssen.
Gute Datenschutzrichtlinien müssen vor allem benutzerfreundlich sein. Sie sollten Verantwortlichkeiten in einfacher Sprache erläutern, mit den tatsächlich genutzten Tools verknüpft sein und leicht auffindbar sein, wenn schnell eine Entscheidung getroffen werden muss.
Technologieeinsatz erleichtert die Sicherheit
E-Mail-Verwaltungstools
Tools können Fehler deutlich verringern und Abläufe erleichtern. Sichere Dateifreigabetools, kontrollierte Dokumentenablagen und E-Mail-Managementsysteme tragen dazu bei, Datenschutzrisiken zu reduzieren, indem sensible Inhalte in Umgebungen mit besseren Berechtigungen, Nachvollziehbarkeit, Aufbewahrungsfristen und Klassifizierung verlagert werden. In Microsoft 365-Umgebungen sind Tools zum Schutz und zur Klassifizierung von Informationen so konzipiert, dass sie die konsistente Anwendung von Verschlüsselung, Kennzeichnungen und anderen Kontrollen auf alle Inhalte unterstützen.
Die besten Werkzeuge sind in der Regel diejenigen, die sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen, ohne zusätzliche Arbeitsschritte zu erzwingen.
So ist es für Teams hilfreich, ein einheitliches System wie das von Konnect eMail zu nutzen, mit dem E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint gespeichert und die entsprechenden Metadaten bereits vor der Erfassung hinzugefügt werden. Auf diese Weise entsteht eine vollständige, durchsuchbare und gut kontrollierbare Dokumentation.
Gerade wenn mehrere Personen an einem Vorgang arbeiten, ergibt sich durch einen einheitlichen Kommunikationsverlauf eine klare Arbeitsverbesserung. Auch wird der Verwaltungsaufwand reduziert. Zudem lässt sich sicherstellen, dass die Dokumente vollständig abgelegt werden und nichts übersehen wird. Die Integrität der Aufzeichnungen lässt sich leichter kontrollieren – wichtig für Compliance und Datenschutz. Neue Mitarbeitende können sich zudem einfacher einarbeiten und auch das Arbeiten in Remote lässt sich problemlos integrieren. Parallel dazu wird das Unternehmensrisiko minimiert, das durch eine fehlerhafte Ablage entsteht
Software zur Verhinderung von Datenverlust
Tools zur Verhinderung von Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) helfen dabei, die riskante Weitergabe sensibler Informationen zu erkennen und zu verhindern. Konkret kann DLP Muster wie Finanzdaten, Gesundheitsdaten oder andere definierte sensible Informationen erkennen und Benutzer warnen, blockieren oder anleiten, bevor Daten das Unternehmen auf unberechtigte Weise verlassen.
Microsoft beschreibt DLP als eine Methode zum Schutz sensibler Daten, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind oder übertragen werden, einschließlich der Apps und Dienste, die Benutzer bereits nutzen. Dies ist wichtig, da Datenschutzverletzungen häufig durch alltägliche Aktionen wie Senden, Anhängen, Kopieren und Hochladen entstehen. Ein effektives DLP hilft Unternehmen, versehentliche Datenweitergabe zu erkennen, Richtlinien im Laufe der Zeit anzupassen und einen Feedback-Mechanismus zwischen Richtlinien und tatsächlichem Benutzerverhalten zu schaffen.
Fazit
E-Mail-Datenschutz ist weit mehr als ein reines IT-Thema. Er verbindet Compliance, Cybersicherheit, Betriebsabläufe und nicht zuletzt das Kundenvertrauen.
Die Grundlagen sind klar. Unternehmen müssen die für sie geltenden Datenschutzbestimmungen kennen, E-Mail-Sicherheit ernst nehmen, gegebenenfalls stärkere Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) einsetzen, ihre IT-Umgebung regelmäßig überprüfen und Datenschutz in den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeitenden integrieren.
E-Mail-Datenschutz endet zudem nicht mit dem Versand, sondern umfasst auch die kontrollierte Ablage, der Zugriff und die langfristige Verwaltung geschäftskritischer Informationen. Eine große Erleichterung für Unternehmen, welche die Erfassung, Klassifizierung und Verwaltung von E-Mails innerhalb von Microsoft 365 verbessern wollen, sind daher entsprechende Tools wie Central Classic und Central New von Konnect eMail. Sie ermöglichen eine strukturierte und revisionssichere E-Mail-Ablage direkt in Share Point, Teams oder OneDrive, wo sie automatisch mit Metadaten klassifiziert werden.
Gaurav Tiwari
Autor: Gaurav Tiwari, Product Director bei Konnect eMail. Konnect eMail stellt Unternehmen eine leistungsstarke Plattform bzw. ein plattformübergreifendes Outlook-Add-in zur Verfügung. Die Produkte von Konnect eMail integrieren sich nahtlos in Microsoft 365 und ermöglichen Unternehmen E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint, Microsoft Teams oder OneDrive zu speichern – mit automatischer Metadaten-Kennzeichnung für eine vollständige Klassifizierung und Compliance.
Tipps für die Praxis
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktive, illustrative Szenarien.
Tipp 1: Daten klassifizieren
Nicht jede E-Mail braucht denselben Schutz. Eine einfache Einteilung in „öffentlich“, „intern“ und „vertraulich“ schafft Klarheit, welche Inhalte besondere Maßnahmen erfordern. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, etwa Gesundheitsdaten, gehören grundsätzlich in die höchste Stufe [8].
Praxisbeispiel: Eine Personalabteilung führt drei Schutzstufen ein. Bewerbungsunterlagen, Krankmeldungen und Gehaltsdaten gelten als „vertraulich“ und dürfen nur über das zugelassene, verschlüsselte Verfahren verschickt werden. Eine Kurzübersicht im Intranet zeigt je Stufe, was erlaubt ist.
Tipp 2: Verschlüsselung abstufen
TLS schützt den Transportweg und gilt als Mindestmaßnahme, die Inhalte schützt es nicht durchgreifend. Ende-zu-Ende-Verfahren wie S/MIME bieten den besseren Schutz und sollten bei hohem Risiko zum Einsatz kommen [1].
Praxisbeispiel: Eine Steuerkanzlei verschickt Routinekorrespondenz über TLS. Mandantenunterlagen mit Steuerdaten werden dagegen per S/MIME verschlüsselt. Fehlt dem Empfänger ein Zertifikat, nutzt die Kanzlei ein Webportal statt einer ungeschützten E-Mail.
Tipp 3: MFA flächendeckend einführen
Ein gestohlenes Passwort allein genügt Angreifern dann nicht mehr. Priorität haben Administratorkonten, Fernzugriff und alle Systeme mit Kunden- oder Mitarbeiterdaten [5].
Praxisbeispiel: Ein Mittelständler aktiviert MFA zuerst für IT-Administratoren und die Geschäftsführung, danach für alle Postfächer. Eine Phishing-Mail erbeutet später ein Passwort, der Zugriff scheitert jedoch an der zweiten Bestätigung.
Tipp 4: E-Mail-Authentifizierung aktivieren
SPF legt berechtigte Versandserver fest, DKIM signiert Nachrichten, DMARC steuert den Umgang mit fehlgeschlagenen Prüfungen und liefert Berichte [6]. Wichtig: Vor einer strengen DMARC-Richtlinie sollten alle legitimen Versandquellen erfasst sein, sonst werden echte Mails blockiert [6].
Praxisbeispiel: Ein Onlinehändler startet DMARC im Beobachtungsmodus und wertet vier Wochen lang die Berichte aus. Dabei fällt ein vergessener Newsletter-Dienst auf. Nach dessen Einbindung stellt das Unternehmen die Richtlinie auf strengere Durchsetzung um.
Tipp 5: Weiterleitungsregeln prüfen
Automatische Weiterleitungen sind ein klassischer Weg, unbemerkt Daten abfließen zu lassen. Auch ehemalige Mitarbeitende mit aktiven Postfächern erhöhen das Risiko.
Praxisbeispiel: Quartalsweise exportiert die IT alle Weiterleitungsregeln. Dabei entdeckt sie eine Regel, die E-Mails eines Vertriebsmitarbeiters an eine private Adresse leitet, und deaktiviert sie. Das Postfach eines ausgeschiedenen Kollegen wird zugleich archiviert und gesperrt.
Tipp 6: Notfallprozess definieren
Datenpannen müssen unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden, der Aufsichtsbehörde gemeldet werden, sofern ein Risiko für die Betroffenen besteht; zudem ist jede Panne zu dokumentieren [4][7]. Das gelingt nur mit klaren Zuständigkeiten.
Praxisbeispiel: Eine Mitarbeiterin sendet eine Kundenliste an einen falschen Empfänger. Sie meldet das sofort über eine interne Hotline, der Datenschutzbeauftragte bewertet das Risiko, dokumentiert den Vorfall und entscheidet binnen eines Tages über die Meldung an die Behörde.
Tipp 7: Schulen und üben
Viele Datenpannen beginnen mit alltäglichen Fehlern. Kurze, regelmäßige Trainings und simulierte Phishing-Mails verankern richtiges Verhalten besser als eine einmalige Unterweisung.
Praxisbeispiel: Ein Unternehmen verschickt vierteljährlich eine harmlose Test-Phishing-Mail. Wer klickt, erhält direkt eine kurze Lerneinheit. Die Klickrate wird als Kennzahl verfolgt, ohne einzelne Personen bloßzustellen.
Tipp 8: Archivierung automatisieren
Manuelle Ablage ist fehleranfällig. Eine regelbasierte Archivierung aus Outlook in SharePoint mit Metadaten sorgt für vollständige, durchsuchbare und kontrollierbare Dokumentation, die bei Audits und rechtlichen Fragen hilft.
Praxisbeispiel: Ein Projektteam legt Kundenkorrespondenz per Add-in direkt aus Outlook in die Projektablage. Metadaten wie Kunde, Projekt und Aufbewahrungsfrist werden gleich mitgegeben. Als ein Mitarbeiter ausfällt, findet die Vertretung den kompletten Mailverlauf sofort.
FAQ: Häufige Fragen zu E-Mail-Sicherheit und DSGVO
- Ist E-Mail-Verschlüsselung nach DSGVO Pflicht?
Art. 32 DSGVO nennt die Verschlüsselung ausdrücklich als mögliche Maßnahme, verlangt aber ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau [2]. Eine ausnahmslose Pflicht zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für jede E-Mail lässt sich daraus nicht ableiten; entscheidend ist die dokumentierte Risikobewertung [8].
- Reicht TLS als Transportverschlüsselung aus?
Laut Datenschutzkonferenz bietet TLS einen Basisschutz und ist eine Mindestmaßnahme. Den durchgreifenderen Schutz der Inhalte bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung; beide Verfahren sind in der Abwägung zu berücksichtigen [1]. Lassen sich die Anforderungen nicht erfüllen, ist ein anderer Kommunikationskanal zu wählen [1].
- Wann sollte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingesetzt werden?
Bei erhöhtem Risiko, etwa bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO wie Gesundheitsdaten [8]. Auch Berufsgeheimnisse sind bei der Risikobewertung besonders zu berücksichtigen [1].
- Welche Bußgelder drohen bei Verstößen?
Bis zu 10 Mio. Euro oder 2 % bzw. bis zu 20 Mio. Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Verstöße gegen die Sicherheit der Verarbeitung (Art. 32) fallen in die erste, Verstöße gegen die Verarbeitungsgrundsätze (Art. 5) in die zweite Stufe [3].
- Wie schnell muss eine Datenpanne gemeldet werden?
Unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde, es sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko. Bei späterer Meldung ist die Verzögerung zu begründen [4].
- Müssen auch Betroffene informiert werden?
Ja, wenn die Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der Personen zur Folge hat. Unabhängig von einer Meldung müssen alle Datenpannen intern dokumentiert werden [7].
- Ist eine an den falschen Empfänger gesendete E-Mail eine Datenpanne?
Ja, sie kann eine Verletzung der Vertraulichkeit darstellen. Ob sie meldepflichtig ist, hängt vom Risiko für die Betroffenen ab; dokumentiert werden muss sie in jedem Fall [9][7].
- Was bedeuten SPF, DKIM und DMARC?
SPF legt fest, welche Server für eine Domain senden dürfen, DKIM signiert Nachrichten kryptografisch, und DMARC regelt, wie bei fehlgeschlagener Prüfung zu verfahren ist und wohin Berichte gehen [6].
- Welche TLS-Version gilt als ausreichend sicher?
Das BSI hält TLS 1.2 derzeit für ausreichend sicher; TLS 1.3 ist effizienter und erlaubt nur moderne Verfahren. Ergänzend können DANE oder MTA-STS verschlüsselte Verbindungen absichern [5].
- Gilt die DSGVO auch für Dienstleister und Cloud-Anbieter?
Ja, Art. 32 DSGVO richtet sich an Verantwortliche und Auftragsverarbeiter [2]. Erfährt ein Auftragsverarbeiter von einer Datenpanne, muss er den Verantwortlichen unverzüglich informieren [4].
Quellen
[1] Datenschutzkonferenz: Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail (2021): https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20210616_orientierungshilfe_e_mail_verschluesselung.pdf
[2] Art. 32 DSGVO – Sicherheit der Verarbeitung: https://dsgvo-gesetz.de/art-32-dsgvo/
[3] Art. 83 DSGVO – Geldbußen: https://dejure.org/gesetze/DSGVO/83.html
[4] Art. 33 DSGVO – Meldung von Datenschutzverletzungen: https://dsgvo-gesetz.de/art-33-dsgvo/
[5] BSI: Technischer Hintergrund E-Mail-Sicherheit: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Onlinekommunikation/E-Mail-Sicherheit/technischer-Hintergrund-E-Mail-Sicherheit/technischer-Hintergrund-E-Mail-Sicherheit_node.html
[6] BSI TR-03182 Email Authentication: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03182/BSI-TR-03182.pdf?__blob=publicationFile&v=6
[7] LDI NRW: Meldepflicht für Verantwortliche: https://www.ldi.nrw.de/kontakt/meldepflicht-fuer-verantwortliche-verletzungen-des-schutzes-personenbezogener-daten
[8] MTR Legal: E-Mail-Verschlüsselung und DSGVO – Einsatz von TLS erklärt: https://www.mtrlegal.com/e-mail-verschluesselung-und-dsgvo-einsatz-von-tls-erklaert/
[9] Sächsische Datenschutzbeauftragte: Meldung einer Datenpanne: https://www.datenschutz.sachsen.de/meldung-eines-datenschutzverstosses.html
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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