Leitlinien für den Einstieg in die Digitalwirtschaft: Zwölf Thesen für den Wandel

Die Digita­li­sie­rung spaltet das Land der Dichter und Denker: Hier die Internet-Pioniere, die begeis­tert alle Risiken ignorie­ren. Dort die Etablier­ten, deren Skepsis zum Brems­klotz wird. Deutsch­land zaudert: Haben wir die Digita­li­sie­rung im Griff? Oder sie uns? Mit der Querschnitt­stu­die »Digita­les Deutsch­land« legt die Manage­ment­be­ra­tung Oliver Wyman eine ungewöhn­li­che Analyse vor: Über alle Branchen hinweg haben 18 Partner die zentra­len Erfolgs­fak­to­ren ermit­telt, mit denen der deutschen Wirtschaft der digitale Umbau gelin­gen kann.

Am Stand­ort Deutsch­land mehren sich die Warnrufe: Sind wir gewapp­net für eine Ära, in der Infor­ma­ti­ons­tech­nik zum dominan­ten Produk­ti­ons­fak­tor aufsteigt? Was wird aus stolzen Indus­trie­be­trie­ben, wenn smarte Start-ups ganze Branchen auf den Kopf stellen? Und was wird aus Mitar­bei­tern, deren Berufs­bil­der vom techni­schen Fortschritt zerlegt werden?

»Wir erleben in Deutsch­land eine große Verun­si­che­rung«, sagt Dr. Kai Bender, Partner und Leiter der deutschen Digital Practice bei Oliver Wyman. »Viele etablierte Unter­neh­men nehmen die Digita­li­sie­rung als Bedro­hung wahr – dabei bietet sie gerade ihnen riesige Chancen.« Entschlos­se­nes Handeln sei jetzt immens wichtig, sagt Bender. »Ein Festhal­ten an vermeint­lich unver­än­der­li­chen Ingenieur­stra­di­tio­nen wäre gefähr­lich.« Zugleich warnt er vor Aktio­nis­mus – nur wer beson­nen eine indivi­du­elle Strate­gie entwi­ckelt, fährt auf der Gewin­ner­straße.

Exper­tise quer durch alle Branchen

Insge­samt 18 Digita­li­sie­rungs­ex­per­ten von Oliver Wyman haben in kompri­mier­ter Form zusam­men­ge­fasst, welche Erfolgs­fak­to­ren zu einer Digita­li­sie­rungs­stra­te­gie zählen. Die Querschnit­t­ana­lyse »Digita­les Deutsch­land« kann so als Handlungs­leit­fa­den dienen. Sie gibt konkrete Tipps, um die wichtigs­ten Stell­schrau­ben in puncto Wettbe­werb, Organi­sa­tion und Techno­lo­gie zu identi­fi­zie­ren – und sie je nach Branche und Betrieb richtig zu justie­ren. »Die Studie ist mithin ein Appell an die Markt­füh­rer: Stellt Euch der Digita­li­sie­rung, nutzt den Daten­schatz, nehmt Eure Mitar­bei­ter mit auf die Reise«, sagt Kai Bender.

Zahlrei­che Attri­bute, die bisher Start-ups für sich beanspru­chen, werden künftig für Tradi­ti­ons­un­ter­neh­men zu Must-haves: So sollten CEOs mehr als bisher auf Tempo gefasst sein, IT zur Chefsa­che machen, und Struk­tu­ren schaf­fen, die schnel­les Wachs­tum ermög­li­chen. Die Digita­li­sie­rung sprengt die herkömm­li­che Matrix­or­ga­ni­sa­tion. Wer sich zwischen Divisio­nen und Funktio­nen verhed­dert, kann keine agilen Prozesse auf die Beine stellen. Auch der Glaube, eine nur »punktu­elle Digita­li­sie­rung« sei möglich, führt in die Irre. Es gilt: Ganz oder gar nicht. Nicht renovie­ren – neu bauen.

Talente in den eigenen Reihen

Den stärks­ten Wandel erlebt die Bezie­hung zum Kunden: »Der Kunde ist König – endlich«, sagt Bender. Geschäfts­mo­delle der Zukunft funktio­nie­ren nur, wenn sie konse­quent vom Nutzen des Abneh­mers her gedacht sind – nicht länger allein ausge­hend vom Produkt. Wer die verfüg­ba­ren Daten seines Kunden klug nutzt, kann dessen Wünsche aktiv einbe­zie­hen in den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess. Dabei ist die Markt- und Kunden­er­fah­rung der bestehen­den Mitar­bei­ter­schaft auch in der digita­len Welt von hohem Wert. Es gehe beim Perso­nal um eine gute Mischung aus Digital Natives und motivier­ten Stamm­kräf­ten, sagt Bender: »Viele Mitar­bei­ter werden sich bei richti­ger Anspra­che begeis­tern lassen.« Für Bender steht fest: Kaum ein Stand­ort hat eine bessere Ausgangs­po­si­tion für das Gelin­gen der digita­len Revolu­tion als Deutsch­land.

Die zwölf Kernthe­sen der Digita­li­sie­rungs­ex­per­ten von Oliver Wyman:

Wettbe­werb:

Neu entste­hende Ökosys­teme, nicht alte Indus­trie­struk­tu­ren, bieten die größten Chancen. Produkt­zen­trierte Unter­neh­men müssen umden­ken – und immer zentral vom Kunden­be­dürf­nis ausge­hen. Auch in reifen Branchen gilt: »Leistung nach Vorschrift« reicht nicht mehr aus. Kunden­er­leb­nisse sind gefragt. Wer die Gratwan­de­rung zwischen Daten­schutz und Daten­nut­zung rechts­si­cher beherrscht, wird sich durch­set­zen.

Organi­sa­tion:

Agile Organi­sa­ti­ons­for­men gedei­hen nicht nur im sonni­gen Silicon Valley. Deutsche Unter­neh­men können die Mehrheit ihrer heuti­gen Mitar­bei­ter erfolg­reich mit auf die digitale Reise nehmen. Der Aufbau neuer Geschäfte ist so einfach wie nie zuvor. Trial und Error gehört zum Geschäft. Intel­li­gente Bedarfs­pro­gno­sen und automa­ti­sierte Steue­rung machen Liefer­ket­ten deutlich effizi­en­ter. Compli­ance ist eine Frage der Unter­neh­mens­kul­tur – auch agile Organi­sa­tio­nen können sie einhal­ten.

Techno­lo­gie:

Künst­li­che Intel­li­genz verän­dert unser Lernen und Arbei­ten. Block­chain ist keine Spiele­rei. Sie wird zur Grund­lage für sichere Trans­ak­tio­nen in allen Branchen. Robotik und Senso­rik werden Effizi­enz und Quali­tät in der Produk­tion auf ein völlig neues Niveau heben. Bestehende IT-Systeme müssen entrüm­pelt werden, so teuer sie auch waren. Offenen Schnitt­stel­len (APIs) gehört die Zukunft.

Die vollstän­dige Studie ist hier zum Download erhält­lich. http://www.oliverwyman.de/content/dam/oliver-wyman/europe/germany/de/insights/publications/2016/dec/2016_OliverWyman_DigitalesDeutschland.pdf

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Fachbei­trä­gen und Analy­sen zu diesem Thema. Geben Sie in der »Artikel­su­che...« rechts oben Ihre Suchbe­griffe ein und lassen sich überra­schen, welche weite­ren Treffer Sie auf unserer Webseite finden.