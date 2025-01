Produktivität der Entwickler maximieren und Innovationen beschleunigen

Kubermatic, Anbieter von Lösungen für Container- und Kubernetes-Management, erläutert zentrale Aussagen des Gartner Hype Cycle for Infrastructure Platforms 2024.

Wer in die Zukunft der Infrastruktur und des Betriebs blickt, erkennt, dass die Plattformtechnik eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, wie Unternehmen ihre Technologiesysteme aufbauen und verwalten. Der Gartner Hype Cycle for Infrastructure Platform sagt voraus, dass »bis 2028 mehr als 50 Prozent der Infrastruktur- und Betriebsorganisationen eigene Teams für Infrastructure Platform Engineering (IPE) gebildet haben werden, gegenüber weniger als 25 Prozent im Jahr 2024.«

Was ist Infrastructure Platform Engineering (IPE)?

IPE ist die Praxis des Entwurfs, der Erstellung und der Verwaltung der grundlegenden Technologiesysteme, die die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb innerhalb einer Organisation unterstützen. In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung einer skalierbaren, effizienten und flexiblen Infrastruktur, die es Entwicklungsteams ermöglicht, Anwendungen effektiver einzusetzen und zu verwalten.

IPE-Trends

IPE entwickelt sich schnell zu einem Eckpfeiler für Infrastruktur- und Betriebsteams. In der Priority Matrix for Infrastructure Platforms, 2024, stuft Gartner IPE als transformative Technologie ein und prognostiziert eine Mainstream-Akzeptanz in fünf bis zehn Jahren. Im Gartner Hype Cycle befindet sich IPE auf dem »Peak of Inflated Expectations«.

Der zunehmende Fokus auf IPE wird durch eine Reihe entscheidender Faktoren vorangetrieben.

Wichtige Wachstumstreiber:

Self-Service und Stärkung der Entwickler

Die Plattformentwicklung stattet Entwickler mit Self-Service-Funktionen aus, die es ihnen ermöglichen, Ressourcen über interne Entwicklerplattformen unabhängig zu verwalten und bereitzustellen. Durch diese Verlagerung können IT-Teams Zeit und Ressourcen freisetzen und sich auf strategische Projekte konzentrieren.

Automatisierung und Standardisierung

IPE eliminiert sich wiederholende, manuelle Aufgaben, die mit der Bereitstellung, Konfiguration und Verwaltung der Infrastruktur verbunden sind. Diese Automatisierung beschleunigt Prozesse und senkt das Risiko menschlicher Fehler erheblich. Dadurch können Unternehmen schneller skalieren, da automatisierte Systeme mühelos anspruchsvolle Workloads bewältigen.

Compliance und Sicherheit

IPE gewährleistet eine konsistente Durchsetzung von Richtlinien und automatisierte Sicherheitsupdates für alle Infrastrukturkomponenten. Darüber hinaus verbessert die von IPE implementierte Automatisierung das Risikomanagement, indem sie menschliche Fehler minimiert und eine schnellere Reaktion auf Vorfälle durch automatisierte Protokolle ermöglicht.

Verbesserte API-Nutzung

Da APIs in der modernen IT eine entscheidende Rolle spielen, konzentriert sich die Plattformentwicklung auf die Nutzung robuster, skalierbarer Steuerungsebenen, wie sie in Projekten wie kcp zu finden sind. Dieser Ansatz bietet Entwicklern umfangreiche Tools zur effizienten Verwaltung und Erweiterung von Anwendungsfunktionen.

Herausforderungen und Empfehlungen

Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, hat Kubermatic eine eigene interne Entwicklerplattform entwickelt. Ein Blick auf die Kubermatic Developer Platform (KDP) empfiehlt sich, um mehr darüber zu erfahren, wie KDP einem Unternehmen dabei helfen kann, die Produktivität der Entwickler zu maximieren und Innovationen zu beschleunigen.

