Mediennutzung: Süchtig nach Smartphone, Tablet, TV und PC?

Eine Zeitlang freiwillig auf Smartphone, Fernseher und Computer zu verzichten – das fällt vielen Menschen schwer. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschers GfK wären die Deutschen dafür jedoch noch eher bereit als andere Nationalitäten.

Für die Studie befragte die GfK 22.000 Internetnutzer in 17 Ländern, ob es ihnen schwerfallen würde, eine Technik-Pause einzulegen. 43 Prozent der Chinesen und 42 Prozent der Brasilianer antworteten darauf mit »ja«. Auch Amerikaner mögen nicht gerne auf ihr Smartphone verzichten, wie die Statista-Grafik zeigt: Hier gaben 31 Prozent der Befragten an, dass ihnen eine Technik-Pause schwerfallen würde. In Deutschland stimmten dem lediglich 19 Prozent der Befragten zu. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/10032/suechtig-nach-smartphone-und-pc/