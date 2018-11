Pay-as-you-drive: Autofahrer tauschen ihre Daten gegen Rabatte ein

Pay-as-you-drive – kurz: PAYD – nennt sich ein neues Modell der Kfz-Versicherung. Dabei wird Telematik zur Risikoabschätzung genutzt. Fahrparameter werden mittels GPS-Blackbox, die im Motor- oder Kofferraum installiert wird, oder mittels App erfasst, gespeichert und an das jeweilige Versicherungsunternehmen gesendet. Dieses wertet die Parameter, beispielsweise Bremsdauer, Geschwindigkeit, Informationen über Tag- und Nachtfahrten, rasantes Gasgeben oder aber abruptes Abbremsen aus. Bei vernünftigem Fahrverhalten erhalten Autofahrer Rabatte und vergünstigte Tarife.

Dabei allerdings werden zahlreiche Daten erhoben, die enorm viel über den Autofahrer verraten können. So werden zurückgelegte Strecken gespeichert und mit Uhrzeit und Datum versehen. Auch Fehlverhalten am Steuer wird aufgezeichnet. Daneben werden auch Details erfasst, etwa wann der Fahrer blinkt oder in welcher Lautstärke das Radio aufgedreht ist. IT-Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der PSW GROUP, Christian Heutger, sieht PAYD hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit kritisch: »Wie die Versicherer mit den Daten umgehen, ist eine wichtige Frage. Leider kocht hier jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen; der Umgang mit den erhobenen Daten ist von Versicherer zu Versicherer sehr verschieden. Es existieren Modelle, bei denen die Daten beim Mobilfunkanbieter verbleiben und der Versicherer lediglich den Score erhält. Und es gibt Modelle, bei denen der gesamte Datenumfang beim Versicherungsunternehmen landet«, mahnt er.

Und damit wäre noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Daten können auch auf angreifbaren Servern lagern oder könnten zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet werden. »Damit besteht die große Gefahr des gläsernen Fahrers. Die Summe der Daten gestattet es, ein Profil zu erstellen. Dies könnte auch für strafrechtliche Ermittlungen genutzt werden – oder es könnte Missbrauch mit den Daten stattfinden«, warnt Heutger.

Nicht ohne Grund, denn bislang sind Details zur Datenspeicherung und -auswertung noch rar gesiedelt. »Wenn die Versicherungsunternehmen machen, was sie vom Autofahrer verlangen, nämlich die Transparenz zu erhöhen, so könnte aus PAYD ein wenigstens halbwegs durchsichtiges Modell für die Kfz-Versicherung werden. Solange die Telematik-Versicherung jedoch noch so undurchsichtig ist, scheint es nicht sicher genug, so sensible Daten preiszugeben«, schätzt Christian Heutger.

Hinzu kommt, dass diverse Menschengruppen Nachteile haben: So werden etwa Nachtfahrten als unsicherer gewertet als Tagfahrten. Fährt nun der Nachtschichtler allabendlich durch die Stadt zur Arbeit, bekommt er Punktabzug. Kritisiert wird weiter die Einschränkung der persönlichen Freiheit, denn durch das Score-System würden sich Autofahrer entsprechend anpassen. Das hat Vor- aber eben auch Nachteile. Wer PAYD-Systeme nutzen möchte, sollte sich also intensiv mit dem konkreten Versicherungssystem, der Datenerfassung, -speicherung und -auswertung befassen.

Weitere Informationen unter: https://www.psw-consulting.de/blog/2018/10/04/payd-kfz-versicherung-mit-datenschutz-relevanz/

