Data Analytics wird in den kommenden fünf Jahren zum kritischen Faktor für die Industrie

Studie zeigt: Trotz des Mangels an Fachleuten sehen die Unternehmen in Data Analytics ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial.

Indus­trial Analytics, also die Auswer­tung der in der Indus­trie über den Lebens­zy­klus der Produkte anfal­len­den Daten, führt in der öffent­li­chen Wahrneh­mung ein Nischen­da­sein. Doch im Rahmen der digita­len Trans­for­ma­tion ist es für die Indus­trie von vitaler Bedeu­tung, wie sie die gewon­ne­nen Daten nutzbar machen.

Bislang war unklar, wie weit die Unter­neh­men in Sachen Indus­trial Analytics voran­ge­schrit­ten sind. Für eine bislang einzig­ar­tige Stand­ort­be­stim­mung ließ die Arbeits­gruppe »Indus­trial Analytics« des Digital Analytics Associa­tion e.V die reprä­sen­ta­tive Studie »Indus­trial Analytics 2016÷2017« durch­füh­ren. Diese zeigt: Trotz aller noch zu meistern­den Heraus­for­de­run­gen ist Indus­trial Analytics gekom­men, um zu bleiben.

Indus­trial Analytics nimmt kriti­sche Rolle ein

Indus­trial Analytics ist dabei, sich zum unter­neh­mens­kri­ti­schen, strate­gi­schen Werkzeug über alle Berei­che hinweg aufzu­schwin­gen. Big Data, Inter­net of Things (IoT) und Indus­trie 4.0 sind die treiben­den Kräfte hinter dieser Entwick­lung. Fast 70 Prozent der Studi­en­teil­neh­mer gehen davon aus, dass Indus­trial Analytics in den kommen­den fünf Jahren eine kriti­sche Rolle in den Unter­neh­men einneh­men wird. Beacht­li­che 15 Prozent sehen diesen Stellen­wert schon heute erreicht. Zudem haben bereits über 45 Prozent der Befrag­ten eine dedizierte Einheit für Indus­trial Analytics aufge­baut.

Top-Management engagiert sich

Dass Indus­trial Analytics als geschäfts­kri­ti­sche Querschnitts­funk­tion erkannt wurde, zeigt auch ein Blick ins Manage­ment. Nur bei sieben Prozent der Studi­en­teil­neh­mer sind es CIO oder CTO, die entspre­chende Initia­ti­ven voran­trei­ben. Bei 58 Prozent der Unter­neh­men steht das Top-Management in Form des CEO oder COO hinter dem Engage­ment. Damit scheint die Mehrheit der Befrag­ten Daten als Wirtschafts­gü­ter und eigen­stän­dige Ressour­cen zu sehen, nicht als techno­lo­gi­sche Assets. Dabei fällt jedoch auf, dass die Rolle des Chief Data Officers (CDO), der eine umfas­sende digitale Strate­gie im Unter­neh­men voran­treibt, noch kaum in den Organi­sa­tio­nen veran­kert wurde.

Hürden für Indus­trial Analytics

Aller­dings kämpfen viele Unter­neh­men noch mit einigen Schwie­rig­kei­ten bei der Umset­zung von Indus­trial Analytics. Die Hürden sind dabei weniger das Sammeln der Daten über unter­schied­li­che Senso­ren, Kanäle und IoT-Devices – hier fühlen sich 60 Prozent der Befrag­ten gut aufge­stellt. Jedoch nur gut 30 Prozent sind der Meinung, die Daten­mas­sen so analy­sie­ren zu können, dass wichtige Erkennt­nisse zutage treten. »Die Studie weist hier auf einen signi­fi­kan­ten Mangel an entspre­chend ausge­bil­de­ten Fachleu­ten in den Berei­chen Data Science, Data Analytics und maschi­nel­les Lernen hin.« so Alexan­der Thamm, Gründer und CEO der gleich­na­mi­gen Data-Science-Beratung.

Indus­trial Analytics als Wertschöp­fungs­bei­trag

Auf der Kosten­seite hinge­gen zeigt die Studie, dass es vor allem die Inves­ti­tio­nen vorab in Software­ent­wick­lung und den Zugang zu Daten sind, die die Kosten in die Höhe treiben. Auf die tatsäch­li­che Auswer­tung der aufbe­rei­te­ten Daten entfal­len nicht einmal 15 Prozent der Gesamt­kos­ten, die Inter­pre­ta­tion der Ergeb­nisse schlägt mit gut sechs Prozent zu Buche. Dazu passt, dass die Unter­neh­men Indus­trial Analytics als Wertschöp­fungs­bei­trag sehen: Das Gros der Unter­neh­men erhofft sich durch die struk­tu­rierte Daten­ana­lyse in erster Linie höhere Umsätze und mehr Kunden­zu­frie­den­heit. Auch die Verbes­se­rung der Produkt­qua­li­tät steht weit oben auf der Liste. Nur knapp vier Prozent der Befrag­ten betrach­ten gerin­gere Kosten als größten Nutzen der Indus­trial Analytics.

Anwen­dungs­fel­der für Indus­trial Analytics

Als wichtigste Industrial-Analytics-Anwendungsfelder in den nächs­ten 1-3 Jahre sehen die Befrag­ten Predic­tive und Prescrip­tive Mainten­ance, gefolgt von Customer- und Marke­ting­ana­lytics. Die Studi­en­er­geb­nisse bestä­ti­gen die Erfah­rung von Alexan­der Thamm. »Wir sehen aktuell eine große Nachfrage bei unseren Kunden nach Predictive-Maintenance-Lösungen. Insbe­son­dere in der Automo­bil­bran­che findet dieser Ansatz bereits großen Anklang. Auch mit kleinen Projek­ten können schnell Kosten­ein­spa­run­gen in Millio­nen­höhe reali­siert werden.« Den größten Nutzen von Data-Science-Lösungen sieht Alexan­der Thamm aber nicht in der Reduzie­rung von Kosten. »In der Erwei­te­rung bestehen­der und der Entwick­lung neuer, daten­ba­sier­ter Geschäfts­mo­delle liegt das wahre Poten­zial von Indus­trial Analytics. Erfreu­li­cher­weise erken­nen dies immer mehr Unter­neh­men und setzen entspre­chende Initia­ti­ven und Pilot­pro­jekte um.«