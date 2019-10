SIEM-Lösungen – Schwächen und Angriffe erkennen

Datendiebstahl, gezielte Sabotage oder Überlastung von IT-Systemen können Unternehmen massiv gefährden. Wer sein Unternehmen schützen will, muss sein Unternehmensnetzwerk sehr genau beobachten, um unautorisierte Zugriffe anhand von Anomalien zu erkennen. Ein Security-Information- und Event-Management-System (SIEM) leistet dabei wertvolle Hilfe. Ein IT-Wachdienst, den man jetzt auch mieten kann.

Im Kern geht es bei SIEM um Effizienz und die Beherrschung von Komplexität. Statt im Netzwerk alle Datenserver, Mailserver, WAF etc. einzeln überwachen zu müssen, sammeln SIEM-Systeme die Logfiles der verschiedenen Systeme im Netzwerk und visualisieren diese zentral in Echtzeit. Mit SIEM lassen sich so auch unterschwellige Angriffe zuverlässiger und schneller erkennen. Zusätzlich können automatisiert Gegenmaßnahmen gestartet werden. Wer gehalten ist, IT-Sicherheitsmaßnahmen auf dem Stand der Technik zu ergreifen, für den ist SIEM ein wichtiger Baustein. Das Problem: Gute Systeme sind teuer. Dabei sind die Lizenzkosten nur der kleinere Teil. Gewichtiger sind die Aufwände bei der initialen Einrichtung und die Personalkosten im laufenden Betrieb. SIEM erfordert 24/7/365-Betreuung – und kompetente, SIEM-erfahrene IT-Fachleute sind am Arbeitsmarkt zu schwer zu finden.

Managed Service. Jetzt bietet die noris network AG SIEM als Managed Service an. Technische Basis ist FortiSIEM. Managed SIEM wird dabei von den IT-Experten auch für Kunden übernommen, die ihre IT nicht in den Hochsicherheitsrechenzentren von noris network in Nürnberg, München und Hof untergebracht haben. Für den Schutz RZ-externer Systeme sammeln Datenkollektoren vor Ort die Logfiles ein und übertragen sie über geschützte Verbindungen an den SIEM-Mandanten im noris-Rechenzentrum.

Das Security-Information- und Event-Management an einen kompetenten Partner zu übergeben, hat für Unternehmen große Vorteile. Der initiale Aufwand zur Einrichtung eines SIEM ist sehr groß und braucht eine Menge Know-how. So muss festgelegt werden, welche Daten von welchen Systemen erfasst und visualisiert werden sollten. Entscheidend ist auch die Definition, was als normales Netzwerkverhalten einzustufen ist und welche Incidents als Indikatoren für Attacken zu behandeln sind. Der Aufwand nimmt nach der Einführung ab, aber natürlich müssen Veränderungen im Netzwerk im SIEM abgebildet werden.

Fortlaufender Optimierungsprozess. Wichtig: Für die Sicherheit der Unternehmen zahlt sich SIEM nicht erst aus, wenn sie der große Cyberangriff trifft. Die Überwachung und Analyse von Logfiles legt Konfigurationsfehler, Schwächen in Prozessen und Organisation offen. Zum Beispiel die unangemessene Sammlung von Zugriffsberechtigungen oder die Verwendung von Admin-Passwörtern, schlampig erstellte Passwörter oder das verzögerte Einspielen von Updates und Blacklists. SIEM dient so der Härtung einer IT-Infrastruktur, der Schließung potenzieller Sicherheitslücken und damit einer wirksamen Prävention.



Michael Ibe, Team Leader SOC

bei noris network AG