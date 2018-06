IoT-Plattformen sind Realität in europäischen Unternehmen

»IoT-Plattformen sind in acht von zehn Unternehmen Thema«. Das hat eine repräsentative Befragung von 553 Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. Demnach setzen 27 Prozent auf die IoT-Plattform eines externen Providers, kurz: Plattform as a Service – PaaS, 16 Prozent nutzen eine selbst programmierte IoT-Plattform. Weitere 18 Prozent der Unternehmen planen den Einsatz einer IoT-Plattform, in etwa ebenso viele (19 Prozent) diskutieren darüber.

Wenn IoT-Plattformen für Unternehmen kein Thema sind, dann liegt der Grund meist in Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und -integrität (58 Prozent). Die Unternehmen fürchten, dass jemand ihre Daten über die Plattform stehlen beziehungsweise unbemerkt verändern kann. Die Ergebnisse sind im Detail hier https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2018/Leitfaeden/IoT/180424-LF-IoT-Plattformen-online.pdf nachzulesen.

Das Unternehmen transformative Technologien wie das IoT in großem Umfang nutzen bestätigt auch der jüngst veröffentlichte 2018 Thales Data Threat Report in der Europa-Ausgabe. Dazu ein Kommentar von Kai Zobel, Regional Director bei Thales eSecurity:

»Cloud Computing und das IoT (Internet of Things) haben die Geschäftsprozesse grundlegend verändert, hin zu einer datengesteuerten Herangehensweise.

Unsere Studie in Zusammenarbeit mit den Analysten von 451 Research hat ergeben, dass stolze 96 % der Befragten Technologien wie Multi-Cloud-Anwendungen und das IoT einsetzen. 94 % haben bereits IoT-Anwendungen implementiert und nutzen sie auch für sensible Daten. In Deutschland allerdings mit der geringsten Prozentzahl unter den Befragten, nämlich 68 % (im Vergleich zu 77 % in Europa). Zudem neigen diese Befragten grundsätzlich weniger dazu, sensible Daten mittels neuer Technologien zu speichern als im Rest von Europa.

78 % der Deutschen setzen bereits zwei oder mehr PaaS-Anwendungen (Platform-as-a-Service) ein, und 85 % der Befragten verwenden zwei oder mehr IaaS-Umgebungen (Infrastructure-as-a-Service).

Das sind stolze Zahlen. So haben wir in unserem Bericht erstmals auch nach den beliebtesten eingesetzten IoT-Geräten gefragt. In Deutschland, dem wahrscheinlich größten Industrie- und Produktionsland Europas, sind die Geräte zur Überwachung des Strom- und Energieverbrauchs mit 40 % am beliebtesten, gefolgt von persönlichen beziehungsweise tragbaren Geräten mit 33 % und an dritter Stelle Produktionsgeräte mit 30 %.

Das Thema Sicherheit im IoT spielt wie in der genannten Umfrage des Bitkom auch im Bericht von Thales eine wichtige Rolle. Die enorme Anzahl vernetzter Dinge und damit verbundener Prozesse bringt naturgemäß mehr Schwachstellen mit sich. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir in Zukunft nicht nur mehr Angriffe zu erwarten haben, sondern auch eine größere Bandbreite von Attacken. Dass die Gefahr inzwischen real ist, haben wir in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach beobachten dürfen. So konnte etwa eine Schwachstelle in dem Netzwerk-Controller identifiziert werden, den die meisten aktuellen Fahrzeugtypen verwenden. Über diese Schwachstelle haben Angreifer beispielsweise die Möglichkeit, die Sicherheitsfunktionen des betreffenden Pkw auszuhebeln wie etwa das ABS-Bremssystem, die Servolenkung oder die Air Bags.

Die Hauptsorge beim Thema IoT-Sicherheit gilt potenziellen Attacken auf IoT-Geräte (26 %), gefolgt vom Schutz der von IoT-Geräten generierten Daten (26 %). Und wenig überraschend sind auch viele Firmen wegen des Mangels an geeignetem Fachpersonal besorgt.

Erfolgreiche IoT-Anwendungen beschränken sich ja längst nicht auf Geräte für Endverbraucher. Mit der starken Automatisierung in der produzierenden Industrie und im Maschinenbau hat das Industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things – IIoT) Einzug gehalten. Ein Paradigmenwechsel. Denn hier bringt die Technologie zwei bisher mehr oder weniger getrennt voneinander existierende Ebenen näher zusammen: die der betrieblichen Prozesse, die Operational Technology (OT), und die IT. Ganze Produktionsanlagen und Fertigungsstraßen können aus vernetzten Geräten bestehen. Das bringt traditionelle Sicherheitskonzepte mit solchen für die IT-Sicherheit näher zusammen, stellt aber auch hohe Anforderungen an die Cybersicherheit.

Die unbestritten als besonders sicherheitsaffin geltenden Deutschen bevorzugen zur Sicherung des IoT in erster Linie Verschlüsselung und Tokenisierung (50 %) sowie Malware-Schutzprogramme (46 %).Verschlüsselung ist also beim Schutz von IoT-Anwendungen die erste Wahl, denn sie gehört zu den wichtigsten Technologien um digitale Unternehmenswerte und persönliche Kundendaten sowie Informationen vor Bedrohungen zu schützen und nicht zuletzt Compliance-Anforderungen zu entsprechen.

Und in einer zunehmend datenzentrierten Welt ist es von enormer Wichtigkeit diese Daten zu schützen, wo immer sie erzeugt, geteilt oder gespeichert werden.«

[1] Den kompletten 2018 Thales Data Threat Report Europa-Ausgabe stellen wir Ihnen hier zum Download zur Verfügung. https://de.thalesesecurity.com/2018/euro-data-threat-report

IoT-Plattformen sind in acht von zehn Unternehmen Thema

■ Vier von zehn Unternehmen nutzen bereits IoT-Plattformen. ■ Weitere 18 Prozent planen den Einsatz einer IoT-Plattform. ■ Bedenken wegen Datensicherheit und Kosten. IoT-Plattformen sind für die Industrie 4.0 von zentraler Bedeutung. Sie ermöglichen die Vernetzung und Interaktion verschiedenster Maschinen, Geräte und Anwendungen im Internet der Dinge. IoT-Plattformen sind damit technischer und betriebswirtschaftlicher Basis fast jeden datenbasierten Geschäftsmodells. 43 Prozent der deutschen Industrieunternehmen nutzen deshalb bereits heute eine IoT-Plattform. Das ergibt eine repräsentative Befragung von 553 Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom [1]. IoT-Plattformen von strategischer Bedeutung Demnach setzen 27 Prozent auf die IoT-Plattform eines externen Providers, kurz: Plattform as a Service – PaaS, 16 Prozent nutzen eine selbst programmierte IoT-Plattform. Weitere 18 Prozent der Unternehmen planen den Einsatz einer IoT-Plattform, in etwa ebenso viele (19 Prozent) diskutieren darüber. Für lediglich 19 Prozent der Unternehmen sind IoT-Plattformen aktuell und aus heutiger Perspektive auch künftig kein Thema. »Alle Industrieunternehmen werden früher oder später erkennen, dass IoT-Plattformen von strategischer Bedeutung für ihre zukünftigen Geschäftsmodelle sind. Unternehmen, die frühzeitig auf eine IoT-Plattform setzen und damit Erfahrungen sammeln, können sich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil sichern«, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Bedenken Wenn IoT-Plattformen für ein Unternehmen kein Thema sind, liegt der Grund meist in Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und -integrität (58 Prozent). Die Unternehmen fürchten, dass jemand ihre Daten über die Plattform stehlen beziehungsweise unbemerkt verändern kann. Vier von zehn Nicht-Nutzern von IoT-Plattformen (39 Prozent) geben an, dass ihnen die Kosten zu hoch sind. Auch fehlende personelle Ressourcen (25 Prozent) oder fehlendes Know-how (15 Prozent) sind häufig genannte Gründe. Dabei werden Nutzen und Wert einer IoT-Plattform von fast allen Nicht-Nutzern erkannt (95 Prozent). Auch Anwendungsfälle für IoT-Plattformen gibt es in so gut wie jedem Unternehmen (97 Prozent), in dem IoT-Plattformen auch künftig kein Thema sind. »In Bezug auf Datensicherheit und Datenintegrität teilen insbesondere kleinere Unternehmen noch viele Vorbehalte, die in den Anfängen der Industrie 4.0 auch viele große Hersteller hatten. Ein Erfahrungsaustausch zwischen kleineren und größeren Unternehmen, zum Beispiel zu Best Practices, kann helfen, Vorbehalte abzubauen und Vertrauen zu schaffen«, sagt Berg. Eigenes Ökosystem Befragt man Unternehmen, weshalb sie ihre IoT-Plattform selbst entwickelt haben, verweisen vier von zehn (41 Prozent) vor allem auf die Möglichkeit, so ein eigenes Ökosystem mit entsprechenden Geschäftsbeziehungen aufbauen zu können. Beinahe ebenso viele (40 Prozent) haben Sorge, Wertschöpfung zu verlieren, wenn sie externe Provider beauftragen, ihnen eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und -hoheit spielen für jedes dritte selbstentwickelnde Unternehmen (34 Prozent) eine Rolle. 22 Prozent beklagen zu hohe Kosten für extern eingekaufte Plattformen, 19 Prozent wollen Abhängigkeiten vermeiden und 17 Prozent fehlt grundsätzlich das Vertrauen in die Dienstleister. Jedes siebte Unternehmen (15 Prozent) spricht außerdem von einem unübersichtlichen Angebotsmarkt. [1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Befragung, die Bitkom Research im Auftrag des Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 553 Produktionsleiter, Vorstände oder Geschäftsführer von Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern in Deutschland telefonisch befragt. Die Fragestellungen lauteten: »Welche Bedeutung haben IoT-Plattformen für Ihr Unternehmen?«, »Bitte nennen Sie uns die Gründe dafür, weshalb eine IoT-Plattform kein Thema für Ihr Unternehmen ist und wird.« und »Warum haben Sie sich dafür entschieden, die IoT-Plattform selbst zu erstellen und keinen externen Provider zu beauftragen?«

Die Zeiten ändern sich, die Sicherheitsstrategien nicht