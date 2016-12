Trendprognose: Die Rechenzentrumsinfrastruktur 2017

Diese sechs Trends sollen 2017 für die Infrastruktur von Rechenzentren wichtig werden.

»Weltweite Trends wie Cloud, Big Data und Mobility rücken immer mehr in den Fokus. Wer sich in der IT diesen Entwick­lun­gen verwei­gert wird unter­ge­hen«, so Reinhard Purzer, Vice Presi­dent & Managing Direc­tor Deutsch­land, Öster­reich & Schweiz (DACH) von Vertiv. »Aber um hier mithal­ten zu können, braucht man leistungs­fä­hige Infra­struk­tu­ren – Systeme, die agil und skalier­bar sind. Wir glauben, dass nach einem Boom im Appli­ka­ti­ons­be­reich das Augen­merk 2017 stärker auf der Zukunfts­fä­hig­keit der Rechen­zen­tren liegen muss: nur wer es versteht, die Möglich­kei­ten richtig zu kombi­nie­ren, ressour­cen­spa­rend einzu­set­zen und dennoch vollkom­men flexi­bel zu bleiben, kann wirtschaft­lich arbei­ten.«

Die folgen­den sechs Infra­struk­tur­trends werden laut Vertiv [1] das Ökosys­tem Rechen­zen­trum 2017 prägen:

Die Infra­struk­tur wird mit der Konnek­ti­vi­tät am Netzwer­krand Schritt halten müssen

Verteilte IT und das indus­tri­elle Inter­net der Dinge (IIoT) bringen die IT-Ressourcen näher zu den Benut­zern und indus­tri­el­len Prozes­sen. Dabei bleibt das Rechen­zen­trum das Herzstück bei der Bereit­stel­lung von Anwen­dun­gen und Dienst­leis­tun­gen, wie beispiels­weise am Point of Sale oder bei der Bestands­ver­wal­tung. Doch je mehr Daten durch Senso­ren und Geräte entste­hen und je mehr Anwen­der aus der Ferne einen schnel­len Zugriff auf diese Daten benöti­gen, desto mehr Netzwerk­schränke und Mikro-Rechenzentren werden einge­setzt. Deswe­gen nimmt deren Bedeu­tung zu. Um auf diese Verän­de­run­gen zu reagie­ren, werden sich Unter­neh­men mehr für vorkon­fi­gu­rierte Mikro-Rechenzentrumslösungen inter­es­sie­ren, die eine schnelle Bereit­stel­lung, ein höheres Maß an Standar­di­sie­rung und die Fernver­wal­tung über verteilte IT-Standorte hinweg unter­stüt­zen. Standar­di­sie­rung und Modula­ri­tät werden damit für verteilte IT-Standorte genauso wichtig, wie sie es bereits jetzt für große Rechen­zen­tren sind.

Vorhan­dene Netzwerk­schränke und entfernte IT-Standorte werden auch neu bewer­tet werden. Denn es muss sicher­ge­stellt werden, dass die Stromversorgungs- und Kühlsys­teme ausrei­chen, um der zuneh­men­den Bedeu­tung dieser Stand­orte gerecht zu werden. Nicht zuletzt, weil diese zuneh­mend für die lokale Sammlung und Analyse der von den vernetz­ten Senso­ren und Geräten stammen­den Echtzeit­da­ten verant­wort­lich sein werden.

Thermal Manage­ment ist zuneh­mend von Nachhal­tig­keit geprägt

Wohl kaum ein anderes System im Rechen­zen­trum hat sich in den vergan­ge­nen fünf Jahren so verän­dert wie die Kühlung. Ausschlag­ge­bend dafür war der Wunsch nach Senkung der Energie­kos­ten. So wurden tradi­tio­nelle Ansätze, die auf »maximale Kühlung« abziel­ten, durch intel­li­gen­tere Ansätze ersetzt, bei denen es um eine möglichst effizi­ente Wärme­ab­lei­tung geht. Die zuneh­mende Verwen­dung moder­ner Economizer-Technologien und die Weiter­ent­wick­lung intel­li­gen­ter Lösun­gen zur Klimare­ge­lung ermög­li­chen hochfle­xi­ble Thermal-Management-Strategien, mit denen sich PUE-Werte unter 1,2 erzie­len lassen.

Neben der Energie­ef­fi­zi­enz, die weiter ein wichti­ger Faktor bleibt, spielen in einigen geogra­fi­schen Regio­nen auch Fakto­ren wie der Wasser­ver­brauch und der Kühlmit­tel­ein­satz eine wachsende Rolle. Dank der erwei­ter­ten Vielfalt an heute verfüg­ba­ren Thermal-Management-Strategien können sich die Betrei­ber von Rechen­zen­tren ein maßge­schnei­der­tes Thermal Manage­ment für ihren Stand­ort und ihre verfüg­ba­ren Ressour­cen zusam­men­stel­len. Globale Markt­trends zeigen eine zuneh­mende Nutzung von neuen Techno­lo­gien wie dem Einsatz von Verdunstungs- und adiaba­ti­scher Kühlung, bei denen Wasser zur Kühlung der Umgebungs­luft verwen­det wird. Diese Techno­lo­gien bieten ein hochef­fi­zi­en­tes, zuver­läs­si­ges und sparsa­mes Thermal Manage­ment.

Wo die Verfüg­bar­keit oder der Preis von Wasser jedoch proble­ma­ti­sch sind, gewin­nen Kühlsys­teme ohne Wasser an Bedeu­tung. Ein tradi­tio­nel­les Kaltwas­ser­sys­tem mit offenem Kreis­lauf benötigt zur Kühlung von 1 MW an IT-Kapazität pro Jahr mehr als 15 Millio­nen Liter Wasser. Dank neuar­ti­ger Economiser-Systeme mit Kälte­mit­tel­pumpe, die kein Wasser benöti­gen und dem Rechen­zen­trum keine Außen­luft zufüh­ren, konnten in Nordame­rika 2016 fast vier Milli­ar­den Liter Wasser einge­spart werden.

Sicher­heits­ver­ant­wor­tung verla­gert sich zuneh­mend in das Rechen­zen­trums­ma­nage­ment

Während es in den Schlag­zei­len vor allem um Daten­dieb­stahl geht, ist die IT-Sicherheit längst auch zu einem Verfüg­bar­keits­pro­blem von Rechen­zen­tren gewor­den. Die Studie des Ponemon Insti­tute zu den Kosten von Rechen­zen­trums­aus­fäl­len für 2016 kam zu dem Ergeb­nis, dass Cyber­an­griffe für 22 Prozent der unter­such­ten Rechen­zen­trums­aus­fälle verant­wort­lich waren.

Je mehr Geräte vernetzt sind, um die Verwal­tung zu verein­fa­chen und letzt­lich die Automa­ti­sie­rung zu ermög­li­chen, desto mehr Angriffs­ziele gibt es. Rechen­zen­trums­ex­per­ten ordnen daher die Sicher­heit auf ihrer Priori­tä­ten­liste ganz oben ein und suchen zuneh­mend nach Lösun­gen, um Schwach­stel­len zu erken­nen und die Abwehr von Angrif­fen zu verbes­sern. Management-Gateways, die Daten von zahlrei­chen Geräten für die Unter­stüt­zung von DCIM konso­li­die­ren, können hier eine Lösung sein. Mit einigen Änderun­gen erken­nen sie ungesi­cherte Ports in der gesam­ten kriti­schen Infra­struk­tur und warnen recht­zei­tig vor Denial-of-Service-Angriffen.

DCIM bewährt sich

DCIM wird seinen Wert weiter unter Beweis stellen. Das gilt sowohl für Probleme, die sich schon jetzt damit lösen lassen, als auch für seine Fähig­keit zur erfolg­rei­chen Verwal­tung des immer komple­xe­ren Ökosys­tems Rechen­zen­trum. Zukunfts­ori­en­tierte Betrei­ber meistern mit DCIM ihre Heraus­for­de­run­gen im Rechen­zen­trum. Dazu zählen die Einhal­tung behörd­li­cher Vorschrif­ten, die Infor­ma­tion Techno­logy Infra­struc­ture Library (ITIL) und die Verwal­tung hybri­der Umgebun­gen. Letzt­lich sehen auch Colocation-Anbieter in DCIM ein wertvol­les Tool. Sie analy­sie­ren damit ihre Kosten pro Kunde und können ihren Kunden remote Einbli­cke in deren Ressour­cen gewäh­ren.

DCIM hat sich zur Vorstufe des IIoT im Rechen­zen­trum entwi­ckelt. Denn es gibt die gewünsch­ten Einbli­cke, ermög­licht eine erwei­terte system­über­grei­fende Koordi­na­tion und unter­stützt die Automa­ti­sie­rung – und damit den Kern der Wertschöp­fung des IIoT.

Alter­na­ti­ven zur Blei-Säure-Batterie werden verfüg­bar

Neue Lösun­gen für das schwächste Ketten­glied bei den Strom­ver­sor­gungs­sys­te­men von Rechen­zen­tren zeich­nen sich ab. Denn die Betrei­ber wollen den Platz­be­darf, das Gewicht und die Gesamt­kos­ten von herkömm­li­chen ventil­ge­re­gel­ten Blei-Säure-Batterien (VRLA) senken. Dabei sind Lithium-Ionen-Batterien die vielver­spre­chendste Lösung. Die Preise der Lithium-Ionen-Batterien sinken, und ihre Chemie und Konstruk­ti­ons­weise werden ständig weiter­ent­wi­ckelt. Sie lassen sich auf die Anfor­de­run­gen auf Reihen- und Raumebene skalie­ren und werden damit zu einer sinnvol­len Option für das Rechen­zen­trum. Obwohl diese Techno­lo­gie für Batte­rien bereits zuvor verfüg­bar war, sorgt die verbes­serte Wirtschaft­lich­keit für erhöhte Vermark­tungs­be­mü­hun­gen in der Rechen­zen­trums­bran­che.

Die Betrei­ber von Rechen­zen­tren sind schon seit langem an Alter­na­ti­ven für Blei-Säure-Batterien inter­es­siert, doch die bisher verfüg­ba­ren Techno­lo­gien konnten mit dem Wert und der Speicher­ka­pa­zi­tät herkömm­li­cher Batte­rien nicht mithal­ten. Jetzt zeich­nen sich echte Alter­na­ti­ven ab, mit denen der Platz­be­darf gesenkt, die Laufzei­ten verlän­gert und die Nachhal­tig­keit verbes­sert werden kann.

Noch stärkere Integra­tion von Rechen­zen­trums­de­sign und -bereit­stel­lung

In den vergan­ge­nen Jahren hat die Technologie-Integration in Rechen­zen­tren stark zugenom­men. Betrei­ber verlan­gen modulare, integrierte Lösun­gen, die schnell bereit­ge­stellt, leicht skaliert und effizi­ent betrie­ben werden können. Jetzt gilt diese Philo­so­phie auch bei der Entwick­lung von Rechen­zen­tren. Die schnelle Markt­ein­füh­rung ist einer der wesent­li­chen Treiber für die Firmen, die heute den Großteil der Rechen­zen­trums­ka­pa­zi­tät entwi­ckeln. Sie haben erkannt, dass die tradi­tio­nell abgeschot­te­ten Struk­tu­ren zwischen der Entwicklungs- und Konstruk­ti­ons­phase hinder­lich und unpro­duk­tiv sind. Daher verfol­gen sie inzwi­schen bei Design und Bereit­stel­lung von Rechen­zen­tren schlüs­sel­fer­tige Konzepte. Diese umfas­sen integrierte, modulare Designs, die die Konstruk­tion unabhän­gig vom vorge­se­he­nen Stand­ort machen, und ein diszi­pli­nier­tes Projekt­ma­nage­ment. Anbie­ter, die Infrastruktur-Know-how, Design- und Engineering-Fähigkeiten und leistungs­fä­hi­ges Projekt­ma­nage­ment zur Liefe­rung von schlüs­sel­fer­ti­gen Lösun­gen kombi­nie­ren, können schnel­ler bessere Rechen­zen­tren bauen.

»Eine starke IT-Infrastruktur ist und bleibt Mittel­punkt des Erfolgs für Unter­neh­men, die dynami­sch zwischen on-Premises und Cloud-basierten Techno­lo­gien wechseln wollen.«, erklärt Reinhard Purzer. »Zwei Trends werden das nächste Jahr prägen: der Umgang mit den immer größe­ren Daten­men­gen, die gespei­chert, verar­bei­tet und ausge­wer­tet werden müssen und die Sorge um die Sicher­heit eben dieser Daten. Diesen Anfor­de­run­gen gerecht zu werden, ist alleine kaum möglich. Hier braucht man einen Partner, der bei Rechen­zen­tren jeder­zeit Hilfe­stel­lung leisten kann – sei es bei Skalier­bar­keit und effizi­en­ten Betrieb, sei es bei der Absiche­rung gegen die immer raffi­nier­te­ren Angriffe. Eine langjäh­rige Erfolgs­ge­schichte im Bereich des Rechen­zen­trums­be­triebs ist dabei Gold wert.«