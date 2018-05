E-Commerce: So digital sind die Umsätze der Branchen

48,9 Milliarden Euro hat der Einzelhandel im engeren Sinne (ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken) laut HDE Online-Monitor 2018 im vergangenen Jahr umgesetzt [1]. Das entspricht 9,5 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes. Indes ist der Anteil von E-Commerce am Gesamtmarkt in einigen Branchen schon deutlich höher. So werden im Bereich Consumer Electronics bereits fast 29 Prozent der Umsätze über das Internet erwirtschaftet. Schlusslicht ist mit zwei Prozent Onlineanteil unverändert der Bereich Fast Moving Consumer Goods, also Konsumgüter des alltäglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Drogerieartikel. Mathias Brandt

[1] https://www.einzelhandel.de/online-monitor

https://de.statista.com/infografik/13682/anteil-von-e-commerce-am-gesamtumsatz-nach-branchen-in-deutschland/

E-Commerce-Anteil am Einzelhandelsumsatz könnte sich bis 2023 auf rund 20 Prozent verdoppeln