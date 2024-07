Olympische Spiele – Im Fadenkreuz der Cyberkriminellen

Deutsche Finanzdienstleister in Europa am zweitstärksten von DDoS-Angriffen betroffen. Akamai Technologies, das Cloudunternehmen, das das digitale Leben unterstützt und schützt, hat einen neuen »State of the Internet«-Bericht veröffentlicht. Dieser untersucht bestehende und neue Cyberangriffe auf die Finanzdienstleistungsbranche. Laut dem Bericht »The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services (Die Bedeutung von Innovationen:…

Weiterlesen →