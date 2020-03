Unternehmen werden überwiegend durch gestohlene Passwörter gehackt

Organisationen sollten sicherstellen, dass nur konforme Geräte, Benutzer, Anwendungen und Netzwerke auf ihre Dienste zugreifen können. Die EMA-Studie hat untersucht, wie wichtig die Rolle von kontextbezogener Sicherheit und Zero-Password-Authentifizierung dabei ist.

MobileIron gibt die Ergebnisse einer Studie bekannt, der zufolge Passwörter nach wie vor die gängigste Authentifizierungsmethode aber auch die Hauptursache für Datenlecks sind. Der Bericht zeigt, wie wichtig eine Zero-Trust-Sicherheitsstrategie ist, die Geräten und Nutzern nur kontextabhängigen, bedingten Zugriff erlaubt.

MobileIron ist der erste Anbieter einer mobilzentrierten Zero-Trust-Plattform und sponserte den EMA-Bericht »Contextual Awareness: Advancing Identity and Access Management to the Next Level of Security Effectiveness«. Ziel der Studie war es, die Voraussetzungen, Herausforderungen und optimalen Ansätze für die Implementierung kontextbezogener Identity and Access Management-Plattformen (IAM) und deren Nutzen zu ermitteln. EMA befragte 200 IT- und Sicherheitsmanager in den USA und untersuchte eine Reihe von IAM-Technologien.

»Die Digitalisierung verursacht enormen Wandel in Unternehmen jeder Größe. Mitarbeiter greifen verstärkt außerhalb ihrer Büros und Wohnungen auf Geschäftsanwendungen und -daten zu.«, so Steve Brasen, Forschungsleiter für Endpoint- und Identity-Management bei EMA. »Gleichzeitig wachsen die Bedrohungen für mobile Endgeräte. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass in ihrer Organisation im letzten Jahr Sicherheitsverletzungen auftraten. Unternehmen müssen kontextbezogene Sicherheit und kennwortlose Authentifizierung einrichten, um sich dynamisch an moderne Bedrohungen anzupassen und gleichzeitig die Umstände zu beseitigen, die die Produktivität der Endbenutzer behindert.

Der Report kommt zu einem klaren Fazit: Es ist an der Zeit, Passwörter abzuschaffen. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammengefasst:

Benutzername/Passwort dienen nach wie vor hauptsächlich der Authentifizierung, um auf Geschäftsgeräte, Anwendungen und Daten zuzugreifen.

Das Passwort ist immer noch der Hauptangriffsvektor für Unternehmen aller Größenordnungen. 42 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen aufgrund gestohlener Passwörter gehackt wurden.

Schlechte Passworthygiene ist ebenfalls eine der Hauptursachen für Datenschutzverstöße. 31 Prozent der Befragten gaben an, dass die Datensicherheit ihres Unternehmens durch die Weitergabe von Benutzeranmeldeinformationen an einen nicht autorisierten Mitarbeiter verletzt wurde.

Phishing-Angriffe, die darauf abzielen, die Anmeldedaten von Mitarbeitern zu erlangen, sind weit verbreitet. 28 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen Opfer einer erfolgreich durchgeführten Phishing-Attacke wurden.

IT- und Security-Manager halten Hardware-Token/Sicherheitsschlüssel, Fingerabdrücke und mobile Geräte für sicherere Authentifizierungsmethoden als Passwörter und PIN, um damit zugriffsbasierte Sicherheitsverletzungen eher verhindern.

»Wir alle wissen, dass Passwörter veraltet sind und Cyberbedrohungen Tür und Tor öffnen.«, erklärt Christof Baumgärtner, VP und General Manager EMEA bei MobileIron. »Unternehmen müssen Passwörter dringend durch eine sichere und einfach zu nutzende Alternative ersetzen. Sobald mobile Geräte das primäre Mittel zur Authentifizierung bei Enterprise Cloud Services sind, bieten sie die beste Nutzererfahrung für Mitarbeiter. Sicherheitsverantwortlich hingegen profitieren vom gesenkten Risiko von Datenverlusten.«

Eine Zero-Trust-Sicherheitsplattform gewährleistet und erzwingt datenschutzkonformes Arbeiten, sowohl auf dem Gerät als auch im Netzwerk. Dies geschieht durch die umfassende kontextbezogene Korrelation zwischen Benutzer, Gerät, Anwendungen, Netzwerken und Bedrohungen. Die Plattform von MobileIron besticht durch einen revolutionären Zero-Sign-On-Ansatz, welcher Passwörter zur Benutzerauthentifizierung unnötig macht.

[1] Ein kostenloses Exemplar der EMA-Umfrageergebnisse können Sie hier downloaden. https://www.mobileiron.com/en/resources-library/whitepapers/contextual-awareness-advancing-IAM-effectiveness

77 Artikel zu „Zero Trust“

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Automatisierte Früherkennung von Attacken auf das Rechenzentrum Rechenzentren mit ihren vielen Daten, die darin vorgehalten – also IT-Deutsch für »abrufbereit aufbewahrt« – werden, stellen ein verlockendes Ziel für Angreifer dar. Wenn der Angreifer Glück hat, findet er eine Schwachstelle für den Zugang über das Internet zum Rechenzentrum. Anderenfalls erfordert ein direkter Angriff erheblichen Aufwand und Planung, wie Vectra, Anbieter eine Plattform für… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | IT-SECURITY | TIPPS Cyberresilienz: Ein Synonym für Cybersicherheit? Angesichts der wachsenden Zahl an Schwachstellen und der zunehmenden Komplexität von Cyberattacken lautet die Frage nicht mehr, ob ein Unternehmen attackiert wird, sondern wann – und ob die angegriffene Organisation in der Lage sein wird, ihre Aktivitäten unbeschadet fortzusetzen. Genau das bezeichnet die Cyberresilienz. Von Stormshield gibt es vier gute Vorsätze zu deren Gewährleistung. … Weiterlesen →